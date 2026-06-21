Santiago Carbó, economista: «Alicante puede competir perfectamente en la misma liga que Málaga»

El pasado lunes Ineca presentó al economista Santiago Carbó como su nuevo director general de Estudios y Proyectos, con el encargo de proyectar y dar visibilidad al trabajo que realiza esta organización a nivel nacional. El también catedrático de Economía de CUNEF Universidad, con casi tres décadas de trayectoria en Funcas y colaborador de instituciones como el Banco Central Europeo y el Banco Mundial, cree que la provincia tiene las condiciones necesarias para atraer nuevos sectores como el tecnológico, sin renunciar a todo lo que aporta el turismo o la industria tradicional de la zona.

¿Qué le decidió a aceptar el cargo de director general de Estudios y Proyectos de Ineca?

Primero, que se trata de un instituto de mi tierra. Aunque soy valenciano, he tenido mucha vinculación con Alicante y, como expliqué el día de mi presentación, tuve una beca de Caja Mediterráneo. Cuando me contactaron, me gustó la idea de dar visibilidad a lo que estaba haciendo Ineca, que me parece muy importante, y vi que lo podía compaginar con mis otros quehaceres habituales.

¿Qué función va a desempeñar?

El equipo que hace los informes va a seguir siendo el mismo, porque funciona muy bien con Paco (Llopis) y Armando (Ortuño) al frente. La intención es que yo pueda aportar nuevas ideas para mejorar los estudios que ya se hacen o para hacer otros nuevos. Y, sobre todo, como decía, dar visibilidad a lo que se está haciendo, aprovechando mi presencia en Madrid y mi perfil.

Uno de los caballos de batalla de Ineca desde su fundación ha sido denunciar el déficit de inversiones, tanto del Estado central, como de la Generalitat en Alicante, que supera los 2.600 millones de euros. Bajo su punto de vista, ¿qué consecuencias ha tenido este déficit en el desarrollo de la provincia? ¿Realmente es algo que pese tanto?

Todo lo que no se ha aportado, lo que no se ha invertido, supone un coste de oportunidad y ha impedido que la provincia crezca más o que saque más provecho de una economía tan diversificada como la que tiene Alicante. Si las infraestructuras están estranguladas en puntos clave, como puede ocurrir con el acceso o la falta de acceso ferroviario al aeropuerto, eso empeora la realidad económica. No estamos diciendo que la economía alicantina no haya crecido. Al contrario, ha sido muy dinámica. Pero podría haberlo hecho más. Y piense que no es lo mismo invertir un euro en cualquier otra parte que hacerlo en un lugar con una economía dinámica, lo que genera efectos multiplicativos mayores de esa inversión.

Carbó posa en el centro de negocios Panoramis, donde Ineca tiene su sede. / PILAR CORTES

El otro día decía usted que Alicante era, en cierto modo, una gran desconocida desde el punto de vista económico. ¿Por qué cree que se da ese desconocimiento?

El público general suele fijarse en lo que ocurre en las grandes capitales, como Madrid y Barcelona. Ciudades como Valencia, Zaragoza, Málaga o Alicante siempre son más desconocidas, a pesar de contar con sectores y productos muy valorados, como el calzado, el juguete o el turrón , en el caso de Alicante. Creo que, al final, si no haces por que se te vea, pues no te conocen, y eso es precisamente lo que está intentando cambiar Ineca. Por ejemplo, Málaga se ha vuelto muy visible y tiene condiciones muy similares a Alicante.

¿Y qué han hecho mejor? ¿Por qué Málaga sí lo ha logrado y Alicante no?

Son varios factores. Por ejemplo, Málaga ha tenido el mismo alcalde durante 25 años, lo que le ha dado estabilidad y ha tenido muy claro un foco como ciudad. Luego se apoyaron en el polígono tecnológico, donde hubo importantes inversiones, y supieron aprovechar el momento. También se han puesto en el mapa mediante la inversión en museos ... Alicante tiene condiciones parecidas, con un gran aeropuerto y un sector turístico potente y yo diría que una costa incluso mejor, pero Málaga ha sabido sacarle más provecho a su imagen. Creo que Alicante necesita más visibilidad y, quizá, algún tipo de inversión, pero creo que puede aspirar a un recorrido similar. Eso sí, es una transformación que lleva tiempo -en Málaga llevan más de 20 años trabajando- no es algo inmediato.

«No se puede decir nunca que el turismo sea una maldición. Es nuestro baluarte y siempre está ahí cuando las cosas vienen mal dadas»

¿Realmente podemos aspirar a jugar en la misma liga?

Perfectamente. Incluso diría que Alicante partía de una base industrial inicial más potente que la de Málaga. No es Alicante la que se ha quedado atrás, ha sido Málaga la que se ha dado impulso. Pero Alicante está en muy buenas condiciones para mejorar.

El Anuario Económico que hace un par de semanas presentaron Ineca e INFORMACIÓN hacía hincapié en que, pese a que Alicante ha duplicado su PIB en los últimos 25 años, no ha logrado converger en renta per cápita con la media española. ¿En qué se ha fallado?

No me gusta hablar de «fallar», es algo que también le pasa a España respecto a Europa y no me gusta esa expresión. Hay que tener en cuenta que la población en Alicante ha aumentado mucho, y eso afecta al denominador de la renta per cápita. Además, la estructura productiva basada en servicios y hostelería tiene menor capacidad para aplicar medidas que aumenten la productividad rápidamente. El crecimiento ha sido muy importante, pero, para que luzca más, hay que lograr inversiones y atraer también otros sectores que ofrezcan esa mayor productividad que los sectores tradicionales o el turismo no pueden ofrecer.

El economista Santiago Carbó. / PILAR CORTES

Ahora que lo cita, ¿es de los que piensa que el gran peso que tiene el turismo en Alicante y en España es una bendición o una maldición?

No creo que se pueda decir nunca que es una maldición. Es nuestro baluarte, cuando las cosas vienen mal dadas, el turismo siempre está ahí y aporta muchísimo empleo y riqueza. Yo creo que es una bendición. Y no creo, como se habla ahora, que haya que ponerle límites, al menos por sistema. Si en zonas concretas se observa alguna externalidad negativa real, pues habrá que corregirla, pero los límites ya los pone la propia capacidad operativa de hoteles y aerolíneas.

¿No cree que hay zonas que ya están saturadas?

Puede haber saturación puntual en momentos de mucha demanda, pero el problema sería una sobredemanda continua. Tenemos turismo todo el año, pero eso no significa una presión inasumible. Lo que hace falta es invertir en infraestructuras para atender esa demanda. Porque, además, las infraestructuras hay que renovarlas cada ciertos años, independientemente del turismo, para que sigan siendo operativas. La capacidad de oferta hotelera y de infraestructuras de Alicante es suficiente para llevarlo bien.

La cuestión es si ese «baluarte» está ejerciendo de efecto tractor sobre el resto de la economía o no.

Sí que lo hace, sin duda, especialmente en el empleo y genera efectos de arrastre muy importantes en el sector del consumo y las ventas minoristas. Los meses de alta actividad turística son muy potentes para el resto de sectores relacionados o no con el turismo.

«No hace falta desarrollar aquí la inteligencia artificial, sino saber aplicarla bien»

Hablemos también de la industria. Otro de los problemas de Alicante es que tiene una industria muy vinculada a sectores de consumo, como el calzado o el juguete, que también generan poco valor añadido con respecto a otras, como la tecnológica. ¿Qué se puede hacer al respecto?

Se deben mejorar los procesos y captar inversiones para ser más eficientes. La introducción de la inteligencia artificial en estas actividades permitiría diseñar mejores productos y conocer mejor hacia dónde va la demanda . Si estos sectores tradicionales hacen una apuesta tecnológica, pueden ser mucho más competitivos y captar nuevos mercados. No hace falta desarrollar la inteligencia artificial aquí, sino saber aplicarla bien.

Bueno, también es importante atraer empresas e inversiones tecnológicas, como ha apuntado antes. ¿Cómo se logra eso?

Pues por eso es importante aumentar la visibilidad de Alicante y darse a conocer fuera. Hay que explicar que es una zona muy buena para vivir y para que se establezcan las empresas. El sol hay que venderlo, ¿por qué no? La gente prefiere vivir en zonas con sol, como Alicante, antes que en Stuttgart, por decir algo. Además, Alicante tiene unos costes inferiores a los de Alemania o a los de otras zonas de España y tiene capital humano, porque tiene buenas universidades. Hay que vender más Alicante como una zona con buena calidad de vida para instalarse y trabajar.

Pero venderlo, ¿cómo?

Bueno, con campañas. Y moviéndose cuando se sabe que hay alguna empresa que está buscando una localización. Hay que ser proactivo, identificar las oportunidades y salir a vender. Mire el caso de Málaga, intentaron venderse en su día incluso como sede de la Autoridad Bancaria Europea. Hay que moverse.