La mala campaña de las hortalizas lastra las exportaciones de Alicante

Las exportaciones alicantinas no terminan de levantar cabeza. Y es que si el sector agroalimentario era el que tiraba con más fuerza de manera habitual de las ventas al exterior, ahora está sucediendo justo todo lo contrario. La mala campaña a nivel comercial de las hortalizas, debido a una saturación de los mercados por las buenas cosechas en todas las zonas productoras, es lo que ha propiciado que se haya registrado en abril un nuevo descenso mensual del 1,3 % en la actividad exportadora, con 623,1 millones de euros. Un retroceso que, por otro lado, no hace otra cosa que contribuir a la situación de estancamiento en el que se encuentra inmerso el comercio exterior provincial desde hace cuatro años.

No está siendo este un buen inicio del año para las exportaciones de Alicante. Y es que, pese a la ligera mejoría registrada en marzo, tras el mal comportamiento de los dos meses anteriores, el primer trimestre se cerraba con un retroceso del 3,1 %, quedándose en 1.901,3 millones de euros. Y lo peor es que ese pequeño repunte de marzo ha quedado en un mero espejismo, dado que según los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con abril se ha regresado a la senda negativa, con un retroceso del 1,3 % con relación al mismo mes del año anterior.

Recolección de coliflores en una explotación del Camp d'Elx. / Jose Navarro

Y, como viene siendo habitual desde el inicio del ejercicio, el sector agroalimentario, en tiempos no muy lejanos el mayor estandarte exportador de la provincia, es el que vuelve a salir en la foto. Mientras las frutas y los frutos secos mejoran, alcanzando los 68 millones de euros frente a los 62,8 millones de abril de 2025, al igual que lo hacen las conservas de fruta y verdura, con 32,56 millones frente a 29,51, no sucede lo mismo con las legumbres y hortalizas, que se pegan un sonoro batacazo con 27,71 millones, muy lejos de los 55 millones que se consiguieron en el mismo mes del año pasado.

Y el factor principal que ha propiciado semejante derrumbe son las hortalizas, que están viviendo una campaña bastante decepcionante a nivel comercial. ¿El motivo? La saturación de los mercados registrada como consecuencia de las buenas cosechas en la práctica totalidad de las zonas productoras, lo que ha propiciado que la competencia aumente y además en un mismo espacio temporal, dado que la producción de todos los lugares ha irrumpido prácticamente al mismo tiempo.

La alcahofa es una de las hortalizas que se ha visto afectada por la saturación de los mercados. / Jose Navarro

Pedro Valero, productor de hortalizas y representante de Asaja en el Camp d'Elx, señala que "cuando se dan estas circunstancias, el mercado es incapaz de absorber toda la oferta, por lo que los precios, así como las ventas, disminuyen de manera significativa". El producto que se ha visto más afectado por esta circunstancia es el de la alcachofa, aunque también el brócoli o la coliflor han visto cómo las ventas al exterior se resentían.

Por otro lado, y pese a que en este último mes la actividad se ha enderezado un poco, también los cítricos, otro de los productos emblemáticos de la provincia de Alicante, han visto reducida su actividad exportadora debido a que, tal y como señala el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, "hemos asistido a una campaña muy corta. Los precios han estado bien, pero ha habido poca producción", enfatiza.

El calzado ha vuelto a la dinámica negativa. / AXEL ALVAREZ

Con todo, el agroalimentario no es el único sector que ha presentado una evolución negativa en este último mes. También el calzado, que había registrado un pequeño repunte en marzo, vuelve a la dinámica negativa con 77 millones de euros, justo diez menos que los de abril de 2025. En cualquier caso, y más allá de que se trata de una industria que desde la pandemia está penalizada por el menor consumo de productos de moda, se trata de una actividad cuyas cifras de comercio exterior se ven condicionadas por el aumento de la fabricación en los países asiáticos por parte de las propias empresas de la provincia.

Por lo demás, otros sectores que han reducido sus exportaciones son el mobiliario, con 10,85 millones de euros frente a 11,25 de hace un año, y el juguetero, con 7,75 millones frente a 9,33.

La industria textil está mejorando sus ventas al exterior. / Jose Navarro

En el lado contrario, es decir, en el de los sectores que han presentado una evolución positiva, hay que destacar el comportamiento del textil, con 49,74 millones de euros cuando en el mismo mes del ejercicio anterior se había quedado en 41,34 millones. También las materias plásticas y sus manufacturas han tenido un comportamiento similar, con 47,53 millones frente a 42,06.

El metal, por su parte, ha tenido una evolución un tanto irregular. Y es que mientras el subsector de los aparatos y material eléctrico empeoraba cifras, con 11,45 millones de euros cuando un año antes había llegado a 12,92, el resto ha mejorado registros. Este es el caso del aluminio y sus manufacturas, que alcanza los 35,37 millones de euros frente a 32,29, así como las máquinas y aparatos eléctricos, con 23,09 millones frente a 15.72.

Decepción

Sea como fuere, lo cierto es que este inicio del año no hace otra cosa que anticipar un nuevo ejercicio decepcionante en lo que respecta a las exportaciones alicantinas. Y es que las ventas al exterior de la provincia, con oscilaciones, permanecen prácticamente estancadas en los últimos cuatro años alrededor de los 7.000 millones de euros anuales. En el último ejercicio, 2025, se registró un ligero incremento, pero que no sirvió para otra cosa que alcanzar un baremo similar al de 2022. Entre medio, los resultados incluso llegaron a moverse por debajo.