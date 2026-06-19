Los vinos de Alicante reclaman mayor apoyo institucional para promoción

Más apoyo institucional para promoción y una mayor apuesta de la hostelería de la provincia por los vinos alicantinos. Esas han sido dos de las principales reivindicaciones de los bodegueros y viticultores reunidos en el marco de una jornada organizada por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Alicante para reflexionar sobre la situación actual del sector.

Alicante, explican desde la DOP, es una zona que lleva años de transición y ha evolucionado enormemente en calidad con un gran reconocimiento internacional. Con todo, el sector es consciente de su exigencia, sus oportunidades y del trabajo conjunto que tiene que seguir haciéndose. De ahí que esa jornada haya servido para poner en común diferentes aspectos que afectan al sector y un incentivo a la creatividad y las mejoras.

Uno de los puntos que más preocupación suscita es la situación del viñedo y las amenazas que lo rodean. En este sentido, la crítica a la desprotección que sufre el viñedo en la Comunidad Valenciana es unánime, para lo cual se ha propuesto “alzar la voz” tanto ante ayuntamientos como ante los gestores de agricultura.

La última edición de Winecanting, la fiesta del vino alicantino. / PILAR CORTES

Por otra parte, también se ha compartido la preocupación por los cada vez menores apoyos a la promoción nacional o internacional, o también el poco apoyo de un sector hostelero local sobre los que, indican, “la sensibilización o formación no funcionan”. Aun así, se ha reforzado el objetivo de mejorar los vínculos del vino con el turismo.

Consumo

Otros temas compartidos han sido la comercialización, la comunicación o el estilo de los vinos del futuro, en un marco en el que el nuevo consumidor cada día está más especializado, aunque también es más reducido, y al que Alicante puede ofrecerle diversidad e identidad.

La jornada ha sido inaugurada por el presidente del Consejo Regulador, José Juan Reus, y ha contado con la colaboración de la Diputación de Alicante, patrocinadora del evento.

El sector del vino con DOP en la provincia cultiva unas 6.000 hectáreas y está formada por 46 empresas familiares, pymes o pequeñas cooperativas. Es un cultivo clave en la economía de algunas comarcas y la sostenibilidad mediterránea.