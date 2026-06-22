El 'Observatorio Social de la Vivienda' en Madrid, en imágenes

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acompañada de Nacho Corredor, socio y vicepresidente de BeBartlet, y Gemma Martínez, directora de El Periódico, durante la apertura del acto del 'Observatorio Social de la Vivienda', organizado por Prensa Ibérica de la mano de Banco Santander y BeBartlet, este lunes en Madrid. / José Luis Roca

Madrid acogió un nuevo encuentro del 'Observatorio Social de la Vivienda', una iniciativa de Prensa Ibérica de la mano de Banco Santander y beBartlet, en la que diferentes figuras del ámbito público y privado debatieron sobre el problema de la vivienda en España y propusieron conclusiones. El evento contó con la participación de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, así como con representantes de las diferentes patronales y asociaciones empresariales, el sector bancario, la administración pública o las organizaciones sociales.

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Nacho Corredor, socio y vicepresidente de BeBartlet; Albert Sáez, presidente del Comité Editorial de El Periódico y director general de Contenidos de Prensa Ibérica, y Gemma Martínez, directora de El Periódico, antes del arranque el evento del 'Observatorio Social de Vivienda' en Madrid

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Gemma Martínez, directora de El Periódico, en la bienvenida a todos los asistentes al evento del 'Observatorio Social de la Vivienda', de Prensa Ibérica, Banco Santander y BeBartlet.

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Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, durante la apertura del evento del 'Observatorio Social de la Vivienda'