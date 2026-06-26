La Costa Blanca despliega su potencial como destino de turismo de congresos en el mercado británico

El Patronato Costa Blanca participa estos días en Londres en ‘The Meeting Show’, la feria de referencia internacional para el turismo de negocios, congresos e incentivos (MICE). El director del organismo turístico de la Diputación, José Mancebo, “la provincia de Alicante acude a esta cita respaldada por una conectividad aérea excelente”, al tiempo que ha avanzado que para la presente temporada de verano (abril-octubre de 2026), el aeropuerto de Alicante-Elche tiene previstos 2,4 millones de asientos procedentes del mercado británico, lo que supone un incremento del 8,6 % respecto al año anterior.

Los viajeros se desplazan principalmente desde Londres (26,2 %), Manchester (14 %) y Bristol (8 %), con conexiones garantizadas por seis aerolíneas de referencia: Ryanair, easyJet, Jet2, TUI Airways, British Airways y Vueling.

“A pesar de las fluctuaciones de los últimos años, el Reino Unido se mantiene como el principal emisor de visitantes para nuestro territorio”, ha manifestado Mancebo, quien ha resaltado que la delegación de la Costa Blanca “pone en valor, con nuestra asistencia a esta feria, los argumentos competitivos de la provincia para el turismo de negocios: una planta hotelera de alto nivel, una climatología privilegiada y un sólido ecosistema de empresas de servicios auxiliares -agencias receptivas, logística, transporte y soporte audiovisual- preparadas para acoger eventos internacionales”.

Esta acción, enmarcada en el Plan Operativo de 2026, se realiza bajo el paraguas de Turespaña y en coordinación con Turisme Comunitat Valenciana, con el objetivo de mantener reuniones directas con los compradores y proveedores más influyentes del sector para cerrar acuerdos comerciales.