Lucha contra los talleres mecánicos ilegales en Alicante: el sector pide la intervención de la Generalitat

La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), junto a las asociaciones de talleres de reparación de automóviles de Alicante (Atayapa), Valencia (Fevauto y Castellón (Astrauto) han reclamado la intervención de la Dirección General de Industria de la Generalitat para luchar contra el intrusismo profesional. El sector pide, entre otras cuestiones, un refuerzo de los controles, nuevos sistemas de identificación y una cualificación mínima para ejercer la actividad.

El intrusismo profesional es uno de los problemas más graves a los que se enfrentan los talleres mecánicos. Tanto es así que, tal y como se informaba recientemente, la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa) y la Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines de la Provincia de Alicante (Atayapa), están llevando a cabo una campaña a través de la cual ambas organizaciones han tramitado nada menos que 176 denuncias en los últimos cinco años, lo cual se ha traducido en sanciones e, incluso, con el precintado de alguno de estos establecimientos.

En esta misma línea, se ha celebrado una reunión a la que han asistido el director general de Industria, Julio Delgado; el subdirector general de Industria, Vicent Castelló; y la responsable del Servicio de Seguridad Industrial y Metrología, Ana María Freire. En representación de los talleres han participado el presidente de Fevauto, Fernando Valle; el secretario técnico de Atayapa, Luis Mascaró, y el secretario general de Astrauto, Pablo Colom; además del presidente y la secretaria general de Femeval, Francisco Alonso y Empar Martínez respectivamente.

Un vehículo a punto de pasar la inspección en una ITV en una imagen de archivo. / HECTOR FUENTES

Las asociaciones han propuesto a la Generalitat recuperar un sistema de identificación más detallado para los talleres autorizados, de modo que la placa acreditativa no solo certifique su autorización, sino que también especifique los servicios y trabajos que cada establecimiento está habilitado para realizar.

Asimismo, han planteado instaurar de nuevo el troquelado oficial que acreditaba la autenticidad de estas placas. Según han explicado los representantes empresariales, esta medida contribuiría a dificultar la falsificación de distintivos, reforzar el control sobre actividades irregulares y ofrecer mayores garantías a los clientes.

En esta misma línea, se ha solicitado el respaldo de la Generalitat a las propuestas de modificación del Real Decreto que regula la actividad de los talleres y que actualmente están consensuando las patronales nacionales del sector.

Entre las medidas planteadas se encuentran la exigencia de una cualificación mínima para ejercer la actividad y la recuperación de la figura del responsable de taller, dos elementos que contribuirían a combatir el intrusismo y garantizar la profesionalización del sector.

Asimismo, la reforma contempla la digitalización de los trámites administrativos, con el objetivo de adaptar la regulación a la realidad actual de los talleres y agilizar la gestión de los procedimientos.

Ayudas específicas

Los talleres, por otro lado, han reivindicado una línea específica de ayudas que apoye las inversiones necesarias para adaptarse a la nueva movilidad. “Somos industria y somos servicios, y precisamente por esa naturaleza híbrida, muchas veces no encajamos en las ayudas existentes y quedamos fuera de las convocatorias”, han explicado.

Al respecto, se ha incidido en que la actividad de los talleres de reparación de vehículos requiere de un mayor esfuerzo inversor en maquinaria, equipamiento, formación y tecnología por las características de un parque automovilístico cada vez más complejo y electrificado. Además, de la modernización de los talleres depende la seguridad vial.

Un coche en una ITV en imagen de archivo. / Jose Navarro

Con la nueva movilidad, el equipamiento de los talleres es diferente y han de adaptarse técnicamente y en muy corto espacio de tiempo. En caso contrario, no podrán atender a los nuevos tipos de vehículos que ya circulan por nuestras calles, y se verán abocados al cierre.

También se ha subrayado el arraigo territorial de estos negocios, especialmente en municipios de menor tamaño, donde tienen un papel clave ya que fomentan el comercio de proximidad y el mantenimiento de servicios esenciales generadores de empleo.

La Generalitat, explican desde el sector, ha mostrado su respaldo a las medidas dirigidas a combatir el intrusismo profesional y reforzar los mecanismos de identificación de los talleres autorizados, así como a las aportaciones para la actualización normativa del Real Decreto. En cuanto a las ayudas específicas para el sector, la Administración se compromete a analizar su viabilidad