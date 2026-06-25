Patronal y sindicatos del calzado sellan una paz laboral que salva la convocatoria de huelga

La Federación del Calzado (FICE) y la Asociación de Componentes (AEC) han llegado a un preacuerdo con CCOO Industria y UGT-FICA en el marco de la negociación del Convenio Colectivo Estatal de la industria del sector para los próximos cuatro años. El pacto entre patronal y sindicatos implica la desconvocatoria de huelga anunciada para este jueves 25 de junio y convocatorias previstas para los días 15 y 16 de julio. El siguiente paso son las ratificaciones internas por parte de las organizaciones firmantes.

Desde las organizaciones empresariales, han valorado positivamente el esfuerzo realizado por todas las partes para alcanzar una "solución negociada" que permita evitar un escenario de conflicto laboral en un momento especialmente complejo para la industria del calzado y de sus componentes. El entendimiento posibilita hablar de un escenario de estabilidad del sector, garantizar la paz social y dotar a las empresas y a las personas trabajadoras de un marco laboral en el medio plazo.

El preacuerdo contempla una vigencia de cuatro años, correspondiente al periodo 2026-2029, e incluye incrementos salariales fijos del 4 % en 2026, 3 % en 2027, 2,5 % en 2028 y 2,5 % en 2029, lo que supone una subida fija garantizada de 12 puntos durante toda la vigencia del convenio.

Foto de los representantes sindicales y patronal del calzado en Madrid. / INFORMACIÓN

Asimismo, se incorpora una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC, con topes máximos anuales, que no tendrá efectos retroactivos sobre el año vencido. Esta fórmula permite aportar mayor previsibilidad a las empresas y evitar la generación de atrasos derivados de revisiones anuales, contribuyendo a ordenar la planificación económica y laboral del sector.

Avances

En materia de jornada, el preacuerdo prevé una reducción anual total de 12 horas durante la vigencia del convenio, distribuida en 4 horas en 2027, 4 horas en 2028 y 4 horas en 2029. También se acuerda fijar las vacaciones anuales en 22 días laborables.

El texto alcanzado incluye, además, la creación de espacios específicos de trabajo para abordar cuestiones relevantes como la clarificación del régimen de cálculo de la prima de productividad, la actualización del nomenclátor de puestos de trabajo, la incorporación de medidas LGTBI conforme a la normativa vigente y la negociación de un protocolo de inclemencias meteorológicas ajustado a la realidad organizativa de las empresas del sector.

Otro de los elementos especialmente relevantes es el cierre del conflicto colectivo pendiente relativo al convenio anterior 2022-2025, mediante una transacción extrajudicial que permitirá poner fin a la incertidumbre jurídica y económica asociada a dicho procedimiento.

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Desde FICE y AEC se subraya que el preacuerdo alcanzado debe valorarse en su conjunto, no únicamente desde la perspectiva de los incrementos salariales, sino también por su capacidad para evitar la huelga, cerrar el conflicto colectivo anterior, dotar de estabilidad al sector y encauzar técnicamente materias complejas que requerirán una redacción precisa en el texto definitivo del convenio.

Tras las revisiones por cada una de las partes, se realizará una redacción definitiva del texto; además se realizará una revisión jurídica, firma formal y posterior tramitación administrativa para su registro, depósito y publicación.

El pacto se produce semanas después de que la industria auxiliar alcanzara la firma de un convenio. Desde la patronal, se informó de un acuerdo en similares términos que se distribuyeron en un 4 % para el año 2026, con efectos desde el 1 de enero; un 3 % para el año 2027; y un 2,5 % para el año 2028. Además, se incorporó una cláusula de actualización salarial máxima de hasta el 1,5 % para 2027 y de idéntico porcentaje para 2028, aplicable en los términos acordados si el IPC supera los porcentajes establecidos en cada ejercicio.