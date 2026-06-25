La matriz de Spar y Economy Cash abre un centro logístico de 16.000 metros en Alicante

El polígono del Llano del Espartal se consolida como uno de los principales nodos logísticos de la provincia. La firma catalana Fragadis, titular de las enseñas Spar, Eurospar y Economy Cash acaba de poner en marcha en esta zona sus nuevas instalaciones de más de 16.000 metros, desde las que tiene previsto atender a las 89 tiendas que tiene repartidas por la Comunidad Valenciana y Murcia.

Un paso con el que pretende consolidar su presencia en la región e impulsar su futuro crecimiento, según ha informado la propia firma, que se convierte de esta forma en el principal inquilino de la nave construida por la multinacional VGP sobre los terrenos de la antigua embotelladora de Coca-Cola.

La nueva infraestructura que ha recibido una inversión superior a los seis millones de euros permitirá optimizar el abastecimiento de sus supermercados y reforzar la eficiencia de la cadena de suministro en una de sus áreas de mayor expansión.

Actualmente, la compañía cuenta con 436 supermercados repartidos entre Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana, Extremadura (Badajoz y Cáceres), Andalucía (Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla), Castilla-La Mancha (Albacete) y la Región de Murcia. Desde esta plataforma se dará servicio a las 89 tiendas de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia.

"La apertura de este centro logístico representa un hito importante en nuestra estrategia de crecimiento y modernización operativa. Nos permitirá mejorar la capacidad de servicio a nuestros supermercados, reducir tiempos de distribución y seguir ofreciendo a nuestros clientes un surtido de calidad con mayor eficiencia", señala Oscar Planas, director general de Fragadis.

La nueva instalación se integra en el plan de expansión y mejora continua de la compañía, que busca fortalecer su presencia territorial y adaptar su estructura logística al crecimiento sostenido de su actividad.

La puesta en marcha de este nuevo centro permite a Fragadis alcanzar una capacidad logística de cerca de 80.000 metros cuadrados, repartidos estratégicamente entre sus plataformas de CIM El Camp (Tarragona), la Vila Joiosa (Alicante), Alicante y Zafra (Badajoz).

Eficiencia y sostenibilidad

El centro incorpora soluciones orientadas a la eficiencia energética y la sostenibilidad, entre ellas el uso de energía procedente de fuentes 100% renovables, iluminación LED y mejoras en la envolvente térmica del edificio para reducir el consumo energético.

Cabe subrayar que el edificio aspira a obtener el sello BREEAM Outstanding, y que sus estándares y materiales de construcción cumplen con los requerimientos de la EU Taxonomy (un sistema de clasificación que define una actividad económica ambientalmente sostenible para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo).

También dispone de sistemas de optimización de trabajo como el del almacenaje compacto semiautomático "Shuttle" de alto rendimiento, una capacidad de almacenaje de 35.000 palets y 18 muelles de carga y descarga que permiten un elevado volumen de actividad.

Además, su ubicación estratégica, con conexión directa a los principales corredores viarios de la provincia -especialmente la A-31 y la A-7-, facilitará una distribución más ágil y eficiente hacia los establecimientos de Fragadis en su zona de influencia. La previsión es que el centro se encuentre a pleno rendimiento en el último trimestre del año.

Trayectoria

Fundada en 1994 Fragadis cuenta con una plantilla de más de 4.300 trabajadores y está especializada en la distribución alimentaria operando las enseñas Spar, Eurospar y Economy Cash.

La empresa cuenta con una amplia implantación en el arco mediterráneo y suroeste peninsular con presencia en Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Región de Murcia, y desarrolla su actividad con un modelo basado en la proximidad, la calidad de servicio y la eficiencia operativa.