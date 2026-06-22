El 'Observatorio Social de la Vivienda' en Madrid, en imágenes

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acompañada de Nacho Corredor, socio y vicepresidente de BeBartlet, y Gemma Martínez, directora de El Periódico, durante la apertura del acto del 'Observatorio Social de la Vivienda', organizado por Prensa Ibérica de la mano de Banco Santander y BeBartlet, este lunes en Madrid. / José Luis Roca

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VIIVIENDA

El 'Observatorio Social de la Vivienda' en Madrid, en imágenes

Prensa Ibérica junto a Banco Santander y beBartlet celebró en Madrid una nueva edición de sus coloquios sobre vivienda

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Gabriel Santamarina

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Madrid
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Madrid acogió un nuevo encuentro del 'Observatorio Social de la Vivienda', una iniciativa de Prensa Ibérica de la mano de Banco Santander y beBartlet, en la que diferentes figuras del ámbito público y privado debatieron sobre el problema de la vivienda en España y propusieron conclusiones. El evento contó con la participación de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, así como con representantes de las diferentes patronales y asociaciones empresariales, el sector bancario, la administración pública o las organizaciones sociales.

Nacho Corredor, socio y vicepresidente de BeBartlet; Albert Sáez, presidente del Comité Editorial de El Periódico y director general de Contenidos de Prensa Ibérica, y Gemma Martínez, directora de El Periódico, antes del arranque el evento del 'Observatorio Social de Vivienda' en Madrid

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Nacho Corredor, socio y vicepresidente de BeBartlet; Albert Sáez, presidente del Comité Editorial de El Periódico y director general de Contenidos de Prensa Ibérica, y Gemma Martínez, directora de El Periódico, antes del arranque el evento del 'Observatorio Social de Vivienda' en Madrid

Gemma Martínez, directora de El Periódico, en la bienvenida a todos los asistentes al evento del 'Observatorio Social de la Vivienda', de Prensa Ibérica, Banco Santander y BeBartlet.

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Gemma Martínez, directora de El Periódico, en la bienvenida a todos los asistentes al evento del 'Observatorio Social de la Vivienda', de Prensa Ibérica, Banco Santander y BeBartlet.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, durante la apertura del evento del 'Observatorio Social de la Vivienda'

José Luis Roca

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Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, durante la apertura del evento del 'Observatorio Social de la Vivienda'

Ramón Mateo, socio y director de Análisis e Impacto regulatorio de beBartlet, durante la presentación del informe del 'Observatorio Social de la Vivienda'

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Ramón Mateo, socio y director de Análisis e Impacto regulatorio de beBartlet, durante la presentación del informe del 'Observatorio Social de la Vivienda'

Jorge Ginés, secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) y Albert Sáez, presidente del comité editorial de El Periódico y director general de Contenidos de Prensa Ibérica

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Jorge Ginés, secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) y Albert Sáez, presidente del comité editorial de El Periódico y director general de Contenidos de Prensa Ibérica

Jorge Moruno, diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, en el 'Observatorio Social de Vivienda'

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Jorge Moruno, diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, en el 'Observatorio Social de Vivienda'

Alfredo Díaz-Araque, director gerente de APCE, exponiendo las conclusiones de una de las mesas de debate del 'Observatorio Social de la Vivienda' con Miguel Sastre, diputado del PP en el Congreso de los Diputados de fondo

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Alfredo Díaz-Araque, director gerente de APCE, exponiendo las conclusiones de una de las mesas de debate del 'Observatorio Social de la Vivienda' con Miguel Sastre, diputado del PP en el Congreso de los Diputados de fondo

Javier Piñero, director de Negocio Promotor e Inmobiliario de Banco Santander, durante el 'Observatorio Social de la Vivienda'

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Javier Piñero, director de Negocio Promotor e Inmobiliario de Banco Santander, durante el 'Observatorio Social de la Vivienda'

De izquierda a derecha: Damaris Barajas, directora de Planificación Estratégica de Provivienda; José Manuel Caballol, director general de Hogar Sí, y Carolina Fernández, subdirectora de Incidencia y Defensa de Derechos de la Fundación Secretariado Gitano

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De izquierda a derecha: Damaris Barajas, directora de Planificación Estratégica de Provivienda; José Manuel Caballol, director general de Hogar Sí, y Carolina Fernández, subdirectora de Incidencia y Defensa de Derechos de la Fundación Secretariado Gitano

Dámaris Barajas, directora de Planificación de Provivienda, exponiendo las conclusiones de una de las mesas de debate del 'Observatorio Social de la Vivienda'

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Dámaris Barajas, directora de Planificación de Provivienda, exponiendo las conclusiones de una de las mesas de debate del 'Observatorio Social de la Vivienda'

Olga Grau, directora de comunicación con stakeholders de Banco Santander, en una de las mesas del 'Observatorio Social de la Vivienda'

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Olga Grau, directora de comunicación con stakeholders de Banco Santander, en una de las mesas del 'Observatorio Social de la Vivienda'

Helena Beunza, presidenta de ASVAL, durante su intervención en el 'Observatorio Social de la Vivienda'

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Helena Beunza, presidenta de ASVAL, durante su intervención en el 'Observatorio Social de la Vivienda'

Carolina Fernández, subdirectora de Incidencia y Defensa de Derechos de la Fundación Secretariado Gitano, durante su intervención en el 'Observatorio Social de la Vivienda', en Madrid

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Carolina Fernández, subdirectora de Incidencia y Defensa de Derechos de la Fundación Secretariado Gitano, durante su intervención en el 'Observatorio Social de la Vivienda', en Madrid

Enrique Villalobos, responsable de Vivienda y Urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, en el 'Observatorio Social de la Vivienda'

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Enrique Villalobos, responsable de Vivienda y Urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, en el 'Observatorio Social de la Vivienda'

Helena Beunza, presidenta de ASVAL, y Gemma Martínez, directora de El Periódico, conversando

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Helena Beunza, presidenta de ASVAL, y Gemma Martínez, directora de El Periódico, conversando

Mariano Benavente, subdirector general de Promoción de Vivienda y Arquitectura de la Comunidad de Madrid, explicando sus conclusiones del 'Observatorio Social de la Vivienda', con José Manuel Caballol, director general de Hogar Sí, y Albert Sáez, presidente del comité editorial de El Periódico y director general de Contenidos de Prensa Ibérica, al fondo

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Mariano Benavente, subdirector general de Promoción de Vivienda y Arquitectura de la Comunidad de Madrid, explicando sus conclusiones del 'Observatorio Social de la Vivienda', con José Manuel Caballol, director general de Hogar Sí, y Albert Sáez, presidente del comité editorial de El Periódico y director general de Contenidos de Prensa Ibérica, al fondo

De izquierda a derecha; Carolina Fernández, subdirectora de Incidencia y Defensa de Derechos de la Fundación Secretariado Gitano; Javier Piñero, director de Negocio Promotor y Real Estate de Banco Santander, y Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)

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De izquierda a derecha; Carolina Fernández, subdirectora de Incidencia y Defensa de Derechos de la Fundación Secretariado Gitano; Javier Piñero, director de Negocio Promotor y Real Estate de Banco Santander, y Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)

Albert Sáez, presidente del comité editorial de El Periódico y director general de Contenidos de Prensa Ibérica, durante la clausura del encuentro del 'Observatorio Social de la Vivienda' en Madrid

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Albert Sáez, presidente del comité editorial de El Periódico y director general de Contenidos de Prensa Ibérica, durante la clausura del encuentro del 'Observatorio Social de la Vivienda' en Madrid

Imagen de la cartelería oficial del 'Observatorio Social de la Vivienda', impulsado por Prensa Ibérica junto a Banco Santander y BeBartlet

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Imagen de la cartelería oficial del 'Observatorio Social de la Vivienda', impulsado por Prensa Ibérica junto a Banco Santander y BeBartlet

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