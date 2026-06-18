Aiju destina 19 millones de euros a proyectos de innovación empresarial

El Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio (Aiju), con sede en Ibi, ha consolidado su posición como referente en innovación industrial tras cerrar 2025 con más de 19 millones de euros movilizados en 45 proyectos de I+D+i y un retorno superior a los 5 millones de euros. Así se hace constar en la memoria de dicha analida, donde también se hace constar que las iniciativas desarrolladas están relacionadas con el reciclaje de residuos turísticos, la predicción de riesgos en productos infantiles o soluciones avanzadas de fabricación aditiva para el sector sanitario.

Durante el pasado ejercicio, Aiju, que cuenta con el respaldo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, a través de instituciones como Ivace+I, reforzó su red de colaboración con 31 asociaciones, 37 universidades, 23 centros tecnológicos y 65 entidades nacionales e internacionales, consolidando su participación en plataformas europeas vinculadas a la fabricación avanzada, los materiales innovadores, la economía circular y la digitalización industrial. Asimismo, su actividad investigadora se ha apoyado principalmente en fondos regionales (67 %), complementados con financiación europea (30 %) y nacional (3 %).

Uno de los laboratorios de la sede de Aiju en Ibi. / INFORMACION

La presidenta de Aiju, Sandra Gómez, ha destacado, tras la presentación de la memoria anual de 2025, que la innovación, la colaboración y la visión a largo plazo siguen siendo los pilares que permiten a Aiju anticiparse a los retos industriales y generar nuevas oportunidades para las empresas. “El istituto ha impulsado el avance tecnológico, configurando así un ecosistema diverso y multidisciplinar, preparado para dar respuesta a los desafíos actuales del tejido productivo”, ha señalado.

La actividad investigadora de Aiju abarca ámbitos estratégicos como la economía circular, el reciclaje avanzado, la seguridad de producto, los biomateriales, la fabricación aditiva, las energías limpias, así como la inteligencia artificial y la digitalización, impulsando la innovación y la competitividad empresarial.

Entre las iniciativas más relevantes desarrolladas durante el ejercicio destacan proyectos relacionados con el reciclaje de residuos turísticos, la eliminación de contaminantes emergentes en el agua, la predicción de riesgos en productos infantiles mediante inteligencia artificial y el desarrollo de soluciones avanzadas de fabricación aditiva para el sector sanitario, entre otros.

Durante 2025, Aiju ha prestado un total de 29.115 servicios tecnológicos a 1.357 empresas, incluyendo 10.209 análisis físicos, 14.934 análisis químicos y 3.512 servicios de materiales y procesos. Durante este periodo, Aiju obtuvo un total de 9,2 millones de euros de ingresos, fundamentalmente de incentivos de I+D y los servicios I+D a empresas. Esta actividad ha permitido reforzar la competitividad de empresas de sectores tan diversos como el juguete, la puericultura, la transformación de plásticos, la salud o los bienes de consumo.

Formación

Para Aiju, por otro lado, la formación es uno de los pilares estratégicos que impulsa el desarrollo económico y profesional del entorno. A través de sus programas formativos contribuye a mejorar la empleabilidad, la especialización técnica y la competitividad del tejido empresarial.

En este ámbito, durante el pasado año se llevaron a cabo un total de 117 acciones formativas, repartidas en más de 4.281 horas lectivas y en las que han participado 330 empresas y más de 1.200 alumnos, en su mayoría técnicos y empleados cualificados.

La ludoteca del instituto. / Juani Ruz

Cabe destacar, que Aiju está acreditado por el SEPE y la Comunidad Valenciana para impartir 19 certificados profesionales y 37 especialidades formativas, ofreciendo programas oficiales adaptados al Sistema Nacional de Cualificaciones.

Asimismo, a través de las acciones formativas Labora para personas desempleadas, se han desarrollado dos certificados profesionales en plásticos, logrando una inserción laboral superior al 60 %.

De forma paralela, Aiju considera que la formación para todo su equipo humano es fundamental, fomentando tanto el desarrollo profesional como el personal. Por ello, durante el pasado ejercicio se llevaron a cabo más de 16.453 horas lectivas de formación interna diseñadas para fortalecer las habilidades y las capacidades técnicas del equipo.

Centro de Conocimiento

Coincidiendo con la celebración de su 40 aniversario, Aiju afronta una nueva etapa marcada por el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas, la transformación digital y la sostenibilidad. Entre los hitos más destacados, el instituto se encuentra actualmente inmerso en la construcción del futuro Centro de Conocimiento de Fabricación Avanzada, una infraestructura estratégica que ampliará significativamente su potencial investigador y de transferencia tecnológica.

El nuevo edificio de 4.000 metros cuadrados dará forma a la futura planta piloto de procesos industriales y al citado centro de conocimiento, e incorporará tecnologías punteras orientadas a acelerar la transformación digital de las empresas. Entre ellas destacan sistemas de visión artificial con inteligencia artificial para la detección automática de defectos, células robotizadas colaborativas e industriales, robótica móvil, tecnologías IoT, análisis avanzado de datos y gemelos digitales.

Obras de construcción del centro de conocimiento. / Juani Ruz

Asimismo, Aiju desarrollará laboratorios inmersivos de realidad virtual, aumentada y mixta para aplicaciones de formación industrial, simulación de procesos y mantenimiento avanzado.

Desde su constitución en 1985, el instituto tecnológico ha crecido junto al tejido empresarial, ampliando capacidades y respondiendo a los cambios que han marcado la evolución de diferentes sectores. “Durante estas cuatro décadas, Aiju ha impulsado el avance tecnológico no solo en el sector del juguete, sino también en industrias auxiliares clave como la transformación del plástico, la fabricación de moldes o la puericultura, configurando un ecosistema diverso y multidisciplinar, preparado para dar respuesta a los desafíos actuales del tejido productivo”, ha subrayado Sandra Gómez.