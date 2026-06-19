FGV y sindicatos alcanzan un acuerdo y se desconvoca la huelga del TRAM para Hogueras

El Consell ha informado que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y los sindicatos han firmado esta mañana un nuevo convenio que permitirá que las frecuencias vuelvan a sus horarios habituales para las Hogueras de San Juan en el TRAM de Alicante. En el comunicado, la empresa pública de transportes indica que el acuerdo significa la desconvocatoria de los paros previstos en Metrovalencia y tranvía alicantino.

La dirección de Ferrocarrils y los representantes sindicales de UGT, CC.OO Valencia y Alicante y SF Valencia han respaldado el XIV Convenio Colectivo de la empresa autonómica con validez hasta final de 2029. El acuerdo ha conllevado, a su vez, la desconvocatoria del calendario de paros previstos por los sindicatos SIF y SEMAF, que representan a los maquinistas.

Dospositivo especial

De esta manera, el dispositivo especial diseñado para Hogueras, entre los días 20 y 25 de junio, no sufrirá alteraciones. Tal dispositivo prevé incrementar un 37 % los servicios habituales y pondrá en circulación 2.850 trenes y tranvías, que recorrerán unos 45.000 kilómetros, “algo más que una vuelta al mundo”, puntualizó el conseller Vicente Martínez Mus. En total se ofrecerán 840.000 plazas, unas 168.000 diarias, y se triplicará la vigilancia con 155 servicios especiales coordinados las 24 horas.

Por otra parte, se reforzará la plantilla de maquinistas y se añadirán 22 agentes de estación, ocho interventores, personal de supervisión, se triplicará el de seguridad y se recuperarán equipos de limpieza, que actuarán en la estación de Luceros para que el servicio no se interrumpa.

Este dispositivo permitirá evitar, según explican desde la Conselleria de Infraestructuras, más de 240.000 desplazamientos en vehículo privado. El dispositivo es “muy similar” al de años anteriores y desde la Generalitat recuerdan, también, que entre los días 18 y 24 de junio se cerrará el acceso a la Estación de Luceros durante el disparo de la mascletà, concretamente entre las 13:30 y las 14:20 horas.

La estación de Mercado permanecerá abierta para garantizar la continuidad del servicio, y ante la elevada ocupación prevista no se permitirá el acceso al tranvía con bicicletas ni patinetes entre Alicante y Venta Lanuza.

Metrovalencia, también

La desconvocatoria permitirá que tanto Metrovalencia como TRAM de Alicante puedan prestar servicio con total normalidad, más aún en el caso de Alicante que a partir de mañana sábado 20 de junio y hasta el día 25 de junio ofrece servicios especiales con motivo de las fiestas. Del mismo modo en Valencia, la noche de San Juan se ofrece servicio especial de metro y tranvía como en años anteriores.

El texto del nuevo convenio colectivo recoge mejoras de carácter económico y social para todos los empleados de FGV en Valencia y Alicante y cuenta con el respaldo de la mayoría de la representación sindical en la empresa pública. Desde la administración valenciana, señalan que las organizaciones sindicales de SIF y SEMAF no se han sumado a la firma del nuevo convenio, pero ante el acuerdo alcanzado han decido desconvocar los paros previstos.

Más huelgas desconvocadas en Alicante

La noticia se suma al parón anulado por parte de la plantilla de automóviles La Alcoyana, de los autobuses que conectan Alicante con las localidades de su área metropolitana, que tenían previsto también para esos días. Los trabajadores emitieron un comunicado afirmando que concedían "una oportunidad a la negociación" y aplazaron la huelga convocada durante Hogueras para "no hacer rehenes a usaurios y trabjaadores ante la incapacidad" que otorgan a la empresa y a la administración "para resolver el conflicto".

Las diferencias proceden del decreto de servicios mínimos establecido por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, ya que entienden que, entre otras cosas, hay "un tratamiento diferencial" hacia la línea C6, la que conecta Alicante con el Aeropuerto Miguel Hernández, respecto al resto de líneas. Algo que, aseguran los trabajadores, "responde a la protección de la línea más lucrativa de la concesión". También piden "mejoras reales" en la prórroga del contrato de emergencia que se prevé a partir de 1 de septiembre, criticando aspectos como que "la empresa plantea reducir el servicio de la línea 24", que conecta Alicante con San Vicente del Raspeig, "los sábados, pese a que la demanda evidencia la necesidad de reforzarlo".

Por último, también se han anulado los parones previstos para los días 24 y 25 de junio en el servicio de Limpieza de Alicante tras la promesa de reforzar el contrato antes de que acabe el mes de junio por parte del Ayuntamiento para mejorar condiciones laborales.

Este martes se produjo un encuentro entre el edil popular, representantes de Netial (la empresa concesionaria) y miembros del Comité de Empresa. En la reunión, el concejal expuso que la modificación contractual está lista para ser aprobada por la Junta de Gobierno Local en los próximos días. De ser así, y dado que la mercantil contará con un plazo de un mes para poner en marcha las medidas contempladas, buena parte de las reivindicaciones de la plantilla se podrían ver implementadas en julio.

Los trabajadores del servicio ya acudieron a la huelga el pasado año para exigir un incremento salarial. En aquel momento, las quejas se calmaron "in extremis" a principios del mes de junio, cuando la plantilla aceptó la última oferta de la mercantil, que contemplaba una subida salarial progresiva para los próximos años, poniendo fin a las protestas que habrían afectado a la Cremà.

Aquella oferta de la compañía se basaba en un 1,5 % de paga única (fuera de nómina) para 2024; un 3% en 2025 y un aumento para 2026 y 2027 del 1,25 %, más el índice de funcionarios al que habría que restar un 0,25 %.