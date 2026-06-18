Jornadas en Benidorm
Vicente Boluda (AVE): "El turismo no depende únicamente de atraer más visitantes, sino de gestionar mejor los destinos"
El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios reclama una mayor confianza de la administración hacia el empresariado del sector
El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha reclamada a las administraciones una "mejor gobernanza" de los destinos para superar los problemas de masificación y competitividad. En la apertura de la Jornada sobre Turismo que se celebra este jueves en Benidorm, el empresario ha subrayado que los retos para poner en valor el sector siguen vivos y, por eso, tiene más sentido que nunca reforzar la colaboración público-privada en un ámbito que es motor económico para la Comunidad Valenciana.
"Esta capacidad de adaptación y mejora continua ha sido siempre una de las grandes fortalezas de los empresarios en general y en el sector turístico en particular", ha señalado Boluda. "La gobernanza turística se traduce en seguridad, limpieza, conectividad, movilidad, sostenibilidad y una adecuada planificación de los aspectos públicos y de los espacios públicos también. Son factores que condicionan directamente la experiencia de quienes nos visitan y la calidad de vida de que nos de los que residen en estos destinos", ha indicado.
Así, el presidente de AVE ha puesto el acento en dar respuesta a los problemas que sufren un sector al alza y que registra datos admirables. "Cuando aparecen problemas de saturación, deterioro del entorno, inseguridad o falta de planificación, se compromete la competitividad futura y el destino, con ello las oportunidades económicas del turismo. Por ello, debemos seguir fortaleciendo la colaboración y apostar por una gobernanza ética" y orientada a la alta calidad.
Frente a los números
Para Boluda, "el turismo, del presente y del futuro, no depende únicamente de atraer más visitantes, sino de gestionar mejor los destinos y de seguir innovando para ofrecer experiencias de mayor calidad y aportación de valor al viajero". En la jornada de esta edición, como en otras, AVE ha centrado las mesas en las tendencias del mercado y en el reconocimiento del tejido empresarial que rodea a la denominada como "industria de la felicidad".
El presidente de AVE ha recordado que con casi 100 millones de turistas que llegan a España, el sector ya realiza una aportación del 13 % del PIB nacional y el 19 % en el caso de la Comunidad Valenciana, así como la generación de casi 3 millones de empleos directos.
Respecto a los retos, Boluda ha destacado el papel crucial que tienen las empresas y las administraciones públicas en el futuro de los destinos. "Los empresarios somos los que innovamos, invertimos y nos cuestionamos permanentemente cómo mejorar o cómo dar mejores servicios".
Cita empresarial y la vuelta de Maribel Vilaplana
"Eres turismo" es el lema con el que la jornada de AVE se ha convertido en cita habitual para el sector y para el empresariado. La iniciativa de AVE cuenta con la colaboración de entidades como AEFA, APD, CEV, Edem, Cámara de Comercio y Hosbec. En la sala, más de un centenar de empresarios de la provincia de Alicante y de la Comunidad como el presidente de CEV, Vicente Lafuente; el de CEV Alicante, César Quintanilla; la presidenta de la asociación de la empresa familiar, Maite Antón o el de Hosbec, Fede Fuster, entre otros. Como principal autoridad ha estado el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez.
Pero, sin duda, una de las personas que más expectación ha levantado es la presentadora Maribel Vilaplana, que ha vuelto a llevar la presentación de esta jornada que ha presentado tradicionalmente hasta la dana de octubre de 2024. De hecho, el presidente de AVE, Vicente Boluda, le ha dado la bienvenida y le ha agradecido sus aportaciones. La edición anterior, en plena polémica por su comida con el ex presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la comunicadora faltó al evento desde que se pusiera en marcha en 2014.
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