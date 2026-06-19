Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà de hoyFallo mascletàBarcala candidatoDirecto Hogueras 2026El tiempo en AlicantePrograma de Hogueras
instagramlinkedin

NOMBRAMIENTOS

El Corte Inglés nombra a Javier Catena consejero delegado tras la salida de Santiago Bau

Tras tres remodelaciones ejecutivas en dos años, Catena será el responsable de la implementación del nuevo Plan Estratégico de la compañía

Archivo - El Corte Inglés

Archivo - El Corte Inglés / EL CORTE INGLÉS - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jaime Mejías

Jaime Mejías

El consejo de administración de El Corte Inglés ha aprobado este viernes, por unanimidad y a propuesta de la presidenta Cristina Álvarez, el nombramiento de Javier Catena como consejero delegado del grupo, según ha anunciado la compañía este viernes.

Catena será el responsable de la implementación del Plan Estratégico de la compañía, que se encuentra en proceso de actualización y que contempla inversiones de más de 3.000 millones hasta 2030. Las distintas unidades de negocio del grupo reportarán al CEO, que pasará a dirigir el comité de dirección.

El consejero delegado cuenta con una "notable experiencia y conocimiento" de la compañía, a la que regresa de nuevo tras su salida a finales de 2025. Catena ha sido director de operaciones (COO), dirigiendo las áreas de cadena de suministro, logística y real estate.

"La incorporación de Javier Catena, con el apoyo de nuestro gran equipo directivo, será decisiva en esta nueva etapa de crecimiento e inversión, a la vez que permite reforzar una estructura de gobierno corporativo más adaptada a los nuevos retos", ha subrayado la presidenta de El Corte Inglés, Cristina Álvarez. Por su parte, Santiago Bau, hasta ahora director general, deja la compañía de mutuo acuerdo.

Álvarez ha querido agradecerle expresamente su "compromiso y capacidad de ejecución, claves en la senda de crecimiento y solidez financiera del grupo en los cuatro últimos años", al tiempo que le ha deseado "todo el éxito" en sus nuevos proyectos profesionales.

Con este cambio, ya son tres las remodelaciones ejecutadas por el gigante de los grandes almacenes en los últimos años. El 26 de julio de 2024, Gastón Botazzini fue nombrado consejero delegado del grupo. Poco más de un año después, en octubre de 2025, Bottazzini abandonó su puesto, Santiago Bau pasó a director general y Rafael Díaz Yeregui asumió la Secretaría General con rango de director general.

En cuanto a la presidencia, el pasado 15 de enero, Cristina Álvarez asumió el cargo, sustituyendo a su hermana, Marta Álvarez. El grupo ha anunciado el nombramiento de Catena como nuevo CEO la misma semana en la que ha presentado los resultados del ejercicio 2025-2026, con un beneficio neto de 628 millones de euros, lo que supone un aumento del 22,8% respecto al anterior.

La compañía, que celebrará el próximo 24 de julio en Madrid su junta general ordinaria de accionistas, la primera de Cristina Álvarez como presidenta de la compañía, destacó haber experimentado un "sólido" crecimiento tanto en ventas como en rentabilidad. Todo ello acompañado de incrementos de doble dígito en resultados, además de la menor deuda en dos décadas. Gracias a ello, el grupo prevé incrementar las inversiones un 14,6% este año, hasta los 650 millones de euros.

Noticias relacionadas

"El buen comportamiento de los distintos segmentos de negocio, la fortaleza financiera del grupo, la evolución de la venta en estos primeros meses del año y el incremento del esfuerzo inversor, avanzan unas buenas perspectivas para el ejercicio 2026-2027", subrayó la compañía.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se busca gestor para nuevo hotel de cuatro estrellas en la entrada norte de Alicante
  2. Récord de facturación y de beneficios para la compañía alicantina que guía los drones de Amazon
  3. Labora destina 3,91 millones para contratar a 173 mujeres en ayuntamientos de la provincia de Alicante
  4. Alicante se prepara para unas Hogueras de crucero con seis escalas y más de 22.000 pasajeros en 10 días
  5. Hispanitas recicla 7.000 kilos de calzado para levantar el 'pequeño Gulliver' de Petrer
  6. He cotizado 20 años a la Seguridad Social: a qué edad me puedo jubilar y cuánto cobraré
  7. El aeropuerto Alicante-Elche intratable: se instala en los dos millones de pasajeros al mes
  8. La Unión Europea cambia las normas: a partir del 1 de julio los paquetes de Shein, Temu o AliExpress pagarán 3 euros extra

El Corte Inglés nombra a Javier Catena consejero delegado tras la salida de Santiago Bau

El Corte Inglés nombra a Javier Catena consejero delegado tras la salida de Santiago Bau

Los líderes de la UE afrontan divididos las negociaciones del futuro presupuesto comunitario

Los líderes de la UE afrontan divididos las negociaciones del futuro presupuesto comunitario

Los altos precios reducen el volumen de viviendas que se pagan al contado en Alicante

Los altos precios reducen el volumen de viviendas que se pagan al contado en Alicante

AEFA y Banco Sabadell renuevan alianza para la defensa de la empresa familiar alicantina

AEFA y Banco Sabadell renuevan alianza para la defensa de la empresa familiar alicantina

La banca reclama una regulación más unida en Europa para impulsar la competitividad

La banca reclama una regulación más unida en Europa para impulsar la competitividad

¿Pueden los vecinos morosos usar la piscina de la comunidad? La Ley de Propiedad Horizontal tiene la respuesta

FGV y sindicatos alcanzan un acuerdo y se desconvoca la huelga del TRAM para Hogueras

FGV y sindicatos alcanzan un acuerdo y se desconvoca la huelga del TRAM para Hogueras

Ecoener abre una nueva etapa con el foco en crecer más, la rentabilidad y la generación de caja con casi 400 MW a punto de construcción en Rumanía, Colombia y Guatemala

Ecoener abre una nueva etapa con el foco en crecer más, la rentabilidad y la generación de caja con casi 400 MW a punto de construcción en Rumanía, Colombia y Guatemala
Tracking Pixel Contents