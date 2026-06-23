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Propuesta de nombramiento

El Gobierno propone al catedrático Juan José Ganuza como nuevo presidente de la CNMC

El Consejo de Ministros elige a Ganuza para sustituir a Cani Fernández, aunque el nombramiento deberá ser aprobado por el Congreso

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 24 de junio de 2025, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha deliberado sobre la

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 24 de junio de 2025, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha deliberado sobre la / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

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Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid

El Gobierno ha elegido al catedrático Juan José Ganuza como candidato a presidir la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en sustitución de Cani Fernández, cuyo mandato terminó el pasado 16 de junio.

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid (1991) y doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid en 1996, Ganuza es catedrático de economía y empresa de la Universitat Pompeu Fabra y director de Mercados, Regulación y Competencia de Funcas, el 'think-tank' de la Fundación de las Antiguas Cajas de Ahorro.

El Consejo de Ministros también ha acordado este martes la propuesta de nombramiento de otros tres consejeros (Carmen Balsa, Joan Capdevila y Marina Echebarría) en sustitución de Josep Maria Salas y Carlos Aguilar, cuyo mandato ha expirado junto con el de Fernández, así como la vacante de Pilar Sánchez, tras su dimisión en enero de este año.

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Los cuatro, propuestos por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, deberán comparecer ante la Comisión de Economía y Transformación Digital del Congreso para, posteriormente, ser nombrados por Consejo de Ministros. El mandato es por un periodo de seis años sin posibilidad de reelección.

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