Los sectores industriales de Alicante confían en una reactivación de los mercados tras el acuerdo de paz en Irán

La guerra entre Estados Unidos e Irán ha tenido un fuerte impacto en la economía, por un lado por la incertidumbre que este tipo de conflictos generan a todos los niveles y, también, por el encarecimiento de la energía ocasionado por el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo que se produce en el mundo. Así que no es extraño que el acuerdo de paz alcanzado entre ambos países haya sido recibido con satisfacción por los diferentes sectores industriales, también los de la provincia de Alicante, que confían en un repunte de la actividad comercial, así como en una moderación más o menos inmediata de los costes energéticos. Todo ello, eso sí, con precaución, dado que, a la vista de los antecedentes, nadie descarta que la guerra pueda reactivarse.

Uno de los sectores que se ha visto más afectado es el del calzado, teniendo en cuenta que la región del Golfo era un mercado emergente para las empresas. Vicente Pastor, presidente de Avecal, la patronal autonómica, expresa su confianza en que el acuerdo contribuya a "recuperar la estabilidad en los mercados internacionales, favoreciendo una reducción de la incertidumbre, una moderación de los costes energéticos y una mejora de las condiciones logísticas y de transporte, que se han visto especialmente tensionadas durante los últimos meses".

El textil se ha visto muy afectado por el encarecimiento de la energía. / JUANI RUZ

En este sentido, espera que la región del Golfo pueda recuperar progresivamente la normalidad en su actividad comercial. Según sus palabras, "se trata de una zona en la que nuestras exportaciones venían registrando una evolución positiva y donde numerosas empresas del sector habían realizado una apuesta estratégica para consolidar su presencia".

Pastor recalca que la situación geopolítica ha dificultado el desarrollo de muchas de estas oportunidades comerciales y, en cierta medida, les ha hecho perder una temporada importante. "No obstante -matiza-, las empresas siguen trabajando activamente para recuperar el contacto con clientes y distribuidores de la zona y retomar el impulso que se había conseguido en estos mercados".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval), Pepe Serna, también espera que el acuerdo sirva para "recuperar cierta estabilidad y a estabilizar los precios del petróleo y el gas, cuya subida está teniendo un fuerte impacto e nuestro sector, sobre todo en las empresas de acabados".

El presidente de EE UU, Donald Trump, firmando el acuerdo de paz con Irán. / EFE

El representante del textil señala que el conflicto "estaba frenando los mercados a nivel internacional, y también provocando cierta atonía inversora. Así que, insisto, espero que todo esto se reconduzca, incluidos los precios de la energía, aunque ya sabemos que es más fácil subirlos que bajarlos".

Electrointensivo

En parecidos términos se expresa Rosa Sánchez, secretaria general de la Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa), sector intensivo en el consumo de energía. "No podemos hacer otra cosa que valorar de forma positiva el acuerdo de paz, porque hay empresas que han resultado muy perjudicadas con este conflicto", remarca. Y pide que el abaratamiento de los costes se produzca con la mayor celeridad posible, "aunque ya sabemos que el efecto subida se produce como una explosión y el de bajada es como una pluma".

Pese a todo, no acaba de fiarse del pacto entre EE UU e Irán, "porque ya hemos visto los anuncios incumplidos que ha habido en las últimas semanas".

Por último, el director general de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), José Antonio Pastor, cruza los dedos para que la guerra se finiquite cuanto antes. "Nuestra industria -indica- depende de un derivado del petróleo, como es el plástico, que ha registrado un encarecimiento brutal en estos últimos meses. Las empresas han intentado contener los precios de sus productos, pero llega un momento en que resulta imposible".