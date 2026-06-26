BBVA se alía con la alicantina Oftex para ofrecer a las pymes un agente de ventas internacional que funciona con inteligencia artificial

La nueva herramienta de BBVA para las pymes tiene sello alicantino. La entidad acaba de lanzar una nueva solución desarrollada junto a la consultora Oftex que permite identificar posibles compradores internacionales y concertar reuniones comerciales mediante inteligencia artificial.

En concreto, a través de un agente digital de ventas, los clientes de BBVA podrán localizar potenciales compradores en el exterior y activar contactos comerciales de forma automatizada, las 24 horas del día, para que las empresas puedan centrar sus esfuerzos en cerrar nuevas operaciones de exportación.

Esta novedad se enmarca en el acuerdo de colaboración que BBVA mantiene con Oftex, consultora con sede en Sant Joan d'Alacant especializada en comercio exterior con más de dos décadas de experiencia, con el objetivo de impulsar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas españolas.

El nuevo servicio pone a disposición de las empresas una herramienta práctica para uno de los principales retos a los que se enfrentan muchas pymes cuando quieren vender en otros mercados; encontrar compradores cualificados y generar oportunidades comerciales reales.

Gracias a la inteligencia artificial, el agente digital de ventas de SalesbyOftex puede trabajar de forma continua en la identificación de empresas en el extranjero, el contacto con potenciales compradores y la concertación de reuniones comerciales.

Prueba

Los clientes de BBVA tendrán acceso a una prueba sin coste, exclusiva para contactar con 20 empresas en el extranjero y realizar hasta 100 llamadas comerciales. Con esta iniciativa, los clientes de BBVA a través de Oftex tendrán la posibilidad de ampliar las soluciones disponibles para las empresas que buscan abrir nuevos mercados, diversificar sus ventas o reforzar su presencia internacional.

Carlos Torres Vila, presidente de BBVA. / EFE/ Román G. Aguilera

El servicio está pensado tanto para compañías que ya exportan y quieren llegar a nuevos países, como para aquellas que necesitan apoyo para dar sus primeros pasos fuera de España, con una propuesta que combina tecnología, conocimiento del comercio exterior y orientación comercial.

El acuerdo entre BBVA y Oftex contempla además el acceso a herramientas de alto valor estratégico alojadas en la plataforma de la consultora. Entre ellas se encuentran un test de autodiagnóstico exportador, que permite a la empresa conocer su situación actual en materia de comercio exterior, y una herramienta digital de selector de países que, en función del producto y su posicionamiento, sugiere a qué mercados internacionales resulta más viable exportar.

Estas funcionalidades se ofrecen sin coste a los clientes de BBVA y constituyen un recurso clave para orientar la estrategia exportadora. El objetivo es que las empresas puedan tomar decisiones con más información, detectar oportunidades de crecimiento y avanzar en su salida al exterior con un acompañamiento profesional y accesible.

Externalización

El acuerdo también incluye para aquellas empresas que no cuentan con personal especializado en comercio exterior, un servicio de externalización comercial, que incluye desde la gestión de contactos internacionales hasta el acompañamiento en ferias.

Además, las empresas pueden acceder a un servicio de consultoría especializada en comercio exterior con condiciones preferentes para los clientes del banco. Esta consultoría permite revisar en profundidad el producto, el proceso y el posicionamiento de la compañía, con el apoyo de expertos que ayudan a definir una estrategia de internacionalización adaptada a las necesidades reales de cada negocio.

"Esta iniciativa amplía el compromiso de BBVA con el crecimiento de las pymes españolas y con su capacidad para competir en mercados internacionales. Muchas empresas tienen producto, capacidad y ambición para vender fuera, pero necesitan herramientas que les ayuden a identificar oportunidades reales y a llegar al comprador adecuado", ha señalado el director de Comercio Exterior de Pymes de BBVA en España, Juan José Fuentes Saiz de Bustamante.

Por su parte, el consejero delegado de Oftex, Pablo Gómez, ha subrayado que "estamos muy orgullosos de poner a disposición de los clientes de BBVA esta herramienta tan innovadora que aprovecha todo el potencial de la IA y que está cambiando la forma de vender en mercados exteriores. Es una solución que ayuda a los equipos comerciales a vender más".