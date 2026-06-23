Las comunidades autónomas mediterráneas exigen a la UE la revisión de la política pesquera para proteger al sector

Las cinco comunidades autónomas españolas situadas en el litoral mediterráneo, Cataluña, Baleares, Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana, han reclamado a la Unión Europea (UE) una revisión urgente de la Política Pesquera Común (PPC) con la finalidad de proteger al sector, lastrado en los últimos años por los continuos recortes en los días para salir a faenar. La petición ha venido a coincidir en el tiempo con el consejo de ministros de Agricultura y Pesca que estos días se celebra en la propia UE, foro este en el que el representante español, Luis Planas, ha instado a las autoridades comunitarias a reconocer la mejora de los recursos pesqueros en el Mediterráneo para evitar nuevas restricciones.

Descarga de pescado en el puerto de la Vila Joiosa. / PILAR CORTES

Las comunidades autónomas, que persiguen la aprobación de un reglamento ómnibus, argumentan que la actual PPC no responde a las especiales características del Mediterráneo, toda vez que frente a modelos más adaptados a las grandes pesquerías atlánticas, aquí predominan los caladeros compartidos, flotas de menor tamaño, una fuerte presión normativa y una alta dependencia socioeconómica de numerosas poblaciones costeras.

Tras destacar los recortes en los días de pesca a los que ha tenido que hacer frente el sector, las exigencias técnicas y el aumento de los costes de explotación, lo que se reclama es que la sostenibilidad ambiental vaya acompañada de una sostenibilidad económica y social, y que las medidas que se implementen sean diseñadas con una mayor participación de los pescadores, datos científicos actualizados y una evaluación realista del impacto sobre la actividad.

Protesta de pescadores en Santa Pola por los recortes en una imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

Justo en el mismo sentido de lo que vienen defendiendo los gobiernos de España, Francia e Italia, que también piden la modificación del reglamento del Mediterráneo occidental, a lo que se comprometió en diciembre el comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis. Así lo ha reivindicado el ministro Luis Planas en Luxemburgo, donde se celebra el consejo, manifestando que se trata de una reforma muy necesaria para tener en consideración la naturaleza mixta de las pesquerías, de forma que no esté condicionada en su conjunto a la situación de la especie más vulnerable (merluza), como ocurre ahora, y adaptar el marco de gestión a la realidad de las flotas que faenan en el Mediterráneo.

El conseller Miguel Barrachina en el consejo de ministros de la UE. / INFORMACION

La Comisión, por otro lado, ha presentado una primera comunicación de orientaciones para las posibilidades de pesca en 2027, que se negociarán en los próximos meses para su aprobación, como es habitual, en la sesión de diciembre. En este sentido, Planas ha exigido que se reconozca el esfuerzo realizado por la flota pesquera del Mediterráneo en los últimos años y los buenos resultados que demuestran los informes científicos sobre las medidas de selectividad aplicadas que, en su opinión, son más importantes que el número de días de pesca, aspecto este en el que tradicionalmente han centrado las autoridades comunitarias sus medidas de gestión. "Hemos cuidado a los peces y ahora tenemos que cuidar a los pescadores", ha aseverado, añadiendo que las medidas que se diseñen deben ir encaminadas a aumentar la rentabilidad de la flota.

Conseller

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, también ha asistido al consejo de ministros de la UE, foro en el que ha reclamado reciprocidad para que los productos agroalimentarios importados cumplan las mismas reglas que se les exigen a los agricultores y ganaderos europeos.

Ha sido en un contexto en el que la Comunidad Valenciana ha cerrado su semestre de representación autonómica en Bruselas en el ámbito de la agricultura, con un balance de seis consejos, 65 reuniones de trabajo y 48 informes elaborados.