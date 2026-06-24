Neumáticos Soledad sigue con su expansión nacional: compra una firma local en Asturias y suma tres nuevos centros

Neumáticos Soledad, la compañía de distribución y sustitución de neumáticos del Grupo Soledad, avanza en su plan de expansión nacional. La firma de la familia Pérez ha anunciado la compra e integración de Auto Reparaciones Amado Gijón, lo que le permitirá sumar tres nuevos centros a su red.

Desde el grupo ilicitano señalan que esta operación supone un importante salto cualitativo y cuantitativo para su presencia en esta comunidad, al aumentar la capilaridad de su servicio logístico y de atención al cliente, al tiempo que obtiene un crecimiento directo de su plantilla, con conocimiento de la región.

En Gijón suman dos centros, uno que operará con una alta especialización orientada de forma exclusiva al sector industrial y del transporte, mientras que el segundo estará enfocado al servicio integral de turismo y grupo auto. Por otra parte, en Avilés, se encuentra un centro de carácter mixto. Un espacio que cuenta con la infraestructura y el equipamiento técnico necesarios para dar cobertura simultánea tanto a requerimientos industriales como a vehículos de turismo.

Tiempo de respuesta

Esta diversificación de espacios responde a la necesidad de optimizar los tiempos de respuesta y ofrecer un servicio especializado, según explican desde la firma. Una asistencia adaptada a las dinámicas del tejido empresarial e industrial asturiano, un área clave para el transporte de mercancías y la movilidad en todo el arco cantábrico.

Joaquín Pérez, CEO de Grupo Soledad. / INFORMACIÓN

Neumáticos Soledad es la empresa cabecera del área de distribución de Grupo Soledad, un grupo multisectorial fundado en 1984 con presencia en toda la Península Ibérica y el norte de África. La compañía destaca por disponer de la mayor estructura de stock multimarca del mercado, una red de talleres propia y asociada de primer nivel, y una cadena logística líder capaz de ofrecer un servicio ágil, eficiente y de máxima cercanía a sus clientes.

En su conjunto, Grupo Soledad alcanza una facturación consolidada de más de 400 millones y agrupa 36 empresas, incluyendo redes de venta y talleres como Confortauto, Blacktire, Ecological Drive, Fixcar y Neumago, así como un sólido bloque industrial formado por MCE, Caucho Industrial Verdú, Industrias del Neumático, Recycla - Tallans Navarro, y Aceros y Servicios.

En el área de distribución, Grupo Soledad cuenta con 18 centros logísticos estratégicamente ubicados, ofreciendo más de dos entregas diarias en el 75% del territorio nacional, incluyendo las islas. En la actualidad forman un equipo de 1.450 personas; en la última década la plantilla ha crecido un 27%.