Suma quiere comprar la sede histórica de la CAM en la calle San Fernando de Alicante por seis millones

Suma sigue buscando una nueva ubicación para sus oficinas centrales y, tras descartar la posibilidad de quedarse con el antiguo Hotel Palas -al que ha regresado su propietario, la Cámara de Alicante-, ahora ha puesto en su objetivo la sede histórica de la CAM en la calle San Fernando. Un edificio que 'heredó' el Banco Sabadell junto con el negocio financiero de la desaparecida caja de ahorros alicantina y que en los últimos años había ocupado la Universidad de Alicante (UA).

La decisión de la institución académica de abandonar este inmueble por el coste de las reparaciones que necesita ha abierto una nueva oportunidad para el organismo tributario de la Diputación Provincial, que necesita más espacio para sus trabajadores. Sobre todo, porque la marcha de la UA se produce en un momento en que la regla de gasto que limita la posibilidad de las administraciones locales de realizar nuevas inversiones está suspendida, lo que posibilita la operación.

Eso sí, esto también significa que, de haber acuerdo, debe formalizarse antes de final de año, de acuerdo con las fuentes consultadas. Desde Suma confirman que ya han enviado una "muestra de interés" al Sabadell con el objetivo de sentarse a negociar.

Oferta

La propuesta que se plantea sobre la mesa sería el pago de algo más de seis millones de euros, que equivaldría al importe de la tasación inicial que se ha realizado del edificio, ya que, al tratarse de un organismo público, la oferta está limitada por lo que marca la Ley de contratos de las administraciones públicas.

A esta cantidad posteriormente habría que añadir otros siete millones para acondicionar el edificio, que ya podrían ejecutarse en otros ejercicios. La obra buscaría crear espacios más diáfanos, en línea con las oficinas modernas, que únicamente reservan despachos para los cargos más relevantes y, sobre todo, mejorar las instalaciones y suministros.

El edificio data de 1923 y es obra del arquitecto Juan Vidal. / HÉCTOR FUENTES

En concreto, como ya puso de manifiesto la UA, sería necesario cambiar las instalaciones de aire acondicionado y calefacción y todo el cableado, para cumplir con la normativa actual para este tipo de usos. Eso sí, dentro de lo que permite la normativa, ya que el edificio está catalogado y, por tanto, debe respetarse su fisonomía y su estructura.

La operación permitiría que el inmueble -inaugurado en 1923 y diseñado por del arquitecto Juan Vidal- pasara a manos públicas y quedara como patrimonio de la Diputación.

Oficina central

Tras la reforma, Suma trasladaría al edificio su oficina central, que actualmente se ubica en los bajos de un inmueble de viviendas en la Rambla de Alicante, donde la falta de espacio ya es patente, según las fuentes consultadas. Eso supondría el traslado de unos 150 trabajadores, mientras que se mantendrían en sus actuales ubicaciones las otras tres oficinas que el organismo tributario tiene en la ciudad de Alicante donde se atiende al público.

El propio presidente de la Diputación, Toni Pérez, ya ha expresado públicamente su intención de dotar a Suma de una sede acorde a sus necesidades, para lo que se han barajado diversas alternativas. Una de las posibilidades fue el antiguo Hotel Palas, una operación que se frustró cuando la Cámara de Comercio de Alicante se vio obligada a regresar a este inmueble, ante la paralización de las obras que estaba ejecutando para disponer de una nueva sede en Panoramis, que se ejecutaron sin la preceptiva licencia y excediendo la edificabilidad prevista.

Una de las salas de estudio que la UA tiene en la antigua sede de la CAM en la calle San Fernando de Alicante. / HÉCTOR FUENTES

Por este motivo, la decisión de la UA de dejar el inmueble de San Fernando se vio rápidamente como una oportunidad, que no se ha querido desaprovechar. Sobre todo por la urgencia que impone el fin de la suspensión de la regla de gasto a final de año, que limita la posibilidad de construir un edificio nuevo.

La antigua sede de la CAM, además, cubriría las necesidades de espacio de Suma tanto a corto como a medio plazo e, incluso, podría albergar también la sede de Geonet, la sociedad dependiente de Suma que se encarga de realizar la cartografía y otras tareas técnicas para la gestión territorial.