Alicante ya tiene más radares que Valencia o Castellón y se sitúa como quinta provincia de España

El control del exceso de velocidad se ha convertido en un elemento disuasorio de calado para los conductores. En Alicante, así lo han tenido que ver sus administraciones, porque ha aumentado un 17 % la instalación de radares en un año en la provincia y que se ha situado como quinta de España con 120 cinemómetros. Con este aumento, además, la provincia supera a la valenciana y castellonense. De hecho, representa el 51 % de los dispositivos instalados, lo que quiere decir que uno de cada dos está localizado en vías alicantinas.

El dato lo ha dado a conocer el Observatorio de radares de España realizado por la empresa Coyote a partir de las estadísticas de la Dirección General de Tráfico (DGT) de 2025. En el caso de Alicante, el informe indica que 109 son radares fijos, tres de semáforo, tres de tramo y cinco de cinturón y móvil.

Por otra parte, el documento, señala que la Comunidad Valenciana se sitúa como la sexta comunidad autónoma con mayor número de radares del país. En total, cuenta con 236 cinemómetros, de los que 183 son radares fijos, 23 de tramo, 23 de cinturón y móvil y 7 de semáforo. La cifra supone un crecimiento del 15 % respecto al año anterior y del 31% en los últimos cinco años.

En las otras provincias, se observa que Valencia ocupa la segunda posición con 79 radares y registra un crecimiento del 16 % respecto a 2024 Su red está compuesta por 48 radares fijos, 4 de semáforo, 16 de tramo y 11 de cinturón y móvil. Castellón completa el ranking provincial con 37 radares. La provincia ha incrementado su red de cinemómetros un 6 % y cuenta con 26 radares fijos, 4 de tramo y 7 de cinturón y móvil.

Por qué lidera Alicante

La DGT gestiona actualmente 137 de los 236 radares presentes en la Comunidad Valenciana, frente a los 99 dependientes de ayuntamientos y administraciones locales. Alicante concentra el mayor número de radares gestionados por administraciones locales, con 71 cinemómetros frente a los 49 dependientes de la DGT. En Valencia, la proporción es de 20 frente a 59, mientras que en Castellón es de 8 frente a 29.

En cuanto a la evolución durante el último año, Castellón registra el mayor crecimiento de radares dependientes de ayuntamientos y administraciones locales, con un incremento del 33%. Por su parte, Valencia lidera el aumento de los cinemómetros gestionados por la DGT, con un crecimiento del 23 %.

En el conjunto nacional, el ranking queda de la siguiente manera:

Cataluña (936),

Andalucía (463) y

Castilla y León (376)

Estas tres continúan siendo las autónomas con mayor número de radares de España. Entre las tres concentran cerca de la mitad de todos los cinemómetros del país. El ranking de comunidades con más radares lo completan Madrid (273), País Vasco (255), Comunidad Valenciana (236), Galicia (234), Castilla-La Mancha (159), Asturias (128), Aragón (114) y Baleares (102).

En el ámbito provincial, Barcelona mantiene el liderazgo nacional con 632 radares, seguida de Madrid (273), Girona (153), Asturias (128) y Alicante (120). Completan el ranking de las diez provincias con más radares Málaga (106), Baleares (102), Vizcaya (102), A Coruña (100) y Cádiz (99). Con estos datos, Alicante se sitúa como la quinta provincia con más radares de España y la única valenciana presente en el top 10 nacional.

Según el V Observatorio de radares de Coyote, España cuenta actualmente con 3.621 radares, casi 1.000 más que en 2021. En el último año se han incorporado 226 nuevos cinemómetros y, desde entonces, la red nacional ha crecido un 37%. Los radares de tramo son los que más han aumentado durante este periodo, con un crecimiento del 86 %.

Otras comparativas

La comparativa europea realizada por esta empresa entre España, Francia, Italia, Portugal y Bélgica muestra que los usuarios españoles se encontraron, de media, con 106 radares fijos y móviles al mes en sus desplazamientos. Esta cifra sitúa a España en segunda posición, solo por detrás de Bélgica (113) y por delante de Francia (98) e Italia (76). Además, España es el único de los países analizados que cuenta con radares de cinturón y móvil.

Con la llegada del verano y el incremento de los desplazamientos por carretera, los conductores españoles se enfrentan a una mayor exposición a los controles de velocidad. Según el estudio, los usuarios detectan durante el periodo estival un 12 % más de radares fijos y un 2 9% más de radares móviles que durante el resto del año, lo que supone un incremento conjunto del 41 % en la exposición a este tipo de controles, y por tanto a un mayor riesgo de recibir una multa.

“Cinco años después de la primera edición de nuestro Observatorio, los datos reflejan una transformación significativa del mapa de radares en España. El crecimiento de los dispositivos de control y la aparición de nuevas tecnologías evidencian la apuesta de las administraciones por reforzar la seguridad vial y adaptar la vigilancia a las nuevas necesidades de movilidad”, señala Grégoire Destre, Country Manager de Coyote España.

El informe se ha elaborado entre mayo de 2025 y mayo de 2026, a partir de datos propios y de organismos oficiales competentes en materia de tráfico, entre ellos la Dirección General de Tráfico (DGT), el Servei Català de Trànsit y Trafikoa, así como de comunidades autónomas y ayuntamientos responsables de la gestión de radares en sus respectivos territorios.