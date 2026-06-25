La mitad de los 2.558 asientos nuevos del aeropuerto Alicante-Elche tendrán conexión para móviles y portátiles

La dirección del aeropuerto Alicante- Elche da por finalizada la vida útil de las actuales bancadas que hay en las zonas de embarque y espera. Aena ha sacado a licitación el nuevo mobiliario para la terminal alicantina en el que invertirá 3 millones de euros. El principal cambio que van a notar los millones de visitantes que transitan por las instalaciones es que les va a ser más fácil encontrar asiento y recargar sus equpos portátiles.

El proyecto que ha salido a concurso prevé aumentar un 15 % el número de plazas y, de esta manera, se pasará de las actuales 590 a 700 bancadas. Los conjuntos están compuestos por mobiliario de tres y cuatro asientos. En este punto, las previsiones son sustituir los actuales 2.213 por 2.558. De este total, la mitad contarán con los puntos para corriente y USB. También se ha previsto que, donde se sitúen las bancadas no electrificadas, Aena colocará "tótems para que los pasajeros puedan tener acceso a puntos de conexión cercanos, sin perder de vista sus dispositivo".

La renovacoión se justifica por criterios de amortización del mobiliario que tiene más de 10 años y, sobre todo, de cara a cumplir con exigencias de calidad en la atención. En este sentido, la demanda de puntos de recarga se aprecia alrededor de las actuales torres que tienen mesa alta preparada como zona de trabajo. Además, se reconoce en la memorai que el actual dispositivo es "insuficiente".

El contrato indica que se suministrarán un total de 700 nuevas bancadas tanto de tres como de cuatro asientos, de las cuales, la mitad de ellas (350) "vendrán equipadas de serie con tomas de corriente de diferentes voltajes y tipología de conexión. Una de las principales zonas a atender en el área de "embarque de P20", donde "dónde más se acumulan los pasajeros".

Pasajeros graban con sus móviles en la terminal alicantina, en una imagen de archivo. / ALEX DOMINGUEZ

Antecedentes

La actuación supondrá obra asociada para alimentar dichas bancadas desde los respectivos cuadros eléctricos de cabecera. Estas canalizaciones se han detallado y son las que permitirán no solo los nuevos puntos, sino también las torres. En concreto, la propuesta prevé que el 12,86 % de los bloques de tres asientos cuenten con conexiones y un 28 % de los conjuntos de cuatro plazas, también.

Aena ha planificado el cambio en las actuales ubicaciones y la ampliación se realizará a lo largo de la terminal, en las tres plantas del edificio. "Además, en la planta P20 se pretende variar la arquitectura de alguno de los locales, alrededor de las puertas de embarque C43-C45 y B26".

El plazo de ejecución es de 10 meses y ahora se ha abierto el periodo para presentar propuestas que se alargará hasta agosto. La ejecución es de 10 meses, por lo que la previsión es que los usuarios disfruten del cambio a partir de 2027.