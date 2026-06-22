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VIIVIENDA
El 'Observatorio Social de la Vivienda' en Madrid, en imágenes
Prensa Ibérica junto a Banco Santander y beBartlet celebró en Madrid una nueva edición de sus coloquios sobre vivienda
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Madrid
Madrid acogió un nuevo encuentro del 'Observatorio Social de la Vivienda', una iniciativa de Prensa Ibérica de la mano de Banco Santander y beBartlet, en la que diferentes figuras del ámbito público y privado debatieron sobre el problema de la vivienda en España y propusieron conclusiones. El evento contó con la participación de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, así como con representantes de las diferentes patronales y asociaciones empresariales, el sector bancario, la administración pública o las organizaciones sociales.