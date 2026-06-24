Dia alcanza el medio centenar de supermercados en Alicante con planes para expandirse

La cadena de supermercados Dia refuerza su apuesta por la provincia de Alicante, donde este viernes alcanzará el medio centenar de establecimientos -casi la mitad de todos los que tiene en la Comunidad Valenciana- con la inauguración de su nueva tienda en Benidorm. Una apertura que se enmarca en el ambicioso plan de expansión que ha puesto en marcha la compañía en todo el país y que le llevará a incorporar, como mínimo, otras dos nuevas ubicaciones en la ciudad de Alicante antes de final de año, donde ya abrió otro establecimiento en enero.

El director regional de Dia, Manuel Desantes, destaca que la provincia y el conjunto de la autonomía se han convertido en un mercado estratégico para la firma, ante la buena acogida de su propuesta, que se fundamenta en buena medida en la capilaridad y la proximidad física. Mientras otros competidores del sector han optado por trasladar sus superficies a las afueras de los núcleos urbanos, obligando al uso del vehículo, Dia está redoblando su presencia en los bajos comerciales de los barrios y los centros de las ciudades. En algunos casos, con ubicaciones tan llamativas como la antigua sucursal bancaria que han transformado en la avenida de Óscar Esplá de Alicante.

Un formato de establecimientos de tamaño reducido que también les permite estar en numerosas poblaciones pequeñas, como El Pinós o Agost, en algunos casos convirtiéndose en la única cadena del pueblo. "Nuestro objetivo es ser la pequeña despensa de debajo de casa", explica el ejecutivo.

Una de las tiendas de Dia. / INFORMACIÓN

Este enfoque es especialmente relevante para colectivos como las personas mayores o aquellas que no disponen de vehículo propio, quienes se ven "desamparados" cuando los supermercados abandonan el centro urbano, según explica Desantes.

Logística

La agilidad logística es clave para mantener este modelo. Con un almacén en Orihuela que da empleo a más de 180 personas, la cadena garantiza seis suministros semanales a sus tiendas. "Llevamos la fruta, la carne, la nevera, el congelado y el seco seis veces a la semana. Todos los días tenemos suministro, con lo cual la fruta es de la mejor calidad y frescura", asegura el director regional.

El plan de expansión para este año ya tiene hitos marcados en el calendario. Tras la apertura el pasado enero en la calle Maestro Alonso de la capital -un local de 300 metros cuadrados con más de 3.200 referencias-, la cadena se prepara para un desembarco inminente en Benidorm, este mismo viernes.

Se trata de un regreso esperado, ya que la enseña no tenía representación en el centro de la ciudad turística desde hacía años. Pero los planes no terminan ahí: "Tenemos previstas en Alicante ciudad dos aperturas para el último trimestre de este año".

La rapidez en la ejecución es una de las ventajas competitivas de Dia. Gracias a su enfoque en locales de tamaño contenido, la compañía puede transformar un local vacío en una tienda operativa en apenas 12 semanas. "Estamos constantemente en búsqueda de ubicaciones seguir abriendo, sobre todo en la provincia de Alicante, porque nos funcionan muy bien", reitera el directivo.

Franquicias

Un pilar fundamental de esta expansión es el modelo de franquicia, que en la provincia de Alicante representa una parte sustancial del negocio. De hecho, de las tiendas de la provincia, 29 operan bajo este régimen. Este modelo no solo fomenta el emprendimiento local -con más de un 50% formado por mujeres emprendedoras y jóvenes-, sino que a menudo sirve como vía de promoción interna para los propios trabajadores de la casa.

Desantes, en uno de los supermercados de la cadena. / INFORMACIÓN

Este vínculo con el territorio se extiende a la cadena de suministro. Dia colabora actualmente con más de 30 proveedores locales en la provincia de Alicante y más de 100 en toda la Comunidad Valenciana. Unos proveedores que no solo abastecen a las tiendas de la zona, sino que, en muchos casos, se integran en la red nacional de más de 2.300 establecimientos.

A nivel nacional, Dia ha cerrado el primer trimestre con una cuota de mercado del 5,3%, consolidándose como el cuarto operador en España. Sin embargo, la ambición de la compañía es a largo plazo. "Tenemos un plan estratégico hasta 2029 que pasa por centrarnos en la expansión. Nuestro plan es inaugurar 300 tiendas hasta 2029", explica Desantes.

En Alicante, la cobertura del servicio online ya alcanza al 98% de la población (unos 1,8 millones de habitantes), complementando la red física de tiendas.