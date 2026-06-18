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Unisa deja atrás los números rojos y apuesta por la tienda propia para crecer

La firma con sede en Monóvar logra un beneficio neto de más de un millón de euros

Instalaciones de Unisa.

Instalaciones de Unisa. / AXEL ALVAREZ

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David Navarro

David Navarro

El fabricante de zapatos y bolsos Unisa logra dejar atrás los números rojos, tras dos ejercicios consecutivos en los que había registrado pérdidas, el último de ellos por el incendio que se produjo en la fábrica de uno de sus proveedores. Un siniestro que acabó con parte de los suministros que la compañía tenía almacenados en estas instalaciones. Y lo hace, además, a pesar de la contracción de las ventas que experimentó el pasado año.

La compañía de la familia Porta finalizó el ejercicio 2024/2025 -la firma cierra sus años fiscales a 31 de octubre- con una cifra de negocio de 32,8 millones de euros, un 8,5 % menos que en el periodo anterior, de acuerdo con las cuentas consolidadas que la firma ha depositado en el Registro Mercantil.

Un descenso que sus responsables atribuyen a la parálisis comercial que sufren gran parte de los países de la Unión Europea, que ha reducido los pedidos de sus clientes. En este sentido, destacan especialmente la situación financiera de Alemania.

En cualquier caso, lejos de quedarse de brazos cruzados, desde la compañía pusieron en marcha diversas medidas para ajustar sus costes y mejorar la eficiencia. Y también aprovecharon el buen momento del mercado inmobiliario para desprenderse de un inmueble que el grupo tenía en Sevilla, cuyos beneficios destinaron a reducir la deuda financiera, para rebajar también los costes financieros.

El resultado es que Unisa logró remontar las pérdidas de 6,5 millones que había anotado en el ejercicio anterior y finalizar con un beneficio neto consolidado de casi 1,1 millones de euros.

Expansión

Tras superar este bache, la compañía con sede en Monòver se encuentra inmersa en un proceso de expansión de su red comercial, para lo que ha apostado por crecer mediante tiendas propias y la apertura de 'corners' en grandes almacenes, tanto en España, como en Francia. Una estrategia que están poniendo en marcha bastantes firmas del sector del calzado ante la reducción del número de establecimientos multimarca -las zapaterías de toda la vida- que se ha producido en la mayoría de mercados.

Fabricación de una de las colecciones de Unisa, en imagen de archivo.

Fabricación de una de las colecciones de Unisa, en imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

Una estrategia que, según explica el presidente de la firma, Antonio Porta, está dando buen resultado a la compañía. "Estamos registrando aumentos de ventas de entre el 20 % y el 25 % en las tiendas de España y Francia. La gente está volviendo al canal físico", afirma el empresario.

En este sentido, además de los establecimientos que tiene repartidos por la geografía nacional, Unisa también cuenta con puntos de venta propios en las principales ciudades francesas, con espacios dentro de los centros de Galerías Lafayette y en Printemps. Además, también cuenta con varias tiendas en Bélgica.

Unisa tiene sus orígenes en los años setenta, cuando surge como un negocio de exportación de calzado a Estados Unidos, como ocurría con gran parte de la producción de zapatos que se realizaba en Elda y las poblaciones de alrededor. Desde ahí empezaron a vender también a otros países de Europa, hasta que a finales de los ochenta crearon la marca Unisa Europa, para comercializar diseños más acordes al gusto del este continente.

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Desde entonces, la firma se ha consolidado como una de las de mayor prestigio del Medio Vinalopó. En su último ejercicio, la compañía consiguió 23,9 millones de facturación en la Unión Europea, mientras que los restantes 8,9 millones procedieron de los mercados extracomunitarios. El grupo cuenta con una plantilla aproximada de un centenar de trabajadores, según sus últimas cuentas oficiales.

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