Hosbec sale de la Cámara de Baño y Quintanilla entra por el cupo de grandes empresas

El nuevo mandato de Carlos Baño al frente de la Cámara de Alicante comenzará con dos sonadas ausencias y una relevante incorporación. La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana ha propuesto una renovación del 50 % de sus ocho representantes para la entidad cameral, si bien algunos nombres nuevos son viejos conocidos.

La salida que llama la atención es la de Hosbec y la del presidente de CEV Alicante, César Quintanilla, de la lista. En el primer caso, por la importancia del sector y las diferencias exhibidas con el Consell en la pasada asamblea de la patronal hotelera. Su presidente Fede Fuster ha confirmado que trasladó su voluntad de no continuar en la Cámara. El empresario benidormense ha asegurado que entró por petición del anterior presidente de la confederación, Salvador Navarro, y para mejorar la relación entre ambas organizaciones.

“Esas relaciones están reconducidas” en referencia a Quintanilla y su buena conexión con Baño y “la agenda es muy exigente en estos momentos”. Fuster asumió hace un año la presidencia del Instituto de Tecnología Hotelera (ITH) de ámbito nacional y la asociación lleva adelante un proceso de expansión con especial atención al desarrollo valenciano. En cualquier caso, Fuster nunca ha escondido su distanciamiento de la actual dirección cameral y desde las obras sin licencia de la sede en el puerto de Alicante su ausencia de los plenos era uno de los silencios significativos.

Fede Fuster interviene en la asamblea de Hosbec ante la mirada de Pablo Ruz y Marián Cano. / Jose Navarro

En el segundo caso, está la salida de la lista de César Quintanilla. El actual presidente de CEV Alicante se ha convertido en uno de los grandes apoyos de Carlos Baño en la etapa final de su mandato, en especial, tras la imputación del máximo responsable cameral por el caso del bono comercio de Facpyme. El empresario alicantino ha optado por entrar por aportaciones voluntarias y mantenerse ligado a la entidad, donde también sigue estando una de las empresas familiares Señoríos de Relleu en el grupo de Industria Alimentaria. En este apartado, se mantendrá como representante su hermano, Hugo Quintanilla.

El presidente de la patronal alicantina ha señalado que existían diferentes peticiones para entrar y que tenía otras opciones. Lo que no ha dicho es que de esta manera se autodescarta como posible relevo de Carlos Baño, pues los directivos que entran en el pleno por este sistema no pueden optar a la presidencia de la entidad cameral.

Quién entra y sale

A pesar de estos dos cambios, la relación del empresariado alicantino se puede calificar de continuista, una medida a gusto del actual responsable de la CEV en Alicante. Se producen dos salidas naturales: Javier Reina y Diego García. El primero era una persona de la confianza de los ex presidentes Salvador Navarro y Joaquín Pérez, y, de hecho, pocos días después de conocer la retirada del empresario ilicitano de la presidencia de CEV Alicante se dio de baja. El segundo sigue en la confederación, pero más centrado en sus tareas del Colegio de Abogados de Elche.

César Quintanilla salta de la lista de CEV y entraráen la Cámara por el cupo de aportaciones voluntarias. / Jose Navarro

La cuarta salida es la de Maria José García Muriel que, en realidad, se convierte en un relevo por parte de Iberdrola. La compañía mantiene su estrategia de estar en las cámaras de las tres provincias. En su lugar, entra José Gallego, responsable comercial para Grandes Clientes y Administraciones Públicas en Alicante.

La principal novedad la representa una mujer: María Sanz Muñoz. La empresaria de la Vega Baja se ha convertido en una de las nuevas caras de CEV y es miembro de la junta de Quimacova. Los otros dos nombres que entran son Jose Vicente Andreu, presidente de Asaja que ya ha formado parte del pleno cameral y esta vez entrará por la cuota de la patronal alicantina. También se suma al grupo Juan José Hernández, gerente del grupo de transportes Noguera y además vocal de la organización empresarial del sector.

Respecto a los nombres que se repiten son cuatro. En primer lugar, está Vicente Pastor. El presidente de Avecal está en el actual Comité Ejecutivo de la Cámara alicantina y fue el relevo de la actual consellera de Comercio e Industria, Marián Cano, cuando esta dejó la patronal del calzado para asumir su cargo en el Consell de Carlos Mazón.

También repiten Benito Mestre Caudeli, empresario que representa a AEHTMA, la asociación de la Marina Alta, donde la entidad cuenta con una sede. Le sigue Belén Puig Camarasa. La empresaria representa la cuota de Facpyme, pues Puig es la presidenta de AEBI, la asociación de empresarios de Biar.

Por último, repite Luis Consuegra, director de Relaciones Institucionales de Mercadona. La cadena de supermercados de Juan Roig es uno de los fijos de la CEV desde hace años.