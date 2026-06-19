Sprinter supera las 220 tiendas y roza los 670 millones de facturación

La cadena de tiendas de deporte Sprinter alcanzó el año pasado una cifra de negocio de 668,4 millones de euros, tras crecer un 2,78 %, a pesar del aumento de la competencia y de los costes, según ha informado este viernes la propia compañía, cuya sede central se encuentra en el polígono de Las Atalayas de Alicante.

La firma recalca que estos datos se producen en un contexto marcado por la continuidad de la estrategia de expansión y modernización de la compañía, que durante los últimos años ha reforzado su presencia territorial y su capacidad operativa para seguir creciendo en el mercado español.

De esta forma, la buena evolución del negocio ha estado acompañada por el crecimiento de la red comercial, ya que durante el ejercicio 2025, la compañía llevó a cabo 10 aperturas y 7 reformas, incluidas las 2 tiendas impactadas por la dana en Valencia. A día de hoy la empresa cuenta ya con 221 tiendas incluyendo la última apertura se realizó en Getafe (Madrid), hace unas semanas, y la apertura de mañana 20 de junio, que abrirá otro centro en El Ejido (Almería).

"Estos resultados demuestran la solidez del modelo de negocio de Sprinter. Hemos operado en un entorno especialmente exigente para todo el sector retail, marcado por la presión sobre los costes, una elevada competitividad y un consumidor cada vez más sensible al precio, siendo capaces de seguir creciendo, mejorar nuestro resultado operativo hasta los 45,1 millones de euros y mantener un beneficio neto de 33,5 millones de euros", ha señalado el director general de la firma Jose Pérez-Mila.

El director general de Sprinter, José Pérez-Mila. / Rafa Arjones

El ejecutivo señala que una de las claves ha sido la disciplina con la que han gestionado el negocio: "Hemos trabajado para ganar eficiencia, optimizar procesos y aprovechar economías de escala que nos han permitido absorber el incremento de costes sin trasladarlo de forma significativa al cliente. Esto ha tenido como resultado seguir siendo competitivos, proteger nuestra rentabilidad y continuar invirtiendo en expansión, nuevas tiendas y experiencia de cliente", ha insistido Pérez-Mila.

La compañía mantuvo además una sólida capacidad de generación de recursos, con unos flujos de explotación de 74,9 millones de euros impulsado por una eficiente gestión del circulante y una optimización estratégica de los niveles de inventario reflejo de la fortaleza operativa del negocio y de su capacidad para financiar el crecimiento futuro.

Cambios

Como hecho posterior al cierre del ejercicio, los administradores han aprobado iniciar los trámites para la fusión de Sprinter con Sport Zone Canarias S.L.U., una operación orientada a simplificar la estructura societaria del grupo.

Además, en línea con su apuesta por una organización cada vez más ágil, eficiente y orientada al cliente, ISRG, matriz de la cadena de tiendas deportivas Sprinter, continúa evolucionando su estructura directiva para reforzar la colaboración entre áreas clave del negocio y acelerar la consecución de sus objetivos estratégicos.

En este contexto, José Pérez-Milá se consolida como director general de ISRG, posición que ocupa desde septiembre de 2024, liderando la compañía en una etapa marcada por el crecimiento y la transformación.

El director de Retail de Sprinter, César Cuadrillero, en la nueva tienda que la cadena alicantina ha abierto en Málaga. / INFORMACIÓN

Con esta nueva configuración, César Cuadrillero asume el cargo de director comercial y de operaciones, unificando la visión comercial y operativa con la experiencia de cliente. Esta integración permitirá reforzar la coordinación entre equipos, optimizar procesos y garantizar que todas las áreas trabajen de forma alineada para ofrecer una propuesta de valor diferencial y una experiencia omnicanal excelente. Asimismo, las áreas de comercio electrónico, creatividad, servicio al cliente y tecnología de marketing pasan a integrarse también en la estructura liderada por César Cuadrillero.

Por su parte, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre producto, marca y cliente, Hilario Pellín incorpora a su estructura el equipo de Brand Marketing. Su experiencia y visión estratégica contribuirán a impulsar un posicionamiento de marca más sólido y coherente, alineando la narrativa de las enseñas del grupo con las necesidades y expectativas de los consumidores.