Fin de la racha: la venta de coches de ocasión se estanca en Alicante tras cuatro años de subidas

La venta de coches de ocasión se ha estancado después de cuatro años de subidas ininterrumpidas. Las ofertas de los concesionarios en vehículos nuevos, así como una tendencia creciente hacia los ecológicos, han propiciado que en lo que va de 2026 en la provincia se hayan formalizado cerca de 51.000 operaciones, lo que supone una cifra prácticamente idéntica a la del ejercicio pasado. Y todo en un contexto en el que de cara a los próximos meses se espera una caída progresiva de las adquisiciones.

Parece que la época dorada para los coches de ocasión está tocando a su fin. La irrupción en su momento de la pandemia y la rotura de las cadenas de suministro de chips redujeron de forma radical la fabricación de vehículos nuevos, algo de lo que supo sacar tajada el sector de los usados, cuyas ventas se dispararon. La situación, sin embargo, está cambiando de manera progresiva, hasta el punto de llegar a una situación de estancamiento, con prácticamente las mismas unidades vendidas en lo que va de año que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Una campa con vehículos de ocasión en Alicante. / HECTOR FUENTES

La razón, según explican desde el mismo sector, hay que buscarla en las agresivas ofertas por parte de los concesionarios a la hora de vender coches nuevos, una vez la fabricación se ha normalizado y hay un stock consolidado. Por otro lado, la proliferación de las zonas de bajas emisiones y los constantes cambios en las normativas ambientales están empujando a los compradores a invertir en vehículos eléctricos u ecológicos, un segmento todavía escaso en el mercado de segunda mano.

Para las patronales, el ejercicio 2026 marcará un punto de inflexión. Así, mientras las ventas de modelos electrificados o de propulsiones ecológicas mantendrán un crecimiento a doble dígito en los próximos cinco años, los motores diesel y gasolina seguirán a la baja, después de los descensos ya registrados del 7 % y del 4 % respectivamente.

Vehículos de ocasión en una imagen de archivo. / HECTOR FUENTES

Las estimaciones apuntan, en concreto, a que las ventas de turismos electrificados de segunda mano se incrementarán un 30 % a cierre de 2026, alcanzando una cuota del 4,5 % y creciendo progresivamente hasta el 10,6 % en 2030.

Comunidad Valenciana

El resultado de los cambios en los hábitos de los compradores es ese estancamiento en las operaciones en la provincia de Alicante, en un contexto en el que en el conjunto de la Comunidad Valenciana ya se está registrando este año un retroceso del 11 %. A nivel nacional también está habiendo una caída, aunque en este caso menor, de un 0,4 %.