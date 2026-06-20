El Mediterráneo que cambia de sentido

El Mediterráneo vuelve a ocupar un lugar relevante en los foros, discursos y agendas institucionales. Pero quizá lo más interesante no es solo que recupere centralidad, sino que algunas de sus dinámicas empiezan a cambiar de sentido: ya no hablamos únicamente de Europa mirando hacia el sur, sino también de un sur mediterráneo que empieza a proyectarse hacia Europa.

Conviene hacer una distinción importante: no todas las regiones responden a las mismas lógicas. Las tensiones que afectan al Mediterráneo oriental no se proyectan necesariamente de la misma manera sobre el Mediterráneo occidental y el norte de África. Esta diferencia es importante para entender el momento actual y, sobre todo, para identificar dónde se están abriendo nuevas oportunidades.

Marruecos en el foco

Marruecos se está consolidando como uno de los polos más interesantes de desarrollo, inversión y transformación en el sur del Mediterráneo. No solo por su posición geográfica, sino por una combinación de factores que lo hacen especialmente relevante: estabilidad institucional, infraestructuras, vocación industrial, apertura a la inversión extranjera y una política clara de posicionamiento como puente entre África, Europa y el Atlántico.

Ese cambio se ve con especial claridad en la relación entre España y Marruecos. Se celebran foros, se firman acuerdos, se repiten diagnósticos, pero cuesta más traducir todo eso en vehículos concretos, operaciones financiadas y proyectos empresariales que avancen con rapidez. Esa visibilidad es importante, pero el reto sigue siendo el mismo: pasar de la conversación a proyectos, financiación y estructuras reales. La relación con España ha sido históricamente intensa y asimétrica: flujos comerciales relevantes y una fuerte presencia de empresas españolas en el país, pero poco tráfico en sentido contrario. Esa relación empieza a moverse en una dirección menos habitual: cada vez más empresas marroquíes miran también hacia España y hacia Europa. No es todavía un movimiento masivo, pero sí lo suficientemente claro como para señalar una oportunidad distinta: no solo crecer hacia Marruecos, sino acompañar a empresas marroquíes en su desarrollo hacia Europa.

Durante años, la internacionalización se ha entendido casi siempre en una sola dirección: salir fuera, abrir mercado, implantarse, exportar o producir. La nueva etapa puede ser más interesante si se plantea también desde la colaboración: socios locales, proyectos compartidos, integración de capacidades y acompañamiento a empresas que necesitan conocimiento, estructura o presencia en Europa. Para muchas pymes españolas, es una vía todavía poco explorada.

Sigue faltando una capa intermedia más flexible entre la banca tradicional y los grandes instrumentos institucionales

Doble oportunidad

En este contexto, el papel de la empresa española sigue siendo central. España no solo es el primer socio comercial de Marruecos, sino que también cuenta con un tejido empresarial con experiencia en sectores clave -industria, agroalimentación, logística, energía o servicios especializados- que encajan de forma natural en esta nueva dinámica de integración. Esto abre una doble vía de oportunidad: seguir desarrollando proyectos en Marruecos y posicionarse como socio estratégico para empresas marroquíes que buscan crecer en Europa. La proximidad geográfica ayuda, pero no basta. Muchas operaciones no llegan a materializarse porque faltan instrumentos adecuados, interlocutores especializados y estructuras capaces de ordenar el riesgo. La financiación sigue siendo uno de los principales cuellos de botella, pero no el único.

También hay una cuestión regulatoria que no puede ignorarse: hacen falta marcos que permitan movilizar capital con seguridad jurídica y criterios suficientemente compatibles entre ambos países. En particular, faltan vehículos de financiación bilateral, instrumentos de deuda privada adaptados a pymes en procesos de internacionalización y estructuras que faciliten operaciones de coinversión. La banca seguirá siendo esencial en operaciones de comercio exterior, garantías o circulante. Pero algunos proyectos transfronterizos requieren algo más: estructuras capaces de acompañar fases de crecimiento, implantación o integración de cadenas de suministro.

Tampoco los fondos de desarrollo cubren siempre ese espacio de forma eficaz. Aunque cumplen una función importante en grandes proyectos estratégicos, a menudo operan con lógicas demasiado rígidas, procesos lentos y estructuras poco adaptadas a las necesidades reales de muchas empresas. En la práctica, una parte importante de las pymes y de los proyectos transfronterizos de tamaño medio queda fuera de su alcance o no puede esperar sus tiempos.

Entre la banca tradicional y los grandes instrumentos institucionales sigue faltando una capa intermedia más flexible y cercana a la realidad empresarial. En Europa, el direct lending y los fondos de deuda privada han llenado parte de ese hueco; en Marruecos, estos instrumentos todavía no cuentan con el mismo grado de desarrollo ni encaje regulatorio, lo que limita la capacidad de estructurar soluciones verdaderamente transfronterizas. Fondos de coinversión hispano-marroquíes, plataformas de direct lending orientadas a proyectos transfronterizos, estructuras híbridas que combinen capital y deuda, así como mecanismos de acompañamiento estratégico junto a la financiación, pueden convertirse en herramientas fundamentales para activar esta nueva etapa.

Si de verdad se quiere aprovechar este nuevo momento mediterráneo, la relación económica tiene que evolucionar hacia una agenda más operativa: inversión compartida, proyectos industriales, financiación adaptada, mayor convergencia regulatoria y cooperación empresarial de largo plazo.