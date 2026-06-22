El Puerto de Alicante ha gestionado 1,4 millones de toneladas en cinco meses

El Puerto de Alicante es el que más crece a nivel porcentual en tráfico de mercancías del conjunto del país. Así lo constatan los datos dados a conocer por Puertos del Estado, según los cuales en los primeros cinco meses del año pasaron por las instalaciones portuarias alicantinas más de 1,4 millones de toneladas de productos de todo tipo, lo que representa un 20,7 % más que en el mismo periodo del año pasado. Un incremento que le ha permitido situarse por encima del 18,4 % de Málaga, que es el puerto que ocupa el segundo puesto en el ranking.

El incremento registrado en Alicante, con un total 1.422.866 toneladas entre enero y mayo, ha estado impulsado principalmente por el dinamismo de la mercancía general, que aumenta un 47,2 % hasta situarse en 852.118 toneladas. Dentro de este apartado destaca la evolución de la mercancía contenedorizada, que registra un crecimiento el 51,1 % que le permite alcanzar las 792.829 toneladas.

Terminal de JSV en el Puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

En lo que respecta a los graneles, los líquidos mantienen una evolución positiva, al dispararse un 80 % hasta situarse en 37.865 toneladas. No sucede lo mismo con los graneles sólidos, que retroceden un 8,8 % para quedarse en 524.014 toneladas.

Cabe reseñar, por otro lado, que el tráfico ro-ro, es decir, el de las embarcaciones que transportan camiones cargados con mercancías, sigue con su particular crecimiento, concretamente de un 28,1 %, lo que representa 39.348 toneladas. Y todo gracias a 872 vehículos frente a los 540 de los primeros cinco meses del año pasado.

Todas estas cifras son las que han permitido al Puerto de Alicante experimentar un incremento del tráfico total de mercancías del 20, 7%, por delante del 18,4 % de Málaga, del 13,3 % del Ferrol o del 11,5 % de Castellón, que son los únicos puertos de la red estatal que crecen a doble dígito. En lo que respecta a los puertos con mayores volúmenes de tráfico, hay que reseñar que Barcelona crece un 4,9 %, mientras que Algeciras y Valencia retroceden un 3,7 % y un 3,5 % respectivamente. Todo en un contexto en el que el aumento a nivel nacional ha sido más bien discreto, de solo un 0,3 %.

El paso de pasajeros también está incrementándose. / PILAR CORTES

En relación con el tráfico de pasajeros, el Puerto de Alicante continúa reforzando su actividad turística y de conexión marítima, toda vez que entre enero y mayo han transitado 141.813 personas, lo que representa una subida del 12,6 % en comparación al mismo periodo del año anterior.

Cruceros

Especialmente relevante es el comportamiento de los cruceros, con un crecimiento del 21,6 %, hasta los 92.359 pasajeros, con 32 escalas que consolidan a Alicante como un destino estratégico dentro de las rutas del Mediterráneo occidental. Los pasajeros en régimen de trasporte, sin embargo, disminuyen un 1,2 %, hasta situarse en 49.454. El tráfico de vehículos, por último, crece un 26,2 %, al haberse alcanzado los 27.083.

Estas cifras se alinean con la estrategia de la Autoridad Portuaria de Alicante, que está apostando firme por reforzar el tráfico de mercancías involucrando al conjunto de los sectores productivos de la provincia. La apuesta que están protagonizando compañías como la naviera JSV, tanto con su terminal portuaria como con los enlaces ferroviarios, también caminan en la misma dirección.