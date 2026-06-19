Aagesen confirma el inicio "próximo" de la reforma del Trasvase Tajo-Segura sin fijar plazos

Las próximas semanas serán determinantes para el Trasvase Tajo-Segura. El Ministerio para la Transición Ecológica ha confirmado este viernes que ya se dispone a dar el siguiente paso en la reforma de las reglas de explotación del trasvase.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado que su departamento iniciará "próximamente" el proceso de participación con todos los agentes implicados para elaborar las nuevas reglas del trasvase. No obstante, evitó concretar una fecha para el arranque formal de ese procedimiento.

Durante una visita este viernes a la base de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de La Iglesuela del Tiétar (Toledo), Aagesen explicó que el Ministerio ya trabaja en esta fase preparatoria apoyándose en "el rigor técnico y científico y con la mejor información disponible".

La ministra insistió en que el objetivo del Gobierno es desarrollar la revisión de las normas de explotación del acueducto con la participación de "todos y cada uno de los agentes" implicados, un mensaje que llega en plena escalada de tensión entre el Ejecutivo central y los territorios receptores del trasvase.

Sus declaraciones se producen apenas unos días después de que la Comunidad y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) escenificaran una estrategia conjunta para combatir una reforma que, según los cálculos conocidos hasta ahora, podría reducir entre un 40% y un 50% los envíos de agua al sureste español.

El anuncio del Ministerio confirma además que el proceso sigue avanzando pese a las crecientes presiones de los regantes y del Gobierno regional, que consideran injustificada cualquier reducción de recursos y han advertido de que recurrirán a todas las vías disponibles para intentar frenarla.

La vicepresidenta tercera Sara Aagesen, durante la visita institucional a las instalaciones de la base de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) en Toledo. / El Retorno Producciones/Europa Press

Preguntada por las reiteradas reclamaciones de Castilla-La Mancha para acelerar la modificación de las reglas tras la aprobación del último trasvase automático para junio y julio, Aagesen defendió la interlocución permanente entre administraciones. Según señaló, el Gobierno castellano-manchego ha mantenido "múltiples reuniones" con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para abordar esta cuestión.

"Los contactos son muy habituales, esa relación existe y seguirá existiendo con todas y cada una de las comunidades autónomas", afirmó la ministra.

¿Anomalía en el caudal del río Tajo?

La titular de Transición Ecológica también fue cuestionada por la situación del caudal del río Tajo. En respuesta, aseguró que el Ministerio realiza un "seguimiento exhaustivo de todos los caudales ecológicos" y que, cuando se detecta alguna incidencia, se activan medidas de coordinación con las distintas administraciones y organismos implicados. Hacía así referencia a la información publidada esta semana que aseguraba que el río Tajo se ha acercado al límite de su caudal ecológico a su paso por Toledo. El pasado martes 9 de junio, el caudal registrado a las 11.30 horas era de 22,36 metros cúbicos por segundo, sólo cuatro metros cúbicos por encima del mínimo legal fijado en 18 m3/s para esta época del año, una situación que llevó a la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche a reclamar una mayor implicación de las administraciones para garantizar la salud del río.

Aagesen subrayó que la prioridad del Ejecutivo es garantizar el cumplimiento de los caudales ecológicos establecidos por la normativa vigente, uno de los elementos que precisamente sustenta la revisión de las reglas de explotación del trasvase.

Sus palabras llegan en un momento especialmente delicado. La Comunidad Autónoma y los regantes ya han advertido de que no aceptarán una reforma que suponga nuevos recortes para la agricultura de Murcia, Alicante y Almería. El Scrats incluso ha avanzado que estudia acudir a los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional y las instancias europeas, si considera que los cambios vulneran el marco legal vigente.

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Mientras tanto, el Ministerio mantiene su hoja de ruta y prepara la apertura de un proceso participativo que marcará el inicio de una nueva fase en una de las disputas hídricas más sensibles de España. Una etapa en la que cada paso técnico será examinado al detalle por los territorios afectados y que amenaza con trasladar el debate desde las mesas de negociación hasta el Congreso, los tribunales y la calle.