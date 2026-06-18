AVE marca la ruta del éxito turístico en la Comunidad con fórmulas en la gestión más flexibles e híbridas

La decimotercera edición de las Jornadas de Turismo de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) se ha convertido en estos años en una cita que balancea entre los casos de éxito y las tendencias del sector. Este jueves, Benidorm ha vuelto a ser escenario de esa propuesta que ha arrancado con la intervención de Vicente Boluda. El presidente de AVE ha reivindicado la colaboración entre el empresariado y las administraciones para generar una gobernanza en pro de los destinos y, por extensión, del trabajo que se realiza desde el área turística.

Bajo el paraguas de la innovación y las nuevas fórmulas de negocio, el evento que ha congregado a más de 300 empresarios ha evidenciado que la tendencia a hibridar gana terreno en todas sus acepciones. Ya sean hoteles, gestión de establecimientos o proyectos, el buen momento que vive el turismo proviene de la generación de productos que mezclan servicios y se hiperespecializan. En la mesa, donde se ha visto claramente esta propuesta es en la que ha moderado Raúl Martín, CEO de Familia Martínez. Los empresarios Javier Fur, Borja Tomás y Nicolás López representan opciones turísticas que van desde el "flex living" a las propuestas dirigidas a segmentos.

El alicantino y CEO de Grupo Marjal ha explicado como el conocimiento de sobre "producto y servicio" les ha servido de base para desarrollar tres marcas diferentes que tocan el terreno inmobiliario, los apartamentos dirigidos a nativos digitales (Suiters) y la nueva aventura para la generación "silver" en el norte de la provincia. El grupo vendió su división de campings en 2025 y como el propio Fur ha reconocido ha sabido adaptarse a las distintas etapas de la vida. Además, ha advertido de que el mercado demanda cada vez más flexibilidad y ha apostado por desarrollar modelos capaces de adaptarse a las nuevas formas de vivir, trabajar y relacionarse.

Vicente Boluda, durante su intervención en Benidorm. / HECTOR FUENTES

Por su parte, el CEO de "The Residential Club", Nicolás López ha puesto como base para estos cambios la creciente movilidad profesional y a los nuevos hábitos de vida. "Las nuevas formas de hospedarse están evolucionando al mismo ritmo que la movilidad profesional y los nuevos hábitos de vida", ha afirmado. El modelo de "flex living" ofrece esa opción de generar comunidad para personas que por trabajo van a cambiar de domicilio en periodos relativamente cortos.

Por su parte, Borja Tomás, director de Real Estate de Nealis, ha puesto en valor el potencial de la Comunitat Valenciana y ha avanzado que el grupo castellonense, que ha entrado también en el sector hotelero, maneja una estrategia donde la figura de la "operadora es la clave". También ha puesto en el centro el control del desarrollo de ladrillo y de la citada operadora. También ha destacado las opciones que dan el sector en cuento a la desinversión que permite separar el negocio de los inmuebles de la gestión. y es más fácil.

Los otros negocios

Junto a lo que rodea a nuevas opciones alojativas, la jornada de AVE ha contado con referentes de segmentos como los cruceros y las agencias de viajes. Productos y agentes del sector que también están en la buena ola turística. Así la vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales de MSC Group, Rosana Morillo, ha querido rebajar el volumen que supone este segmento dentro del sector. "De aquí a 2037, solo habrá 60 barcos nuevos" en el mundo. "El tamaño es mucho menor de lo que la gente percibe", ha añadido. En el contexto, Morillo ha avanzado que en "2026 vamos a gestionar 85-000 usuarios en Alicante y, en València, 250.000".

Eva Blasco, durante su intervención en la jornada de AVE en Benidorm. / HECTOR FUENTES

Como en el caso anterior, la responsable de la compañía de cruceros ha destacado que el perfil que crece es el del lujo, ámbito en la que crecerá la empresa con cuatro nuevas embarcaciones que son de menor tamaño y que se centra en ofrecer experiencia de alto nivel gastronómico. También, a preguntas de Javier García, CEO del Grupo Marjal, ha subrayado los avances que se han realizado para reducir el impacto ambiental en toda la operativa de estos barcos, si bien ha reconocido que impulsada en parte por la exigente normativa europea, pero también por la apuesta por la innovación en combustible menos contaminante y otros servicios dentro del barco.

En esa pista de aceleración de adaptación, las agencias de viaje también han sido de las primeras en tener que adaptarse a la irrupción del mercado online. La presidenta de CEV Valencia y CEO de Europa Travel, Eva Blasco, ha destacado la reconversión de los agentes. "Hemos evolucionado hacia asesores. Las agencias nos moveremos hacia campos en los que aportamos valor". El acompañamiento antes, durante y después, lo ha señalado como clave.

En su diálogo con Agnes Noguera, consejera delegada de Libertas 7, Blasco ha situado la venta mixta -presencial y digital - como la de mayor crecimiento en el sector, puesto que el viajero ahora ya cuenta con un alto nivel de información, lo que ha obligado a cambiar el rol. En la mesa, ambas empresarias han situado la conectividad como punto destacado de futuro y de competitividad, al tiempo que han recordado la importancia de la finalización del Corredor Mediterráneo.

Inspiradores

El componente tecnológico también ha estado presente; así como los datos aportados por Exceltur y las ponencias inspiradoras. Este año el cierre ha tenido ese corte con la intervención de Juan Carlos Sanjuán, CEO y fundador de Casual Hoteles, quien ha compartido las claves de la filosofía Casual Thinking, un modelo de gestión basado en la creatividad, la diferenciación y la innovación empresarial.

Durante su intervención ha defendido que la rentabilidad y el propósito pueden avanzar de forma conjunta mediante modelos de crecimiento flexibles, pero con elementos de singularidad que acompañen la filosofía de la empresa. Sanjuán ha reflexionado sobre el impacto que tendrán la inteligencia artificial y la automatización en el sector, subrayando que el principal desafío de los próximos años será gestionar adecuadamente la transición de las personas hacia nuevos roles profesionales.

El empresario ha hecho, finalmente, un llamamiento al resto de hoteleros a salir de la Comunidad e iniciar proyectos fuera de la región y del país. Sanjuán ha confrontado el modelo valenciano con el italiano, donde el primero destaca por la calidad y la experiencia en la gestión. Como ejemplo, ha expuesto los casos de la cadena en Milán y Florencia y ha compartido pequeños "tips" de iniciativas que buscan sorprender a los huéspedes. Un caso es el envío de mensaje por wasap 24 horas antes con información útil que se hace con agentes de inteligencia artificial.