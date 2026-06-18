JSV incorpora un tercer buque para reforzar el tráfico de mercancías entre Alicante, Canarias y Turquía

La naviera JSV, dentro de su estrategia de crecimiento sostenido, ha incorporado un tercer buque propio a su flota. Se trata de un portacontenedores como los que operan actualmente en sus líneas, y con el que la compañía va a reforzar el tráfico de mercancías entre Alicante, Canarias y Turquía. Se trata de una avanzadilla de un plan más amplio, por medio del cual el grupo va a seguir reforzando su terminal en el puerto alicantino con la incorporación de otras dos embarcaciones de última generación este mismo año.

El buque, actualmente fletado por la compañía bajo el nombre Njord, pero que pasará a denominarse Green Canarias, tiene una capacidad geométrica de 809 TEUS y está equipado con scrubber, un sistema de depuración de gases que contribuye a reducir las emisiones durante la navegación.

La terminal de mercancías de JSV en el Puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Con este nuevo buque, JSV refuerza la flota con buques adaptados para cumplir con las exigencias de la normativa medioambiental, cada vez más exigente.

Con la incorporación del buque Green Canarias, a los que se sumarán en agosto el Mila Green y a final de año el Miranda Green, dos portacontenedores de nueva generación que han requerido una inversión de 76 millones de euros, ambos con una capacidad geométrica de 1.208 TEUS y methanol ready, el grupo JSV se consolida no sólo como operador logístico integral y multimodal con recursos propios en todas las fases de la cadena, sino que lo hace con los más altos estándares de eficiencia y sostenibilidad.

“Para nosotros siempre fue un sueño poder tener el control de nuestros buques para garantizar, con medios propios, conexiones rápidas, eficientes y sostenibles. Con la incorporación de estos tres buques a lo largo de este año no solo vamos a conseguirlo, sino que también reforzamos nuestro liderazgo en la reducción de emisiones y la sostenibilidad de nuestras rutas con Canarias y Turquía”, señala Sonia Herzog, CEO del Grupo JSV.

Contenedores en la terminal de JSV. / ALEX DOMINGUEZ

Esta evolución, añade, responde a la visión multimodal que ha acompañado a la compañía desde sus inicios. A lo largo de los años, se han integrado recursos propios en las distintas fases de la cadena logística para ofrecer un servicio cada vez más eficiente, fiable y sostenible. Una estrategia que se materializa en su movimiento Move to Green, con el que JSV transforma su compromiso medioambiental en inversiones, servicios y acciones concretas que contribuyen a reducir el impacto de la actividad logística y a construir una cadena de suministro preparada para el futuro.

Ferrocarril

JSV está realizando una fuerte apuesta por el Puerto de Alicante, toda vez que, a sus conexiones marítimas con Canarias y Turquía, hay que añadir las líneas ferroviarias con Madrid y el puerto seco de la propia compañía en Miranda de Ebro, con tres trenes semanales, lo que permite transportar las mercancías hasta el norte de España y, desde ahí, al resto de Europa. Una apuesta intermodal que ofrece muchas posibilidades, empezando por la reducción de los tráficos por carretera.