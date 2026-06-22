Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà PibierzoCondena Ábalos y KoldoInvestigación juez PeinadoBañistas fallecidosComisión Les NausDirecto Hogueras 2026Programa de Hogueras
instagramlinkedin

FARMACÉUTICAS

Grifols nombra consejera independiente a Ester Masllorens en sustitución de Enriqueta Felip

La farmacéutica catalana ha comunicado la decisión unánime de su consejo a través de la CNMV

Archivo - Sede de Grifols en en Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Archivo - Sede de Grifols en en Sant Cugat del Vallès, Barcelona / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jaime Mejías

Jaime Mejías

La compañía catalana del sector farmacéutico Grifols ha oficializado el nombramiento de Ester Masllorens Llinàs como nueva consejera de la compañía, en sustitución de Enriqueta Felip Font. Así lo ha comunicado la compañía a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La decisión ha sido tomada por el Consejo de Administración de la compañía. Tal y como pone de manifiesto el comunicado, la renuncia de Felip, consejera desde 2019 y oncóloga de profesión, tiene efecto desde el pasado 19 de junio. La ya ex consejera ha renunciado también a su cargo en la Comisión de Sostenibilidad, Comunicación y Reputación, puesto que ocupará Pascal Ravery.

Felip, que deja su cargo como consejera tras siete años, se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), donde también completó sus estudios de doctorado en Oncología Médica, tal y como se desprende del portal de información de Grifols. Ha sido profesora asociada de la UAB desde 2010 hasta mayo de 2019. Posteriormente ha sido Profesora de Medicina en la Universitat de Vic (UVicc-UCC) y desde marzo de 2024 es Profesora Titular de Medicina en la UAB.

Actualmente es Jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d´Hebron e Investigadora Principal del Grupo de Cáncer de Pulmón del Instituto de Oncología Vall d´Hebron (VHIO).

En cuanto al relevo, Esther Masllorens Llinàs cuenta con más de 20 años en experiencia ejecutiva internacional en el sector farmacéutico, además de un amplio conocimiento en I+D, y ostentará el cargo de consejera independiente.

Noticias relacionadas

(Habrá ampliación)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. He cotizado 20 años a la Seguridad Social: a qué edad me puedo jubilar y cuánto cobraré
  2. Labora destina 3,91 millones para contratar a 173 mujeres en ayuntamientos de la provincia de Alicante
  3. Alicante se prepara para unas Hogueras de crucero con seis escalas y más de 22.000 pasajeros en 10 días
  4. Hispanitas recicla 7.000 kilos de calzado para levantar el 'pequeño Gulliver' de Petrer
  5. Las importaciones de calzado se disparan por el aumento de la fabricación de las empresas de la provincia en Asia
  6. La Unión Europea cambia las normas: a partir del 1 de julio los paquetes de Shein, Temu o AliExpress pagarán 3 euros extra
  7. Miguel Benito, abogado laborista: 'Si has estado en un contrato fijo discontinuo, tienes derecho a cotizar un día y medio por cada día trabajado
  8. El Consell tramita el complejo de ocio del Intercity en Alicante como proyecto de interés autonómico

Adiós al sueño asiático: los productores de cerezas de Alicante descartan exportar a China

Adiós al sueño asiático: los productores de cerezas de Alicante descartan exportar a China

Encuesta: Los madrileños apoyan limitar las licencias de pisos turísticos y los precios del alquiler para paliar la crisis de la vivienda

Encuesta: Los madrileños apoyan limitar las licencias de pisos turísticos y los precios del alquiler para paliar la crisis de la vivienda

Solucionar la vivienda exige activar todas las palancas: más oferta, reglas estables y supervisión pública

Solucionar la vivienda exige activar todas las palancas: más oferta, reglas estables y supervisión pública

El 'Observatorio Social de la Vivienda' en Madrid, en imágenes

Grifols nombra consejera independiente a Ester Masllorens en sustitución de Enriqueta Felip

Grifols nombra consejera independiente a Ester Masllorens en sustitución de Enriqueta Felip

Suma quiere comprar la sede histórica de la CAM en la calle San Fernando de Alicante por seis millones

Suma quiere comprar la sede histórica de la CAM en la calle San Fernando de Alicante por seis millones

Cómo la inteligencia estratégica define el futuro empresarial

Cómo la inteligencia estratégica define el futuro empresarial

El Gobierno celebra el "éxito" del plan de recuperación en la recta final de su ejecución

El Gobierno celebra el "éxito" del plan de recuperación en la recta final de su ejecución
Tracking Pixel Contents