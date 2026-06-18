El Borme oficializa la devolución del control de Finetwork a sus fundadores

Vuelta a la casilla de salida. El Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) ha publicado este miércoles la cancelación de la ampliación de capital que el pasado mes de noviembre dio el control de la eldense Finetwork a su competidora Vodafone. Se oficializa de esta forma la decisión de la Audiencia Provincial de Alicante, que anuló esta operación al considerar que no se habían seguido los procedimientos correctos, lo que supone devolver la gestión de la compañía a sus fundadores, encabezados por el empresario Pascual Pérez.

Se trata de un nuevo capítulo en el enfrentamiento que mantienen ambas partes y que también ha propiciado la presentación de una querella penal contra la propia Vodafone y su consejero delegado, José Miguel García Fernández, por un presunto delito de administración desleal y otros cuatro delitos más.

El origen del conflicto se remonta a la deuda de más de 50 millones que Finetwork contrajo con la multinacional propiedad de la británica Zegona por el uso de sus redes. Una deuda que llevó a la firma eldense a solicitar el preconcurso y entablar negociaciones con sus acreedores.

Fue en este contexto cuando Vodafone promovió un plan de reestructuración de la deuda de la eldense, por el que cancelaba esa deuda a cambio de hacerse con el control de su competidora mediante una ampliación de capital de 10 millones de euros y el compromiso de invertir otros 20 millones más para reflotar la empresa.

Una propuesta que recibió la autorización del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante y supuso el cambio en la dirección de la compañía. Sin embargo, los fundadores de Finetwork no aceptaron la resolución y presentaron recurso ante la Audiencia Provincial, que el pasado mes de abril les dieron la razón y tumbaron todo el plan de reestructuración al considerar que se homologó de forma incorrecta.

Imagen de archivo de una tienda de Finetwork. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

En concreto, la sentencia señala que, al no haber sido aprobado por la junta de socios, el plan debía entenderse legalmente como "rechazado". Además, el tribunal critica que Vodafone no aportara una valoración independiente del valor real de la empresa "en funcionamiento", un requisito imprescindible para imponer un plan de este tipo contra la voluntad de los dueños.

Recursos

La multinacional británica presentó un incidente de nulidad, que la Audiencia Provincial rechazó, y anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional. De forma paralela, los fundadores de Finetwork acudieron a la justicia para presentar la citada querella penal.

A la espera de que estas acciones prosperen o de las posibles negociaciones que se desarrollen, de momento, el Boletín Oficial del Registro Mercantil ha oficializado lo dictaminado por la Audiencia Provincial, y ha cancelado la inscripción de la ampliación de capital del pasado mes de septiembre, que también supuso el cese del anterior consejo de administración.

Un movimiento que, al menos sobre el papel, devuelve el control del operador de telefonía móvil al empresario Pascual Pérez y el resto de sus socios.

Historia

Fundada en 2015, Finetwork es lo que se conoce como un Operador Móvil Virtual (OMV), es decir que utiliza la capacidad que compra a otras firmas para ofrecer sus servicios. Gracias a su agresiva política de patrocinios, que contó con embajadores de marca como el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, consiguió una notable relevancia, que hizo crecer el negocio rápidamente.

De esta forma, en el año 2023 -el último con cuentas depositadas en el Registro Mercantil- la firma declaró unos ingresos de más de 127 millones de euros, con un beneficio de 2,7 millones. Sin embargo, ya entonces los balances reflejaban un considerable endeudamiento, con un pasivo corriente de más de 111 millones de euros, de los que 85 millones eran con proveedores y otros acreedores comerciales.

A finales de 2024, la propia compañía informaba de que cerraría el ejercicio con un nuevo aumento de su cifra de negocio hasta los 157 millones y que esperaba un beneficio de alrededor de seis millones de euros. Todo gracias a contar con más de 1,3 millones de servicios activos, según los datos remitidos a la prensa. Ese año, además, la empresa dio entrada en su capital al fondo Kai Capital.

Sin embargo, 2025 no fue tan bien como la compañía preveía y las facturas impagadas con sus proveedores comenzaron a acumularse. Y, en concreto, con Vodafone, que es la compañía con la que mantenía un acuerdo mayorista para dar acceso a sus clientes a la red de datos y telefonía, llegó a acumular más de 50 millones de deuda, lo que desencadenó el proceso concursal.