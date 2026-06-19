Enercoop invertirá 12,5 millones con su nuevo plan estratégico hasta 2030

El Grupo Enercoop, cuya sociedad matriz es la centenaria Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís de Crevillent, invertirá 12,5 millones de euros en los próximos cinco años. Así se ha anunciado en la asamblea general de la compañía, en la que también se ha presentado su nuevo plan estratégico 2026-2030, que se articula en torno a tres ejes: sociedad, personas y tecnología.

El eje de tecnología recibirá el grueso de las inversiones, con 5,3 millones destinadas a la modernización y digitalización de su red de distribución, con el objetivo de convertirla en una red inteligente. Esto permitirá concluir el proceso ya en curso de automatización y monitorización completa, incluyendo equipos de supervisión avanzada en baja tensión y un gemelo digital de la red que permita una mejor operación, simulando su comportamiento frente a nuevas solicitudes de conexión tanto de nueva generación como de demanda.

Según ha recordado el director general del grupo Enercoop, Joaquín Mas, "la red eléctrica es la columna vertebral de la transición energética, un proceso que no debemos olvidar que se está llevando a cabo principalmente en las redes de distribución en baja y media tensión".

En cuanto al eje de las personas, se prevé una inversión de 4 millones que se aplicará, en exclusiva, a seguir desarrollando la comunidad energética Comptem que, nacida en 2019, fue la primera que se puso en marcha en el país. Esta iniciativa cuenta ya con 5,5 megavatios de potencia fotovoltaica en servicio que se irá incrementando progresivamente con el objetivo de alcanzar una producción equivalente al 50% del consumo doméstico de Crevillent en el horizonte de 2030 y reducir la factura eléctrica a sus casi 10.000 cooperativistas.

Al margen de las inversiones en instalaciones de generación y almacenamiento de energía, el plan contempla actuaciones en movilidad eléctrica, tanto en nuevas estaciones de recarga para vehículos eléctricos como en movilidad compartida o "car sharing" destinado a sus socios.

Forum

Finalmente, en lo que se refiere a medidas orientadas a la sociedad, se materializan principalmente en el desarrollo del nuevo buque insignia de la compañía, el Forum Enercoop, un espacio que supera los 4.000 metros cuadrados y que albergará distintos usos sociales y culturales, además de convertirse en la nueva sede del grupo de empresas.

El proyecto se desarrollará en 5 fases –la primera de las cuales ya se encuentra finalizada– con vistas a su conclusión en 2030. No obstante, también se plantea la actuación sobre otros edificios, como la reconversión de la casa burguesa en la plaza de la Constitución en un club social y multiusos para el disfrute por los cooperativistas.

En palabras de Guillermo Belso, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent, “el Plan Estratégico 2026-2030 combina de forma equilibrada los tres pilares sobre los que nos apoyamos, personas, sociedad y tecnología".

Resultados

Durante la asamblea también se presentaron las cuentas del grupo de 2025, un ejercicio que se cerró con 2,34 millones de euros de resultado de explotación. El pasado ejercicio, Enercoop ingresó 35 millones frente a los 32 millones de 2024, un 7,7 % más.