La subida de los alimentos y la vivienda obliga a los alicantinos a recortar el gasto en restauración, viajes y ropa

Las cuentas ya no salen y, si hay que destinar más dinero a la cesta de la compra y a pagar el alquiler o la hipoteca, habrá que sacar el dinero de otro sitio. En concreto, de las salidas con la familia o los amigos a bares y restaurantes, de los viajes o de la ropa.

Al menos ésa es la receta que parece haber adoptado la mayoría de hogares ante la situación actual, según refleja la última Encuesta de Presupuestos Familiares elaborada por el INE, en la que la vivienda vuelve a destacar como el principal gasto para la mayoría de consultados, con casi un tercio de todos los fondos que salen de la cuenta corriente.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el año pasado el gasto medio por hogar se elevó a 33.948 euros, lo que supuso un incremento del 3,9 % con respecto a 2024. Una cifra que aún está algo por debajo de la media nacional, que ascendió a 35.100 euros.

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La mayor partida la suma la vivienda y los recibos relacionados con ella, como los suministros de agua, electricidad o gas, que suponen 10.797 euros anuales, el 31,8 % del total de gasto de una familia media en la autonomía.

Es un 6,7 % más que el ejercicio anterior, un aumento atribuible, principalmente, al incremento han sufrido los alquileres y los costes de adquisición de una casa. Aunque no es lo único. Dentro de esta partida destaca el aumento que sufrió el recibo de la luz, que alcanzó los 920 euros anuales, un 11,4 % más.

Cesta de la compra

El otro gran grupo de gasto que se incrementa es el destinado a alimentación y bebidas no alcohólicas, que ascendió a 5.561 euros, un 7,8 % más que el año anterior. Por ejemplo, la compra de carne se llevó 1.207 euros, un 6,3 % más; los huevos, la leche y otros lácteos sumaron 766 euros, un 14 % más; las frutas 589 (+19 %) y las legumbres y hortalizas, 583 euros, un 1 % más. Unas cifras que constatan el efecto que la inflación tuvo en la cesta de la compra diaria de las familias.

Otro apartado que sube es el destinado al transporte, en el que los hogares de Alicante, Castellón y Valencia invirtieron el año pasado 4.138 euros, un 10 % más, a pesar de que los carburantes se abarataron. La clave de esta evolución está en el dinero que las familias invirtieron en la compra de vehículos, 1.628 euros de media, un 38 % más. Cabe recordar que este dato, como todos los anteriores, es una media que tiene en cuenta el gasto total destinado a la adquisición de automóviles y motos y luego lo divide entre el conjunto de hogares, con independencia sin distinguir entre los que efectivamente lo han hecho y aquellos que no.

Lo que indica este aumento tan pronunciado es, por un lado, que el año pasado hubo más familias que decidieron comprar un automóvil o estaban pagando la letra de uno -algo compatible con el aumento de matriculaciones que se produjo-, pero, también, muestra el notable incremento que ha experimentado el coste de los turismos con la generalización de las motorizaciones híbridas y eléctricas.

Como era de esperar, al aumento global del gasto no fue suficiente para absorber las subidas de estos apartados, lo que obligó a los hogares a recortar en otras partidas consideradas prescindibles. Los grandes damnificados fueron la restauración y el turismo, como apuntaban ya otros indicadores, como el de pernoctaciones hoteleras, que a lo largo del año mostraron un descenso por parte de la clientela nacional.

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Así, el gasto en bares y restaurante se contrajo un 8,2 %, hasta los 2.675 euros y la contratación de hoteles y otro tipo de alojamientos cayó un 28 %, hasta los 398 euros. En ambos casos, la mayor llegada de visitantes internacionales es lo que ha permitido que, desde el punto de vista empresarial, estos descensos tan acusados no se notaran el las cuentas de resultados de los establecimientos.

Otro apartado que paga la situación es la moda. En el caso de la ropa, la caída es muy moderada, de apenas un 1%, lo que deja el gasto anual por familia en 964 euros; pero en el caso del calzado el gasto se reduce un 8,4 %, hasta los 369 euros.

Aunque de menor entidad, por su importe medio, pero también resulta llamativo la caída del 29 % en las compras de joyería y relojería, que, eso sí, solo suman 56 euros al año por hogar. Bastante más representa el gasto en dentista, que se contrajo un 13 %, hasta los 469 euros por familia al año.