Los notarios premian al catedrático de la Universidad de Alicante Javier Barceló

El Colegio Notarial de València, de ámbito autonómico, ha galardonado al catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Alicante Javier Barceló Doménech con el Premio Guillem Ferrer-Lluís Beltrán. Un galardón que el también director de la Cátedra de Derecho Notarial de la UA ha recibido durante la gala anual que organizan estos profesionales y que este año se ha celebrado en Alicante.

La junta directiva del colegio reconoce así a un "profesional jurídico que, no formando parte de la organización notarial, se ha distinguido en el ámbito autonómico por su labor, esfuerzo y trabajo en pro de la función notarial y de la eficacia del instrumento público notarial".

En el acto de entrega, el decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis Benlloch, ha resaltado la concesión más que justificada a Javier Barceló, por "su profesionalidad, e implicación con el Notariado, colaborando en la difusión, formación e investigación del Derecho Notarial, a través de las sesiones que realiza la Cátedra de la UA, de gran interés, tanto para los profesionales jurídicos como para todo el público en general".

Javier Barceló, durante su intervención. / INFORMACIÓN

Por su parte, el vicedecano del Colegio Notarial de Valencia y notario de Alicante, Gaspar Peral Bernat, ha querido destacar el papel que ha jugado esta cátedra. "Desde su creación en 2021, la Cátedra de Derecho Notarial de la UA se ha convertido en un núcleo de reflexión y debate vinculado al Derecho Notarial, con especial atención a las relaciones con el Derecho Civil e Internacional Privado, con un extenso programa formativo anual, con ponencias sobre el trabajo del Notariado y temáticas de interés general en materias tan diversas como la protección a las personas con discapacidad, el derecho sucesorio, o la protección al consumidor en el ámbito inmobiliario", ha señalado.

Agradecimiento

En su intervención, Javier Barceló expresó su agradecimiento al colegio por el galardón, que considera que es un premio colectivo a la colaboración entre el Colegio Notarial de Valencia y la Universidad de Alicante, con un formato online y de carácter mensual para tener una presencia continuada y poder llegar a todos los públicos.

"En los inicios de la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad de Alicante fue fundamental en su temática la entrada en vigor de la ley 8/2021, permitiendo difundir la importante labor que los notarios están llamados a desempeñar de ayuda y protección a las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, puesto que el papel del notario es esencial y buena parte del éxito de esta ley depende de la actuación del notario", ha señalado en su discurso.

La junta directiva del Colegio Notarial de Valencia, con el catedrático Javier Barceló. / INFORMACIÓN

El compromiso de formación e investigación entre ambas instituciones se contempla de manera anual con la entrega de los premios de la Cátedra de Derecho Notarial de la UA, donde se distingue a los alumnos con la mejor Tesis Doctoral (TD); Trabajo Fin de Grado (TFG) y Trabajo Fin de Máster (TFM) relacionado con el Derecho Notarial y que este año celebra su V Aniversario en un acto que tendrá lugar en la delegación de Alicante del Colegio Notarial, el próximo 14 de julio de 2026.

También asistieron a esta festividad autonómica del Colegio Notarial, para acompañar al premiado, la catedrática de Derecho Civil y ex secretaria general de la UA, Esther Algarra Prats; el decano de la Facultad de Derecho de la UA, Jaume Ferrer Lloret; la profesora de Derecho Civil de la UA, Beatriz Extremera Fernández; el catedrático de Derecho Internacional Privado, Manuel Desantes Real; así como el gestor administrativo de la Cátedra de Derecho Notarial de la UA, José Pedro García Fabra.