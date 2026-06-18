Vicente Boluda (AVE): "El turismo no depende únicamente de atraer más visitantes, sino de gestionar mejor los destinos"

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha reclamada a las administraciones una "mejor gobernanza" de los destinos para superar los problemas de masificación y competitividad. En la apertura de la Jornada sobre Turismo que se celebra este jueves en Benidorm, el empresario ha subrayado que los retos para poner en valor el sector siguen vivos y, por eso, tiene más sentido que nunca reforzar la colaboración público-privada en un ámbito que es motor económico para la Comunidad Valenciana.

"Esta capacidad de adaptación y mejora continua ha sido siempre una de las grandes fortalezas de los empresarios en general y en el sector turístico en particular", ha señalado Boluda. "La gobernanza turística se traduce en seguridad, limpieza, conectividad, movilidad, sostenibilidad y una adecuada planificación de los aspectos públicos y de los espacios públicos también. Son factores que condicionan directamente la experiencia de quienes nos visitan y la calidad de vida de que nos de los que residen en estos destinos", ha indicado.

Así, el presidente de AVE ha puesto el acento en dar respuesta a los problemas que sufren un sector al alza y que registra datos admirables. "Cuando aparecen problemas de saturación, deterioro del entorno, inseguridad o falta de planificación, se compromete la competitividad futura y el destino, con ello las oportunidades económicas del turismo. Por ello, debemos seguir fortaleciendo la colaboración y apostar por una gobernanza ética" y orientada a la alta calidad.

Vicente Boluda, durante su intervención en la jornada en Benidorm. / HECTOR FUENTES

Frente a los números

Para Boluda, "el turismo, del presente y del futuro, no depende únicamente de atraer más visitantes, sino de gestionar mejor los destinos y de seguir innovando para ofrecer experiencias de mayor calidad y aportación de valor al viajero". En la jornada de esta edición, como en otras, AVE ha centrado las mesas en las tendencias del mercado y en el reconocimiento del tejido empresarial que rodea a la denominada como "industria de la felicidad".

El presidente de AVE ha recordado que con casi 100 millones de turistas que llegan a España, el sector ya realiza una aportación del 13 % del PIB nacional y el 19 % en el caso de la Comunidad Valenciana, así como la generación de casi 3 millones de empleos directos.

Respecto a los retos, Boluda ha destacado el papel crucial que tienen las empresas y las administraciones públicas en el futuro de los destinos. "Los empresarios somos los que innovamos, invertimos y nos cuestionamos permanentemente cómo mejorar o cómo dar mejores servicios".