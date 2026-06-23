Propuesta de nombramiento
El Gobierno propone al catedrático Juan José Ganuza como nuevo presidente de la CNMC
El Consejo de Ministros elige a Ganuza para sustituir a Cani Fernández, aunque el nombramiento deberá ser aprobado por el Congreso
El Gobierno ha elegido al catedrático Juan José Ganuza como candidato a presidir la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en sustitución de Cani Fernández, cuyo mandato terminó el pasado 16 de junio.
Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid (1991) y doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid en 1996, Ganuza es catedrático de economía y empresa de la Universitat Pompeu Fabra y director de Mercados, Regulación y Competencia de Funcas, el 'think-tank' de la Fundación de las Antiguas Cajas de Ahorro.
El Consejo de Ministros también ha acordado este martes la propuesta de nombramiento de otros tres consejeros (Carmen Balsa, Joan Capdevila y Marina Echebarría) en sustitución de Josep Maria Salas y Carlos Aguilar, cuyo mandato ha expirado junto con el de Fernández, así como la vacante de Pilar Sánchez, tras su dimisión en enero de este año.
Los cuatro, propuestos por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, deberán comparecer ante la Comisión de Economía y Transformación Digital del Congreso para, posteriormente, ser nombrados por Consejo de Ministros. El mandato es por un periodo de seis años sin posibilidad de reelección.
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