Fira Alacant encuentra relevo rápido en el calendario estival y cierra un evento para coleccionistas "frikis"

En poco menos de dos días, Fira Alacant (antigua IFA)ha conseguido un recambio para el festival de reggaeton que se iba a celebrar en julio. Este viernes se ha anunciado la celebración los próximos 15 y 16 de agosto de Icons. El evento de coleccionismo está organizado por Friki Monkeys y se presenta como un certamen para fans y amantes de comics, figuras, creadores y distribuidores del mundo manga y superhéroes.

La iniciativa combina mercado, comunidad, exposiciones y networking en un mismo espacio y promete ofrecer una experiencia que va más allá de la compraventa tradicional. El empresario Carlos Bravo de Marketing de Guerrilla está detrás de la feria que ya ha abierto web con la venta de entradas y una programación inicial.

De manera inicial, Icons contará con una exposición de "atrezzo y props originales" de Hollywood, con piezas vinculadas a películas icónicas como Rocky, Indiana Jones o Piratas del Caribe, firmadas por sus protagonistas. También habrá una exhibición de figuras de resina a gran escala de Kryptonia Collectibles, con personajes de superhéroes y cultura pop; así como una exposición de vehículos réplica de producciones legendarias como "Regreso al Futuro", "El coche fantástico", "El equipo A" o "The Dukes of Hazzard".

La organización ha diseñado también espacio para los dioramas de Lego por parte de la Asociación Terretabricks de Alicante, que combinan construcción, creatividad y narrativa visual con las piezas de la renocida marca. También habrá un área dedicada al "trading card" y "sports card", con zona de torneos y comunidad activa. Junto a ello, Friki Monkey prepara secciones de figuras, manga, cómic y gaming. El programa incopora una sesión especial (Trade Night) de apertura pensada para coleccionistas y vendedores y otra de trabajo dirigida a marcas, distribuidores, tiendas, creadores y organizadores de eventos.

Las cartas para coleccionistas serán uno de los reclamos del evento. / INFORMACIÓN

Carlos Bravo Sánchez, CEO y fundador de Beguerrilla S.L. y Friki Monkey, ha definido Icons como "un hogar visible para la cultura coleccionista en Europa — un lugar donde fans, coleccionistas, vendedores, creadores, marcas, tiendas y socios de licencias puedan reunirse alrededor de lo que aman". Sobre el proyecto, Bravo Sánchez ha señalado que el evento "no está concebido como un evento puntual. Nuestro objetivo es construir una plataforma europea de referencia para la cultura coleccionista, que crezca junto a las comunidades, marcas y categorías que representa."

En este sentido, el promotor de la iniciativa ha destacado que la "elección de Alicante como sede no es casual. La ciudad ofrece una ubicación estratégica en España con proyección internacional, facilitando la llegada de coleccionistas, vendedores y marcas procedentes de España, Alemania, Reino Unido, los países nórdicos y otros territorios europeos, mientras que Fira Alacant ofrece un espacio único para la organización de este evento, por su capacidad operativa, ubicación y versatilidad".

Por su parte, Alejandro Morant, director general de IFA - Fira Alacant, ha comentado que “la llegada de Icons, refuerza la capacidad de nuestro recinto para acoger eventos especializados con proyección internacional. Este nuevo certamen conecta con la evolución del recinto como espacio abierto a nuevas comunidades, sectores culturales y formatos capaces de atraer público, generar actividad económica y posicionar a Alicante como destino de referencia para grandes acontecimientos”.

Origen de la iniciativa

Friki Monkey es un proyecto construido durante más de una década dentro del mundo del coleccionismo que comenzó como una tienda especializada en Hot Wheels, la marca de coches en miniatura, la cual ha evolucionado hasta convertirse en una marca para ese segmento de ocio y entretenimiento. Desde la empresa, señalan que este rol les ha valido convertirse en socio oficial de licencias de marcas internacionales, desarrollando productos y accesorios de protección para coleccionistas:

Dentro de las firmas con relación, los organizadores han señaladoHot Wheels, Barbie y Masters of the Universe en Mattel; Hello Kitty, Dragon Ball y One Piece o franquicias de Universal como Jurassic Park, Fast C Furious, Minions, Shrek y más. La feria tendrá un horario de apertura continuado de 10 a 20 horas.