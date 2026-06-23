Acuerdo en el convenio de la industria de hormas del calzado: los salarios subirán un 9,5 % en tres años

Un incremento salarial del 9,5 % en tres años. Ese es el principal punto del acuerdo alcanzado entre la Asociación Española de Empresas de Componentes del Calzado (AEC) y los sindicatos CC OO y UGT en la negociación del convenio colectivo provincial de Alicante de la industria de hormas, tacones, pisos, plantas y cuñas de plástico. Una entente que la patronal agradece a las centrales sindicales, en un contexto especialmente complejo para las empresas auxiliares del calzado.

El acuerdo alcanzado constituye un avance relevante para el sector, al permitir dotar de estabilidad y seguridad jurídica al marco de relaciones laborales de la industria de hormas durante los próximos años. Asimismo, refleja el compromiso de todas las partes con el mantenimiento de la paz social, la mejora progresiva de las condiciones laborales de las personas trabajadoras y la necesaria sostenibilidad económica de las empresas.

El nuevo convenio contempla un incremento salarial fijo acumulado del 9,5 % durante su periodo de vigencia, distribuido de la siguiente manera: un 4 % para el año 2026, con efectos desde el 1 de enero; un 3 % para el año 2027; y un 2,5 % para el año 2028. Además, se incorpora una cláusula de actualización salarial máxima de hasta el 1,5 % para 2027 y de idéntico porcentaje para 2028, aplicable en los términos acordados si el IPC supera los porcentajes establecidos en cada ejercicio.

Fabricación de hormas del calzado. / AXEL ALVAREZ

Desde AEC se quiere destacar expresamente la buena predisposición, responsabilidad y voluntad de acuerdo mostrada por las centrales sindicales durante el proceso negociador. Su actitud constructiva, subrayan, ha sido determinante para poder alcanzar un punto de equilibrio entre las legítimas reivindicaciones de la parte social y la realidad económica que atraviesan las empresas del sector.

En este sentido, AEC considera especialmente relevante señalar que el incremento salarial del 4 % pactado para el año 2026 implica la renuncia expresa por parte de la representación sindical a la aplicación del incremento derivado de la revisión salarial correspondiente al año 2025, que había sido objeto de interpretación durante la negociación. En consecuencia, dicha revisión salarial queda sin efecto, quedando sustituida por el acuerdo salarial alcanzado para el nuevo periodo de vigencia del nuevo convenio colectivo.

Este punto, destacan dese la patronal, ha resultado esencial para cerrar un acuerdo equilibrado, al permitir ordenar el marco salarial del nuevo convenio desde criterios de claridad, seguridad jurídica y sostenibilidad empresarial, evitando cargas retroactivas adicionales que hubieran supuesto una dificultad añadida para las empresas en un momento de especial sensibilidad económica y productiva.

Producción de hormas en una empresa de la provincia. / AXEL ALVAREZ

El acuerdo también contempla el mantenimiento de la jornada laboral sin reducción de jornada, así como la revisión y actualización de determinadas materias del texto convencional para adaptarlas a la normativa vigente, incluyendo cuestiones vinculadas a licencias, permisos y conciliación, la incorporación de referencias al texto refundido de la Ley LGTBI, el plan de movilidad, el protocolo de actuación contra el acoso sexual y la violencia de género, y el protocolo de actuación ante inclemencias meteorológicas.

El director General de AEC, Álvaro Sánchez valora muy positivamente el resultado de la negociación, al tratarse de un acuerdo responsable que permite avanzar en la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras, al tiempo que tiene en cuenta la situación real de las empresas de la industria de hormas, estrechamente vinculadas a la evolución del sector del calzado y de sus componentes.

Diálogo social

Sánchez considera que este acuerdo demuestra la importancia del diálogo social como herramienta fundamental para resolver diferencias, alcanzar consensos y aportar estabilidad a los sectores industriales. En un contexto marcado por la pérdida de actividad productiva, el aumento de los costes, la presión competitiva internacional y las dificultades que atraviesan muchas pymes industriales, resulta imprescindible, indica el director general, que la negociación colectiva se desarrolle desde la responsabilidad, el equilibrio y el conocimiento de la realidad empresarial.

La firma del nuevo convenio colectivo permitirá reforzar la estabilidad del marco laboral de la industria de hormas para los próximos tres años, contribuyendo al mantenimiento de la actividad empresarial, la protección del empleo industrial y la continuidad de una industria estratégica dentro de la cadena de valor del calzado.

La próxima reunión de la mesa negociadora tendrá lugar en la sede patronal el 22 de julio, donde se procederá a la firma del texto del convenio y a su registro.