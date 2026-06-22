Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido Pilar de la HoradadaOla de calorMascletà hoyPlanes HoguerasNuevos radaresDirecto Hogueras 2026Programa de Hogueras
instagramlinkedin

Caso mediático

La jueza cita a la mujer de Isak Andic para conocer las malas relaciones con su hijo

También reclama la declaración como testigos de las hermanas de Jonathan Andic y de la terapeuta de la familia

Lugar en el que se cayó Andic | ZOWY VOETEN

Lugar en el que se cayó Andic | ZOWY VOETEN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Germán González / J. G. Albalat

Barcelona

El Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona ha estimado una batería de pruebas dentro de la investigación abierta por la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, el 14 de diciembre de 2024 en el municipio barcelonés de Collbató. Entre ellas ha citado a diez testigos entre los que destacan Estefanía Knuth, pareja de Isak Andic, quien ante los Mossos d'Esquadra explicó que las malas relaciones de la víctima con su hijo, Jonathan, acusado del homicidio de su padre. Precisamente, estas malas relaciones y la "obsesión" por el dinero de Jonathan son el principal móvil del supuesto crimen, según los investigadores y la fiscalía.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. He cotizado 20 años a la Seguridad Social: a qué edad me puedo jubilar y cuánto cobraré
  2. Labora destina 3,91 millones para contratar a 173 mujeres en ayuntamientos de la provincia de Alicante
  3. Alicante se prepara para unas Hogueras de crucero con seis escalas y más de 22.000 pasajeros en 10 días
  4. Hispanitas recicla 7.000 kilos de calzado para levantar el 'pequeño Gulliver' de Petrer
  5. Las importaciones de calzado se disparan por el aumento de la fabricación de las empresas de la provincia en Asia
  6. La Unión Europea cambia las normas: a partir del 1 de julio los paquetes de Shein, Temu o AliExpress pagarán 3 euros extra
  7. Miguel Benito, abogado laborista: 'Si has estado en un contrato fijo discontinuo, tienes derecho a cotizar un día y medio por cada día trabajado
  8. El Consell tramita el complejo de ocio del Intercity en Alicante como proyecto de interés autonómico

La jueza cita a la mujer de Isak Andic para conocer las malas relaciones con su hijo

La jueza cita a la mujer de Isak Andic para conocer las malas relaciones con su hijo

Torres reivindica la competencia hipotecaria en España y defiende que BBVA “ha actuado correctamente” tras el expediente de la CNMC

Torres reivindica la competencia hipotecaria en España y defiende que BBVA “ha actuado correctamente” tras el expediente de la CNMC

Paga extra de verano para pensionistas: cuándo se ingresa y cuánto se cobra según la Seguridad Social

Paga extra de verano para pensionistas: cuándo se ingresa y cuánto se cobra según la Seguridad Social

Better Balance lleva a la calle su campaña más directa

Better Balance lleva a la calle su campaña más directa

“Te salvan la cena. No el planeta”

PLD Space ficha al ex CEO de KPMG Hilario Abarracín para su consejo

PLD Space ficha al ex CEO de KPMG Hilario Abarracín para su consejo

Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 16 años para un mes de abril y el interés sube al 2,90%

Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 16 años para un mes de abril y el interés sube al 2,90%

Suma quiere comprar la sede histórica de la CAM en la calle San Fernando de Alicante por seis millones

Suma quiere comprar la sede histórica de la CAM en la calle San Fernando de Alicante por seis millones
Tracking Pixel Contents