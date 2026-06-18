CC OO denuncia la falta de personal y el envejecimiento de la Policía Portuaria de Alicante

La sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en la Autoridad Portuaria de Alicante ha alzado la voz para denunciar la situación de extrema precariedad y vulnerabilidad en la que, según el sindicato, se encuentra la plantilla de la Policía Portuaria. La central denuncia la falta de personal y el envejecimiento de la plantilla, motivo por el que exige la incorporación urgente de al menos diez efectivos para garantizar la seguridad en pleno crecimiento de cruceros, mercancías y turismo.

CC OO destaca que la edad media se sitúa ya por encima de los 50 años y que, a pesar de que el sindicato ha reiterado por activa y por pasiva la necesidad urgente de incorporar a un mínimo de 10 nuevos efectivos, la respuesta de la anterior dirección de la empresa ha sido siempre negativa.

Según explican, esta falta de personal no es algo nuevo, sino un defecto estructural que la Autoridad Portuaria pretende parchear de forma sistemática. Ya en 2023, esta sección sindical se vio obligada a denunciar ante la Inspección de Trabajo el uso abusivo que la dirección venía haciendo de los servicios extraordinarios utilizándolos para cubrir servicios ordinarios. La Inspección de Trabajo dio la razón a CCOO, evidenciando una gestión de personal deficiente.

Un agente de la Policía Portuaria en una imagen de archivo. / Jose Navarro

Para el sindicato, resulta inadmisible que, mientras la Autoridad Portuaria presume del incremento masivo en el tráfico de mercancías —con el consiguiente aumento de la operativa por vía ferroviaria—, la llegada masiva de cruceros, la operación paso del estrecho, los conciertos del Muelle Live (ubicados en el muelle 12) y el crecimiento desorbitado del turismo en Alicante, la realidad de las y los trabajadores sea el abandono.

Venta ambulante

Desde la sección sindical quieren dejar claro que la Policía Portuaria es plenamente consciente del problema social y de la mala imagen para la ciudad y el puerto que supone tener los muelles tomados por la venta ambulante ilegal, y es la primera interesada en acabar con esta situación, pero, añaden, la escasez de efectivos impide concentrar los recursos en un solo punto.

Por último, y respecto al reciente protocolo firmado entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Alicante, CCOO valora de forma positiva la colaboración institucional. Con todo, advierte de que se mantendrá en una postura de máxima vigilancia para denunciar cualquier mal uso, abuso o intento de intrusismo que suponga un detrimento de las funciones exclusivas que la Ley de Puertos otorga legalmente a la Policía Portuaria.

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Por todo ello, desde esta sección sindical ruegan la intervención directa del presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, y del recientemente nombrado director, Luis Fernando Sánchez, para desbloquear de forma inmediata este conflicto y avanzar en las mejoras laborales, materiales y en el aumento de plantilla que vienen solicitando durante años.