AEFA y Banco Sabadell renuevan alianza para la defensa de la empresa familiar alicantina

La Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante (AEFA) y Banco Sabadell han renovado el convenio de colaboración con el ánimo de unir fuerzas en la defensa y la protección del tejido que forman las empresas familiares en la provincia de Alicante. Esta nueva reedición del acuerdo anual entre AEFA y la entidad financiera está enfocada a la realización de acciones conjuntas en materia de formación que faciliten el relevo generacional y la continuidad de estas empresas.

El convenio lo han firmado este viernes la presidenta de la asociación, Maite Antón, y el director general adjunto y director territorial Este de Banco Sabadell, Fernando Canós. El acuerdo se ha materializado después de que AEFA celebrara suJunta Directiva en las instalaciones de la entidad financiera en la ciudad alicantina.

Dentro del acuerdo se contempla la organización de actividades formativas para que los empresarios familiares puedan reforzar su preparación de cara a afrontar la gestión de las empresas y el proceso de sucesión empresarial de manera eficaz. Antón entiende que “siempre es necesario tejer alianzas, acuerdos y convenios en la defensa de nuestro ecosistema productivo y empresarial. Y, desde siempre, Banco Sabadell se ha mostrado un fiel aliado de las empresas, especialmente de las que tienen una naturaleza de origen familiar”.

AEFA ha celebrado su Junta Directiva en la sede del Banco Sabadell en Alicante. / INFORMACIÓN

La empresaria recordó que “precisamente es la empresa familiar la que soporta el peso de la economía en la provincia de Alicante. Las cifras así lo demuestran: representamos el 94 % del tejido empresarial, que genera el 85 % del empleo privado y aportamos el 80 % del PIB privado en la provincia de Alicante”.

Por su parte, Fernando Canós ha indicado que “la colaboración con AEFA consolida la vinculación de Banco Sabadell con la empresa familiar, eje fundamental del desarrollo económico y social de la provincia de Alicante. Desde la entidad, seguimos acompañando a las empresas con un enfoque de especialización y cercanía, poniendo a su disposición nuestro conocimiento del tejido empresarial y soluciones adaptadas a sus necesidades”.