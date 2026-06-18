Cara y cruz para los vecinos de San Gabriel: habrá proyecto de desmantelamiento pero la obra deberá esperar

El visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica a la variante ferroviaria de Torrellano es una victoria de la lucha vecinal y, al mismo tiempo, deja sin resolver la regeneración de la zona que ocupa el actual vial en la fachada marítima sur de Alicante. Así, mientras la Asociación de San Gabriel celebra la publicación en el BOE del informe, quedan preguntas sin resolver para la recuperación de esta zona del litoral. El Gobierno deja claro que el desmantelamiento queda económicamente fuera del proyecto y, por lo tanto, se dibujará sobre el plano; pero habrá que esperar a un posterior acuerdo entre administraciones para que el muro ferroviario se levante.

Por este motivo, es el propio departamento del ministro Óscar Puente recoge en su propuesta final, remitida al ministerio de Sara Aagesen, que la "realización del desmantelamiento del tramo costero excede del objeto de este estudio informativo y añade que, una vez aprobado, se abordará su realización mediante una adecuada coordinación entre los diversos agentes interesados (ADIF, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Alicante), aparte de la Dirección General de la Costa y el Mar del MITECO, por afectar al dominio público marítimo-terrestre". El criterio ministerial expone la opción para diseñar una vía verde en el litoral alicantino similar al que se ha hecho en el área de la Albufereta.

Respecto a la respuesta ciudadana. La asociación ha celebrado su "inmensa satisfacción ante la aprobación por parte del Gobierno de la Variante de Torrellano. Un paso decisivo que supondrá, por fin, la eliminación de las vías del tren de nuestra costa". "Han sido muchos años de lucha incansable a pie de calle, de exigir lo que era de justicia para nuestro barrio. Hoy nos sentimos felices al comprobar que el procedimiento administrativo, aunque históricamente lento, avanza con paso firme. Lo que durante décadas se nos dijo que era imposible, hoy está un paso más cerca de ser una realidad en un futuro cercano", han indicado en un comunicado remitido a los medios.

Protesta vecinal realizada en diciembre de 2024. / PILAR CORTES

Desde el colectivo vecinal, siguen incidiendo en que el proyecto no es solo beneficioso para el barrio, sino que "gana toda la ciudad. Se van a recuperar casi tres kilómetros de línea de costa, devolviendo el litoral a los ciudadanos y rescatando definitivamente nuestra playa. Además, esta infraestructura sitúa a Alicante en el mapa de la modernidad y la sostenibilidad":

En el debe, sitúan el acceso al puerto. "A pesar de la lógica celebración, como plataforma vecinal mantenemos la exigencia y la responsabilidad. Esta luz verde es un avance histórico, pero todavía queda por resolver el acceso al puerto, una problemática que San Gabriel sigue sufriendo de manera directa". En este sentido, los vecinos se muestran "esperanzados al comprobar que el borrador del Plan General Estructural ya plantea la posibilidad de un nuevo acceso que evite todos los graves condicionantes medioambientales del trazado actual. Exigimos a todas las administraciones la misma firmeza para resolver este punto".

Sin parada

Por otra parte, el informe confirma que la variante pondrá fin a la estación en el barrio, es decir, el actual apeadero que conecta a los vecinos con Elche, pero también les lleva al centro de la ciudad alicantina en cinco minutos. Aunque queda tiempo, el proyecto de Adif supone el cierre del actual apeadero y, durante las obras, Transportes tendrá que proponer medio alternativo de movilidad. La publicación oficial expresa literalmente que Adif "deberá definir, previo a la aprobación del proyecto, las medidas de transporte alternativo o mejora de accesibilidad para los usuarios del actual apeadero de San Gabriel, atendiendo al requerimiento de la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana y en coordinación con el Ayuntamiento de Alicante".

El tren de Cercanías en dirección al apeadero de San Gabriel. / PILAR CORTES

Otro aspecto relevante es que el Gobierno reitera en varios puntos del informe que el desmantelamiento de las vías será una actuación independiente. Así, en el apartado de "sinergias y desmantelamiento de infraestructuras", Transición Ecológica obliga a Transportes a que "dado que la ejecución de este estudio informativo es condición previa para el desmantelamiento de la actual infraestructura", se deberá incluir "con carácter previo al inicio de las obras, un proyecto específico de desmantelamiento del tramo de la línea 336 que discurre junto a la franja costera comprendida entre los puntos de referencia correspondientes a los ámbitos de Sant Gabriel y Agua Amarga, debidamente definido en planos y documentación cartográfica".

El informe especifica que "dicho proyecto deberá incluir, al menos, una memoria descriptiva, planos de detalle, cronograma de actuaciones, mediciones y presupuesto, así como la definición completa de las operaciones de retirada de todos los elementos de la infraestructura, incluidas cimentaciones, apoyos, canalizaciones y accesos auxiliares, y la gestión de los materiales resultantes". Junto a esta documentación, se "deberá contemplar un programa de restauración ambiental y de integración paisajística de todos los terrenos afectados por el desmantelamiento, incluyendo la recuperación geomorfológica, la revegetación con especies autóctonas y las medidas necesarias para garantizar la adecuada inserción en el entorno litoral, de conformidad con la normativa sectorial aplicable".

Una vez se definan esta nueva actuación, el proyecto de desmantelamiento y restauración deberá someterse a informe preceptivo de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Además, se diseñará en coordinación con los órganos competentes de la Generalitat Valenciana y las entidades locales directamente afectadas por el ámbito de actuación.