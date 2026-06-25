Los vendedores ya rebajan los pisos más de 20.000 euros en Alicante

El descenso registrado en la compraventa de viviendas en la provincia en los primeros meses del año empieza a tener consecuencias en el mercado. Aunque la mayoría de vendedores aún se resiste a aceptar el frenazo, lo cierto es que cada vez son más los anuncios que incluyen alguna rebaja de precio para animar a los posibles interesados. Y las cantidades no son en absoluto menores.

Así lo revela un nuevo informe de Idealista, que señala que en la capital de la provincia ya son un 19 % los pisos que se publicitan en el portal con algún tipo de descuento. Y, en concreto, la rebaja media que ofrecen supera ya los 20.000 euros por vivienda, lo que equivale a un 6 % de su valor.

Aunque lo cierto es que las ofertas nunca han llegado a desaparecer, su frecuencia ha aumentado considerablemente a raíz de la bajada del número de operaciones que se ha producido en los últimos meses. Un descenso que, en el caso de la provincia se concreta en un descenso del 6,9 % hasta abril, lo que significa 1.254 viviendas vendidas menos que en el mismo periodo de 2025.

Y, según afirman las inmobiliarias, la situación no parece que vaya a mejorar, ante la reducción que también se ha producido en la oferta, con pisos cada vez más viejos o en peor estado, o con precios totalmente prohibitivos, como ocurre en el caso de la obra nueva.

Fuera del mercado

Una situación que está llevando a que una parte considerable de los posibles compradores, aquellos que cuentan con menos recursos, se están retirando del mercado. Los propios datos de Idealista dan cuenta de este fenómeno, más que preocupante.

Imagen de archivo de una agencia inmobiliaria / EFE / Román G. Aguilera

De esta forma, durante el primer trimestre del año la demanda de viviendas por debajo de los 210.000 euros se ha desplomado un 24 %, mientras sigue creciendo en los segmentos más caros, generalmente dirigidos a los compradores internacionales. Por ejemplo, la demanda de propiedades de entre 600.000 y 1.000.000 de euros se ha incrementado un 25 % en la provincia, aunque el motivo no es otro que el precio más asequible que en este segmento presenta la Costa Blanca con respecto a otros destinos españoles y de todo el Mediterráneo.

Es decir, que los ricos consiguen en Alicante mejores propiedades por esa cantidad que en otras zonas del país, lo que desvía parte de la demanda.

Datos nacionales

En cualquier caso, lo cierto es que la caída global de ventas afecta a todo el país, por lo que también se observa este aumento de los descuentos en la mayoría de capitales de provincia. La rebaja media a nivel nacional -donde un 14 % de los anuncios ya incluyen una bajada de precio- es del 7%, lo que significa 29.390 euros.

Palma de Mallorca registró con diferencia la mayor rebaja media en valor absoluto: los vendedores que ajustaron el precio en la capital balear lo hicieron en 70.950 euros de media, una cifra que más que duplica la media nacional. Madrid ocupó la segunda posición con una reducción media de 45.156 euros, seguida de San Sebastián (39.311 euros) y Barcelona (37.048 euros).

Entre el resto de grandes mercados, Málaga registró una rebaja media de 26.854 euros, València de 25.163 euros, Bilbao de 22.735 euros, Alicante de 20.094 euros y Sevilla de 18.757 euros. En el extremo más contenido se encuentran capitales como Jaén (10.711 euros), Zamora (10.748 euros) y Cuenca (10.863 euros), donde las rebajas en valor absoluto fueron las más reducidas entre todas las capitales.