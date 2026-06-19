Colaboración
AEFA y Banco Sabadell renuevan alianza para la defensa de la empresa familiar alicantina
La junta directiva de la asociación de la empresa familiar celebra su reunión en la sede de la entidad financiera en la ciudad alicantina
La Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante (AEFA) y Banco Sabadell han renovado el convenio de colaboración con el ánimo de unir fuerzas en la defensa y la protección del tejido que forman las empresas familiares en la provincia de Alicante. Esta nueva reedición del acuerdo anual entre AEFA y la entidad financiera está enfocada a la realización de acciones conjuntas en materia de formación que faciliten el relevo generacional y la continuidad de estas empresas.
El convenio lo han firmado este viernes la presidenta de la asociación, Maite Antón, y el director general adjunto y director territorial Este de Banco Sabadell, Fernando Canós. El acuerdo se ha materializado después de que AEFA celebrara suJunta Directiva en las instalaciones de la entidad financiera en la ciudad alicantina.
Dentro del acuerdo se contempla la organización de actividades formativas para que los empresarios familiares puedan reforzar su preparación de cara a afrontar la gestión de las empresas y el proceso de sucesión empresarial de manera eficaz. Antón entiende que “siempre es necesario tejer alianzas, acuerdos y convenios en la defensa de nuestro ecosistema productivo y empresarial. Y, desde siempre, Banco Sabadell se ha mostrado un fiel aliado de las empresas, especialmente de las que tienen una naturaleza de origen familiar”.
La empresaria recordó que “precisamente es la empresa familiar la que soporta el peso de la economía en la provincia de Alicante. Las cifras así lo demuestran: representamos el 94 % del tejido empresarial, que genera el 85 % del empleo privado y aportamos el 80 % del PIB privado en la provincia de Alicante”.
Por su parte, Fernando Canós ha indicado que “la colaboración con AEFA consolida la vinculación de Banco Sabadell con la empresa familiar, eje fundamental del desarrollo económico y social de la provincia de Alicante. Desde la entidad, seguimos acompañando a las empresas con un enfoque de especialización y cercanía, poniendo a su disposición nuestro conocimiento del tejido empresarial y soluciones adaptadas a sus necesidades”.
- Se busca gestor para nuevo hotel de cuatro estrellas en la entrada norte de Alicante
- Récord de facturación y de beneficios para la compañía alicantina que guía los drones de Amazon
- Labora destina 3,91 millones para contratar a 173 mujeres en ayuntamientos de la provincia de Alicante
- Alicante se prepara para unas Hogueras de crucero con seis escalas y más de 22.000 pasajeros en 10 días
- Hispanitas recicla 7.000 kilos de calzado para levantar el 'pequeño Gulliver' de Petrer
- He cotizado 20 años a la Seguridad Social: a qué edad me puedo jubilar y cuánto cobraré
- El aeropuerto Alicante-Elche intratable: se instala en los dos millones de pasajeros al mes
- La Unión Europea cambia las normas: a partir del 1 de julio los paquetes de Shein, Temu o AliExpress pagarán 3 euros extra