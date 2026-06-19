La deuda pública se modera al 101%% del PIB en abril y su importe se aleja de los niveles máximos de marzo

La deuda de las administraciones públicas se situó en el mes de abril en de 1,736 billones de euros, tras elevarse un 4,4% en términos interanuales, aunque moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 101% respecto al mismo período del año anterior, 1,6 puntos porcentuales menos, de acuerdo con los datos publicados este martes por el Banco de España.

En términos absolutos, el saldo de la deuda (1,736 billones) aumentó un 4,4% respecto al mismo mes de abril del año pasado, si bien registró un ligero descenso del 0,2% respecto al mes de marzo, cuando alcanzó niveles históricos de 1,740 billones de euros.

El Ejecutivo espera para el cierre del 2026 que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3%, adelantando el objetivo de bajar por debajo del 100% un año, ya que estaba fijado para final de esta legislatura.

Aunque el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Gobierno sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas.

Cae la deuda de corporaciones locales en un 9,5%

Por administraciones, el saldo de la deuda del Estado se situó en 1,582 billones de euros, con un incremento interanual del 4,5%, lo que supone un 92% del PIB. Para las Otras Unidades de la Administración Central el saldo fue de 33.000 millones (1,9% del PIB), que representa una una disminución del 6,5% respecto al mismo dato del año anterior.

Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 136.000 millones, un 7,9% más que un año antes y corresponde a un 7,9% del PIB. Este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las Comunidades Autónomas fue de 351.000 millones de euros en abril de 2026, equivalente a un 20,4% del PIB, con una variación interanual del 3,6%, mientras que la deuda de las Corporaciones Locales se situó en 21.000 millones de euros en este mes (1,2% del PIB), un 9,5% inferior al importe registrado un año antes.

Por instrumentos

En lo que respecta a la evolución de la deuda según instrumentos y plazos, todos los instrumentos han mostrado tasas de variación interanual positivas.

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Así, los valores a largo plazo y los préstamos con vencimiento superior a un año registraron tasas de crecimiento interanuales del 3,9% y el 7,1% respectivamente y los instrumentos a corto plazo mostraron una tasa de variación interanual también del 7,1%.