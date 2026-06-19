Las importaciones de calzado se disparan por el aumento de la fabricación de las empresas de la provincia en Asia

El calzado es el sector industrial de la provincia de Alicante con más impacto en el comercio exterior, pero también el que presenta una mayor atonía en los últimos tiempos. De hecho, las exportaciones presentan una preocupante tendencia a la baja, dentro de un círculo vicioso del cual no se acaba de salir. Esta evolución, sin embargo, contrasta abiertamente con la que presentan las importaciones, que están disparándose de forma exponencial. ¿El motivo? Una parte de las empresas, especialmente las de menor tamaño, están volviendo a fabricar de manera intensa en los países asiáticos con la finalidad de reducir costes y poder competir en precios. Una práctica que ha traído como consecuencia que en estos momentos estén llegando de China, Vietnam, India o Indonesia, los principales centros productivos, 86 millones de euros más en productos zapateros que hace solo dos años. Y todo en un contexto en el que está ganando presencia la figura del intermediario, que se encarga de facilitar y controlar los pedidos que las compañías alicantinas realizan a las fábricas asiáticas.

El calzado alicantino está viviendo un auténtico vía crucis desde la irrupción de la pandemia. El confinamiento y las posteriores restricciones de movilidad tuvieron un enorme impacto en los sectores relacionados con la moda, toda vez que la desaparición de los eventos sociales provocó un frenazo en seco de las ventas de zapatos. Y el problema es que la vuelta a la normalidad no se ha traducido en la que recuperación que esperaba el sector, ya que tantos meses de restricciones han generado un cambio de comportamiento entre los consumidores, que desde entonces están primando más las vacaciones y las relaciones sociales que la compra de productos como los del calzado.

Fabricación de zapatos en una empresa China. / INFORMACION

Y como muestra, un botón. La industria alicantina exportó en 2019, antes del covid, 1.195 millones de euros, bajando a 956 millones un año después, en pleno azote del virus. Después se produjo un efecto rebote que permitió alcanzar en 2022 los 1.317 millones. Sin embargo, y cuando parecía que la recuperación era un hecho, a partir de ahí se entró de nuevo en una fase regresiva, hasta tal punto que 2025 se cerró con unas ventas al exterior de 1.055 millones de euros. Ahí, cierto es, también hay que hacer referencia a una serie de acontecimientos que han ido lastrando en general los mercados internacionales, como la guerra de Ucrania, la batalla arancelaria desatada por el presidente de EE UU, Donald Trump o, más recientemente, la guerra de Irán.

Sin embargo, el recorrido que han experimentado las importaciones ha sido justo el contrario. Remontándose también a 2019, el año prepandemia, en la provincia entraba del exterior calzado valorado en 976 millones de euros, cifra que contrasta con los 1.138 millones de euros del último ejercicio, en una tendencia que, salvo el bache de 2020, se ha mantenido en una dinámica al alza. Y es ahí donde surge la pregunta, con relación a qué está sucediendo para que el contraste sea tan acusado entre exportaciones e importaciones.

Pues bien, según fuentes consultadas del sector, una de las principales explicaciones hay que buscarla en la decisión de una parte importante de las empresas de aumentar su producción en países asiáticos, un nicho al que tradicionalmente se ha recurrido para poder competir a nivel de costes, y que ahora vuelve a ganar importancia.

Proceso de fabricación de calzado en China. / INFORMACION

De acuerdo con la información facilitada, esta práctica se está dando más en empresas de pequeño tamaño, las cuales, precisamente por eso, tienen que recurrir a subcontratar parte de sus productos, también porque de estos mismos países llega calzado de empresas chinas muy parecido al suyo y a menor precio. De hecho, una parte del aumento importador también hay que atribuirlo a calzado que después se vende directamente al público en lugares como el polígono de Carrús en Elche, en tiendas regentadas por asiáticos.

El resultado a nivel comercial es evidente, sobre todo si se toman como referencia las importaciones que llegan a la provincia de Alicante procedentes de China, Vietnam, India o Indonesia, que centralizan los encargos. En la actualidad entran productos por valor de 728 millones de euros, frente a los 621 millones de 2019. Con todo, el crecimiento se ha intensificado en los dos últimos ejercicios, dado que en 2025 se importaron 86 millones de euros más que en 2023, en una evidencia de que los pedidos van a más.

Intermediarios

De hecho, esta proliferación de los encargos a factorías asiáticas ha propiciado que esté ganando protagonismo la figura del intermediario o conseguidor. Es decir, personas que se encargan de realizar un seguimiento "in situ" en estos países de los pedidos realizados por empresas alicantinas, de manera que la mercancía reúna las características requeridas. Normalmente, permanecen en el país durante todo el proceso, hasta que el calzado sale con destino a la provincia.