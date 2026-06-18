El Puerto de Alicante presenta su estrategia de innovación a empresas y profesionales

La Autoridad Portuaria de Alicante ha celebrado en sus instalaciones una jornada de reflexión y diagnóstico para la estrategia de innovación del Puerto de Alicante, un encuentro participativo que ha reunido a más de medio centenar de profesionales y empresas de la comunidad logístico-portuaria, junto a responsables de la propia Autoridad Portuaria. Desde el organismo se subraya que el crecimiento en tráficos e inversión avala la actual hoja de ruta.

La jornada, encuadrada en el proceso de actualización de la estrategia de innovación de la propia entidad, ha confirmado el elevado grado de implicación del ecosistema portuario alicantino, en la definición de un modelo de puerto más innovador, sostenible y competitivo.

Según explican, la elevada participación y la calidad de las aportaciones recibidas evidencian que la hoja de ruta emprendida por la Autoridad Portuaria, bajo la presidencia de Luis Rodríguez, está dando resultados tangibles, tanto en términos de gobernanza colaborativa como de crecimiento de la actividad.

Un momento de la jornada organizada por la Autoridad Portuaria. / INFORMACION

La apertura institucional ha corrido a cargo de Luis Rodríguez, presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, acompañado de Francisco Toledo, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universitat Jaume I, además de director de la Cátedra Smart Ports. Además, la apertura contó con las intervenciones del director del puerto, Luis Fernando Sánchez, y del director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía del Ayuntamiento de Alicante, Vicente Seguí.

Durante la jornada, se han abordado las principales tendencias en innovación portuaria de la mano de Francisco Toledo, conocedor, como expresidente de Puertos del Estado, del papel de los puertos como nodos clave en la transformación digital, la sostenibilidad y la inteligencia logística, cuyas aportaciones enriquecieron el debate y la proyección de la jornada.

Bajo la premisa de que la innovación debe entenderse como la aplicación útil del conocimiento para generar valor, el encuentro ha permitido alinear visiones y avanzar hacia un modelo de innovación abierta, en el que la colaboración entre administraciones, empresas, operadores, universidades y centros tecnológicos resulta fundamental.

Imagen aérea del Puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

La metodología de trabajo, orientada a resultados, permitirá traducir los grandes objetivos estratégicos del puerto en retos de innovación concretos, contrastando la visión interna con la de la comunidad portuaria, e identificando oportunidades en ámbitos clave como la competitividad, la digitalización, la sostenibilidad o la resiliencia.

Para ello, se han estructurado seis mesas temáticas centradas en aspectos prioritarios como la especialización portuaria, las tecnologías emergentes, la transición energética, la integración puerto-ciudad, la gobernanza del ecosistema innovador y la adaptación futura de las infraestructuras.

En cada una de ellas, los participantes han trabajado sobre retos concretos, han identificado oportunidades, han definido posibles proyectos piloto y han evaluado su impacto y viabilidad, en un ejercicio de “aterrizaje estratégico” orientado a la implementación real de soluciones innovadoras.

Inversiones estratégicas

Este impulso a la innovación se complementa con un ambicioso programa de inversiones que reforzará la competitividad y sostenibilidad del Puerto de Alicante en los próximos años. Entre las principales actuaciones destacan la finalización del muelle 19, el desarrollo de una planta de hidrógeno verde, y la conexión ferroviaria al Corredor Mediterráneo, infraestructuras clave para avanzar en la descarbonización, mejorar la eficiencia logística y fortalecer la integración del puerto en las grandes redes de transporte europeas.

Y esta hoja de ruta, elegida por Rodríguez, comienza a verse avalada por las cifras: el tráfico portuario mantiene una evolución muy positiva en el presente ejercicio, con un incremento acumulado del 20 % en el tráfico total de mercancías, respecto a 2025, destacando especialmente el comportamiento del tráfico de contenedores. Asimismo, el tráfico de pasajeros —cruceros y ferris— registra un crecimiento del 12 %, consolidando al Puerto de Alicante como una infraestructura estratégica para la conectividad y la dinamización económica del territorio.

Embarcaciones amarradas en el Puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Luis Rodríguez, ha destacado que “la alta participación y el nivel de compromiso demostrado por la comunidad portuaria ponen de manifiesto que estamos construyendo una estrategia de innovación sólida, compartida y orientada a resultados. La innovación, la sostenibilidad y la digitalización no son solo ejes estratégicos, sino realidades que ya están impulsando el crecimiento del Puerto de Alicante.”

Rodríguez ha subrayado, además, que los datos de tráfico avalan el momento positivo que atraviesa el puerto, pero, sobre todo, “reflejan que estamos sentando las bases de un modelo más competitivo, resiliente y preparado para los retos del futuro, que nos permitirán seguir generando valor económico, social y ambiental para la provincia de Alicante”.

La Autoridad Portuaria de Alicante ha valorado muy positivamente el desarrollo de esta jornada, que supone un nuevo avance en su compromiso con un modelo de puerto innovador, abierto y colaborativo, alineado con el Marco Estratégico del Sistema Portuario.

La estrategia de innovación que se defina después de este ejercicio constituirá una palanca decisiva para alcanzar los objetivos estratégicos de la Autoridad Portuaria de Alicante, al habilitar una transformación urgente y trascendente en sus tres dimensiones —económica, ambiental y social—.

Ahora bien, su valor no se medirá en ideas, sino en resultados. El reto es pasar de la planificación a la acción, mediante una ejecución disciplinada de proyectos concretos que aporten valor, relevante y medible, a toda la comunidad logístico-portuaria. En esta línea, el proyecto SmartPort Alicante se erige como una de las iniciativas más destacadas a corto y medio plazo.