Masymas comprará 450 toneladas de fruta de verano a productores de la Comunidad Valenciana

Masymas Supermercados, enseña de la distribuidora valenciana Juan Fornés Fornés, S.A., comprará este año 450 toneladas de fruta de temporada procedente de productores de la Comunidad Valenciana durante la campaña estival. Esta cifra supone un incremento del 12 % respecto al ejercicio anterior y consolida la apuesta estratégica de la compañía por los productos frescos de origen local.

Dentro de esta campaña destacan productos con Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) como las Cerezas de la Muntanya d’Alacant, los Tomates de El Perelló y, próximamente, la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, referencias distintivas de la agricultura valenciana cuya presencia en los establecimientos Masymas continuará creciendo este verano.

Asimismo, la compañía incorporará una amplia oferta de fruta de temporada cultivada en la Comunidad Valenciana, entre la que sobresalen el melocotón, la nectarina, el paraguayo, el albaricoque, la sandía, la ciruela, los higos y las brevas, productos que destacan por su sabor, frescura y calidad, y que representan la riqueza agrícola del territorio.

Según destacan desde la propia firma, la apuesta de Masymas por los productos de kilómetro cero refleja su compromiso con la cercanía, la calidad y la sostenibilidad. A través de la colaboración con agricultores y proveedores de la Comunidad Valenciana, la compañía impulsa el consumo responsable, apoya la economía local y reduce el impacto ambiental.