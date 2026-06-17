Pere Navarro (CZFB): "Los polígonos ya no molestan, ahora crean innovación"

Durante el siglo XX, los polígonos industriales vivieron una época de declive. Contaminaban, generaban molestias y eran percibidos como espacios hostiles para la vida urbana. Hoy, sin embargo, el auge de la Industria 4.0 les ha dado una segunda vida. "Ya no molestan, ya no contaminan; ahora crean innovación", afirmó Pere Navarro, delegado especial del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), durante el diálogo Industria, talento e innovación para competir desde el Mediterráneo, moderado por Natalia Ríos en el marco del III Foro Mediterráneo de Prensa Ibérica, que se celebra los días 16, 17 y 18 de junio en Barcelona.

Navarro, al frente de la entidad desde 2018 junto a Blanca Sorigué, directora general del CZFB, explicó que esta transformación ha sido posible gracias a la colaboración entre empresas e instituciones públicas para reconvertir antiguos espacios industriales en entornos híbridos e innovadores capaces de generar empleo y atraer talento.

Un ejemplo de ello Distrito DFactory Barcelona, un proyecto impulsado por el CZFB para crear un ecosistema de innovación, tecnología avanzada e industria de nueva generación. Sus más de 600 hectáreas albergan actualmente compañías como SEAT, Ebro, Covestro, DB Schenker, Consum, FCC o Wallbox, además de más de 40 multinacionales.

Talento para innovar

El objetivo es que en este entorno convivan grandes empresas, startups, centros tecnológicos y grupos de investigación para impulsar las innovaciones que marcarán el futuro del sector productivo. "¿Falta talento?", preguntó Ríos durante la conversación. Navarro lo niega. "El talento existe; el principal problema es encontrarlo", aseguró.

A su juicio, uno de los grandes desafíos pendientes pasa por fortalecer la colaboración con universidades y centros de formación para generar y retener profesionales cualificados. "Hay que procurar crear talento y eso tiene mucho que ver con el sistema educativo", señaló. También defendió la necesidad de generar más oportunidades para que esos profesionales encuentren incentivos para desarrollar su carrera en el territorio.

Durante su intervención, Navarro recurrió a una referencia histórica para explicar el potencial del Mediterráneo. Recordó una escena de La vida de Brian para plantear la pregunta: "¿Qué han hecho los romanos por nosotros?". Su respuesta mencionó la Vía Augusta. "Barcelona es lo que es porque por aquí pasaba la Vía Augusta y porque era un puerto natural", afirmó. Aquella red de comunicaciones impulsada por Roma acabó articulando un corredor económico que, dos mil años después, sigue siendo uno de los principales motores de la economía española.

Según destacó, el arco mediterráneo concentra aproximadamente la mitad del PIB, de las exportaciones y de la población del país. Un peso económico que, a su juicio, demuestra la importancia de las infraestructuras y de las conexiones entre territorios para generar prosperidad. En este contexto, defendió que la competitividad no debe medirse únicamente en términos económicos. "Detrás de la competitividad hay personas", subrayó. Para Navarro, el verdadero objetivo es construir ecosistemas capaces de generar oportunidades profesionales y calidad de vida, de manera que el talento quiera quedarse y también llegue desde otros lugares del mundo.

Exportar el modelo

Preguntado sobre si el modelo DFactory puede replicarse en otras ciudades como Málaga o Valencia, el delegado especial del CZFB respondió con rotundidad que "sí, es replicable". De hecho, aseguró que esa es precisamente la misión del proyecto. Igual que la Vía Augusta conectó territorios y facilitó el desarrollo económico hace siglos, ahora el reto consiste en construir una nueva red basada en la innovación, la industria avanzada y el talento.

"No queremos ser únicos", concluyó. "Queremos ayudar a crear una red de oportunidades económicas, de nueva industria y de relaciones de talento". Una red que, en su opinión, debería extenderse por toda la cuenca mediterránea para reforzar la competitividad y el progreso compartido de la región.