El «boom» del pistacho llega a Alicante: el cultivo se abre paso por la alta rentabilidad
El clima idóneo propicia la aparición de plantaciones en l’Alcoià y el Alto Vinalopó, en un contexto en el que las propiedades saludables de este fruto disparan su demanda a nivel internacional
Era cuestión de tiempo y al final está pasando. Y es que el «boom» del pistacho que se está registrando a nivel internacional, también en España, ha terminado por llegar a la provincia de Alicante, donde el cultivo se está abriendo paso debido a una elevada rentabilidad ligada a una demanda que se ha disparado como consecuencia de las propiedades saludables del fruto y su creciente presencia en recetas y todo tipo de productos elaborados. El interior del territorio alicantino presenta unas condiciones climáticas idóneas, y eso propicia que vayan apareciendo plantaciones en las comarcas de l’Alcoià y el Alto Vinalopó.
El cultivo del pistacho avanza de forma imparable en España, hasta el punto de haberse convertido en el país líder a nivel europeo. Son nada menos que 80.000 las hectáreas dedicadas a este producto, en una expansión que está íntimamente relacionada con su elevada rentabilidad. Los productores llegan a ingresar cerca de 8.000 euros por hectárea en las plantaciones de secano, una cantidad que se eleva hasta los 13.000 euros en aquellas que disponen de regadío. Rendimientos, consecuentemente, bastante por encima de otros cultivos tradicionales, como el olivo, el almendro o el viñedo, por poner algunos ejemplos.
¿El motivo? Una demanda que no para de crecer a nivel internacional, y ante la que apenas se da abasto. Y es que el pistacho está considerado un fruto altamente saludable. Sin ir más lejos, destaca por su gran aporte de proteína vegetal, fibra y grasas saludables, siendo, igualmente, una notable fuente de antioxidantes y minerales como el potasio y la vitamina B. Todo ello conduce a que ayude a reducir el colesterol y a regular el azúcar, a lo que hay que sumar que también retrasa el deterioro visual por su contenido en luteína y zeaxantina, y que favorece el descanso por la presencia de melatonina natural.
Todas esas propiedades también han favorecido que más allá del consumo al natural, el pistacho esté cada vez más presente en todo tipo de recetas y productos elaborados por la industria de la alimentación, elementos estos que están contribuyendo a elevar el consumo y, consecuentemente, la demanda.
Tal y como queda dicho, la presencia del cultivo en España cada vez es más extensa, siendo Castilla-La Mancha la que encabeza el ranking, seguida por Andalucía y Aragón. En la Comunidad Valenciana las plantaciones son más incipientes, de ahí que en la actualidad se contabilicen alrededor de 250 hectáreas, lejos, por tanto de los grandes productores. Con todo, un informe de La Unió destaca que el crecimiento está siendo exponencial, hasta tal punto que durante el año pasado la superficie aumentó un 20 %, en una dinámica que la organización agraria subraya que va a ir a más.
El cultivo, según el mismo informe, se está implantando en comarcas de interior, teniendo en cuenta que se trata de un fruto que requiere de un clima muy particular, como son inviernos fríos y veranos calurosos. Este es el motivo por el que las zonas con más interés potencial sean Utiel-Requena, Alto Palancia, Els Ports, algunas áreas de la Vall d’Albaida y La Costera, y el interior de la provincia de Alicante.
Y justo en este último lugar es donde el cultivo se está abriendo paso, concretamente en las comarcas de l’Alcoià y el Alto Vinalopó, que son las que reúnen las condiciones más adecuadas.
Vicente Gil es productor de pistachos, y destaca su rentabilidad frente a otros cultivos. «Yo tenía albaricoques y peras, que ofrecen márgenes que no son comparables a los del pistacho. El año pasado se pagó entre cinco y ocho euros el kilo, lo cual es una cantidad más que razonable. Por otro lado, es un producto agrícola más llevadero que otros, dado que no da tantos quebraderos de cabeza», enfatiza.
Aunque también matiza que no es oro todo lo que reluce, teniendo en cuenta que se trata de un árbol que tarda en ser productivo, unos diez años en el caso del secano y seis si se dispone de regadío. «Además -indica-, también hay plagas que se tienen con combatir con tratamientos que cada vez son más caros».
Estructura
Hasta el momento, la estructura económica relativa al pistacho en la provincia de Alicante se reducía a empresas que cultivaban en comunidades fronterizas, como es el caso de Castilla-La Mancha, o que simplemente se dedicaban a la comercialización. Ahora, más allá de agricultores de pequeño tamaño, también hay firmas como Pistamed, que cuenta con explotaciones propias tanto en la región de Murcia como en la comarca alicantina de l’Alcoià.
Una estructura esta que, a la vista de cómo está evolucionando el sector del pistacho, con una demanda que no para de crecer, va a ir a más en los próximos años, y además a una velocidad que va a multiplicarse a medida que se constate la buena adaptación del cultivo a las características tanto climáticas como de suelo que tiene el territorio alicantino.
La guerra de Irán tira con fuerza de los precios
La guerra de Irán ha tirado con fuerza estos últimos meses de los precios del pistacho, teniendo en cuenta que se trata del segundo productor internacional solo por detrás, casualmente, de EE UU. De hecho, toda la zona de Oriente Medio es una gran consumidora de este fruto, presente en mucha recetas tradicionales.
El incremento del precio en los mercados internacionales ha sido de alrededor del 30 %, algo que Vicente Gil, agricultor, espera que se pueda constatar en la próxima campaña, prevista para septiembre. «Supongo que sí se notará, como ocurrió con el inicio de la guerra de Ucrania, en que los precios de los cereales se dispararon. Este tipo de cosas cada vez van a pasar con más frecuencia, porque los países tienden a especializarse en determinados productos», remarca.
Desde La Unió, por otro lado, se considera que el pistacho puede convertirse a nivel de la Comunidad Valenciana en una alternativa viable para mejorar la rentabilidad actual de las explotaciones agrarias. De hecho, el cultivo se está implantando principalmente en parcelas de secano, parcelas marginales de viñedo, cereal o almendro, y explotaciones en las que se busca la diversificación.
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