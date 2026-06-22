PLD Space ficha al ex CEO de KPMG Hilario Abarracín para su consejo

Mientras descuenta ya los días para la campaña de lanzamiento del cohete Miura 5, PLD Space continúa reforzando su estructura corporativa. La compañía ilicitana ha anunciado este lunes la incorporación como nuevo consejero independiente de Hilario Albarracín, ex presidente y ex CEO de la consultora KPMG.

Un nombramiento que se produce apenas unas semanas después de que trascendiera la incorporación al consejo de la pionera de la industria espacial Candace Johnson, impulsora de la red de satélites Astra y actual socia y presidenta del consejo asesor del mayor fondo de capital riesgo especializado en este sector, Seraphim Space.

La llegada de Albarracín es clave en la actual fase de preparación para las operaciones comerciales del Miura 5, ya que aportará una experiencia de primer nivel en finanzas, gestión de riesgos y estrategia empresarial. Tras su salida de KPMG, el ejecutivo ha desarrollado una intensa actividad en diferentes ámbitos y forma parte, entre otros, de los consejos de Banca March, Celsa Group o LLYC, además de ser asesor de Howden, Mango o Nazca.

Instalaciones de la empresa PLD Space en Elche. / Matias Segarra

"Continuar fortaleciendo nuestro consejo con un perfil como el de Hilario es necesario en nuestro camino hacia el liderazgo del transporte espacial en Europa", ha declarado Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space. "Su profundo conocimiento en gobierno corporativo nos prepara para los desafíos y las oportunidades de la comercialización a gran escala", ha añadido Sánchez.

Por su parte, Hilario Albarracín ha señalado que "formar parte de este proyecto de éxito es un reto, pero a la vez una oportunidad dentro de mi carrera profesional. PLD Space representa una innovadora iniciativa privada española y europea, que puede convertirse en un jugador clave en el sector aeroespacial. Atraviesa un presente sólido, con un proyecto industrial claro y avanzado, y un futuro ilusionante. Sin duda, el lanzamiento del Miura 5 representa un paso trascendental".

Trayectoria

Hilario Albarracín fue presidente y CEO de KPMG en España desde 2016 hasta 2021, firma en la que desarrolló una carrera de más de 30 años. Como presidente, formó parte del Consejo Global de KPMG y del Consejo de EMA (Europa, Oriente Medio y África).

"He quedado realmente sorprendido por la calidad y el entusiasmo de todo el equipo, por su talento, y por lo estructurado de un proyecto industrial innovador que enfoca el futuro con total garantía", ha concluido Albarracín.

Estas incorporaciones estratégicas se producen en un momento de gran impulso para PLD Space, que afronta la fase final de desarrollo de Miura 5 antes de su primer lanzamiento comercial y consolida su posición de liderazgo en la nueva economía espacial europea.

Una recreación del futuro Miura 5 de PLD Space. / PLD SPACE

Con sede en Elche y fundada en 2011 por Raúl Torres y Raúl Verdú, PLD Space se ha consolidado como un referente mundial en el sector de los lanzadores para pequeños satélites. Su familia de lanzadores Miura y su cápsula tripulada Lince posicionan a la empresa como líder de la soberanía tecnológica europea en transporte espacial, cubriendo todo el abanico de misiones espaciales.

Con un equipo de más de 450 empleados, PLD Space cuenta con instalaciones técnicas de más de 188.000 metros cuadrados en Elche, Teruel, Kourou (Guayana Francesa) y Duqm (Omán), lo que le permite ofrecer servicios completos de lanzamiento de satélites y otras cargas al espacio.

Hace solo unos meses, la firma cerró una ronda de inversión liderada por la japonesa Mitsubishi de 180 millones de euros; a lo que suma la concesión de un crédito de 30 millones de euros por parte del Banco Europeo de Inversión (BEI); o la selección de la compañía dentro de los programas de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), que puede proporcionarle hasta 169 millones adicionales.