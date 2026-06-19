Los altos precios reducen el volumen de viviendas que se pagan al contado en Alicante

Los altos precios que alcanzan las propiedades han provocado una significativa reducción del número de viviendas que se pagan al contado en la provincia. Una práctica que se disparó tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando las entidades financieras cerraron el grifo de la financiación y los compradores extranjeros, con mayor poder adquisitivo, se convirtieron en los grandes protagonistas del mercado inmobiliario alicantino.

De esta forma, mientras que en el primer trimestre de 2024 solo se solicitó financiación hipotecaria para el 32,8 % de las compraventas registradas en Alicante -es decir, 4.206 de un total de 12.799 operaciones-, en los tres primeros meses de este año el porcentaje ha aumentado hasta el 48 %, con 6.168 hipotecas formalizadas sobre un total de 12.785 compraventas.

Se trata de un incremento más que notable, que supone todo un cambio de tendencia, al que, sin duda, también ha contribuido la mayor predisposición que ha habido por parte de las entidades a prestar dinero.

Al respecto, cabe recordar que muchos de los compradores que pagan a tocateja son europeos que llegan a la Costa Blanca en busca de una segunda residencia. Un perfil que suele disponer del ahorro necesario para adquirir el inmueble sin necesidad de pedir créditos o que, en todo caso, recurre a entidades de su país para conseguir el dinero que le falte para cubrir la operación.

A estos hay que sumar los residentes de otras provincias que, igualmente, llegan a la Costa Blanca en busca de un apartamento en la playa en el que pasar sus días de descanso y que también suelen disponer ya del dinero necesario. Al menos, hasta la fecha, cuando parece que la escalada de precios ha empezado a obligar a algunos de ellos a echar mano de la financiación bancaria.

El escaparate de una inmobiliaria alicantina con ofertas de viviendas. / Jose Navarro

Al respecto, basta recordar que el importe medio de las transacciones formalizadas en las notarías alicantinas ha pasado de 138.442 euros en 2020 a 213.148 euros en lo que va de año, lo que ya supone un esfuerzo más que considerable.

En paralelo a este incremento de precios, también los importes solicitados a los bancos han ascendido rápidamente en los últimos años, de forma que la hipoteca media concedida se ha incrementado de 91.500 euros a 133.000 en el mismo periodo, de acuerdo con los datos del INE.

Mercado en retroceso

Junto con el aumento de la necesidad de financiación bancaria, otra de las consecuencias de los elevados precios que demandan los vendedores es la caída del número de compraventas que logran cerrarse. En el caso de la provincia de Alicante, el mercado ya suma cinco meses a la baja, después de que abril finalizara con 4.030 operaciones, un 3,7 % menos que en el mismo mes del año pasado.

La delegada en Alicante de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad Valencia (Asicval), Matilde Irles, reconoce que la preocupación que existe en el sector ante el rumbo que ha tomado el mercado. "No hay producto -asegura Irles, en referencia a la reducción del stock disponible tras varios años de récords consecutivos de ventas- y el que hay se ofrece a unos precios altísimos".

Los profesionales se encuentran cada vez con mayor frecuencia con interesados que deciden posponer su compra o retirarse del mercado al comprobar que no pueden permitirse el coste actual de los pisos. Sin embargo, Irles tampoco prevé, al menos en el corto plazo, que se produzca una rebaja generalizada de los precios. "Bajará lo que está fuera de mercado, lo que tiene un precio imposible, pero el resto se mantendrá", pronostica la especialista.

Vivienda en construcción / COAVA

Sobre el aumento de las compras con hipoteca, la portavoz de Asicval cree que la situación también podría cambiar de nuevo en los próximos meses, ya que, precisamente, el aumento de precios empieza provocar que algunos compradores tampoco cumplan con los criterios de solvencia que piden las entidades.

Es más, las inmobiliarias empiezan a encontrarse con operaciones que se caen porque la tasación no da para el importe que necesitan pedir los compradores, lo que imposibilita la concesión.

Lo que no parece haber cambiado es el interés de los bancos que, según apunta Matilde Irles, siguen llamando a las inmobiliarias en busca de posibles clientes. Es sí, solo de aquellos que cumplan con los estrictos parámetros que exige la normativa financiera.