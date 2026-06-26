Feria internacional
La Costa Blanca despliega su potencial como destino de turismo de congresos en el mercado británico
El organismo de la Diputación de Alicante participa estos días en Londres en ‘The Meeting Show’ para mantener reuniones directas con compradores y proveedores del sector
El Patronato Costa Blanca participa estos días en Londres en ‘The Meeting Show’, la feria de referencia internacional para el turismo de negocios, congresos e incentivos (MICE). El director del organismo turístico de la Diputación, José Mancebo, “la provincia de Alicante acude a esta cita respaldada por una conectividad aérea excelente”, al tiempo que ha avanzado que para la presente temporada de verano (abril-octubre de 2026), el aeropuerto de Alicante-Elche tiene previstos 2,4 millones de asientos procedentes del mercado británico, lo que supone un incremento del 8,6 % respecto al año anterior.
Los viajeros se desplazan principalmente desde Londres (26,2 %), Manchester (14 %) y Bristol (8 %), con conexiones garantizadas por seis aerolíneas de referencia: Ryanair, easyJet, Jet2, TUI Airways, British Airways y Vueling.
“A pesar de las fluctuaciones de los últimos años, el Reino Unido se mantiene como el principal emisor de visitantes para nuestro territorio”, ha manifestado Mancebo, quien ha resaltado que la delegación de la Costa Blanca “pone en valor, con nuestra asistencia a esta feria, los argumentos competitivos de la provincia para el turismo de negocios: una planta hotelera de alto nivel, una climatología privilegiada y un sólido ecosistema de empresas de servicios auxiliares -agencias receptivas, logística, transporte y soporte audiovisual- preparadas para acoger eventos internacionales”.
Esta acción, enmarcada en el Plan Operativo de 2026, se realiza bajo el paraguas de Turespaña y en coordinación con Turisme Comunitat Valenciana, con el objetivo de mantener reuniones directas con los compradores y proveedores más influyentes del sector para cerrar acuerdos comerciales.
APHA, en la agenda internacional
La Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) es una de las seis entidades coexpositoras que han mantenido una agenda de encuentros profesionales en las tres mesas de trabajo asignadas al destino. Su gerente, Montse Cárceles, ha mantenido diferentes citas con profesionales del sector para mostrar la capacidad para acoger eventos, congresos y reuniones de alto valor añadido. Aunque el evento congrega principalmente a emisores británicos, APHA ha mantenido también reuniones con agencias de las nuevas líneas abiertas desde Alicante que representan otros interesantes mercados.
Desde la asociación se ha puesto en valor la fortaleza de un sector que evoluciona hacia una transformación profunda marcada por la sostenibilidad y la digitalización, con una proyección de negocio en España que alcanzará los 15.794 millones de euros en 2027. Entre sus principales beneficios destaca su capacidad para desestacionalizar la demanda y diversificar la actividad, atrayendo perfiles de visitantes de mayor valor añadido. Como dato destacado, en 2025 un viajero de reuniones gastó de media 2,7 veces más al día que un viajero de ocio, lo que evidencia el alto valor de este perfil. Asimismo, el MICE impulsa el intercambio de conocimiento e innovación, genera empleo local y fomenta un legado social y cultural duradero que beneficia a la comunidad local.
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